Külön indul az MSZP Józsefvárosban

Pikó András 2019-ben a szavazatok 49,6 százalékával, 11 241 szavazattal nyert az ellenzéki pártok közös jelöltjeként. A polgármester mögött azonban ezúttal nem sorakozik fel egységesen az ellenzék, ugyanis jelen állás szerint a szocialisták külön indulhatnak a választáson.

Az atv.hu információi szerint az MSZP minden más körzetben péntekre összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat, és a jelenlegi MSZP-s alpolgármester, Szili-Darók Ildikó polgármesterjelölti indulásához szükséges aláírásokat is összegyűjtötték.

A lap beszámolója szerint Pikó András a mostani megállapodás részeként azt kérte az őt 2019-ben támogató pártoktól, hogy a 12 egyéni választókerület harmadában ő jelölhessen képviselőt. Ebből a négy jelöltből az egyik a szocialista Camara-Bereczki Ferenc, aki végül – bár párttagságát megőrizte – független jelöltként indul a választáson úgy, hogy az MSZP nem indít vele szemben saját jelöltet.

Arról, hogy a 2019-es ellenzéki győzelem után miért bomlott fel a józsefvárosi baloldali szövetség, Pikó András azt mondta:

2022 áprilisa felerősítette a meggyőződést, hogy ezt a kerületet csak szívós terepmunkával és állandó jelenléttel lehet megnyerni, hiszen 2019-ben én is, 2022-ben Jámbor András is így nyert. Ehhez a pártok erőforrásai biztosan elégtelenek. 2022 után ráadásul tovább gyengültek, plusz az önkormányzati kampány és az EP-kampány között oszlanak meg a csökkent erőforrásaik is – ezért kellettek a civilek, és ezért ragaszkodtam a terepen legjobban dolgozó képviselőhöz, Camara-Bereczki Ferenc Miklós indulásához (és nem azért, mert szocialista).