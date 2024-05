Pesterzsébet polgármesterjelöltje is feljelentést tett plakátrongálás miatt

Ismeretlenek megrongálták Fekete Katalin, a DK, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd polgármesterjelöltjének plakátjait Pesterzsébeten. A jelölt a történtek miatt feljelentést tett a rendőrségen.

Nem fogjuk hagyni, hogy aljas módszerekkel próbálják lejáratni a jelöltjeinket. Kizárólag Orbán Viktor és pártkatonái a felelősek azért, hogy mára általánossá vált a gyűlöletkeltés a magyar közéletben, ezért pedig távozniuk kell a politikai életből. Június 9-én szavazzanak Fekete Katalinra és az ellenzék jelöltjeire, hogy Pesterzsébet végre szabad legyen!

– közölte a DK-MSZP-Párbeszéd az Indexhez is eljuttatott közleményben.

Fekete Katalin a közösségi oldalán kedd délelőtt azt írta: „Kedves Ákos! Kedves fideszes jelölttársaim! Békejobbot nyújtok: ha féltek, akkor fogjátok meg a kezem, s ne háborúval riogassátok a pesterzsébeti polgárokat!”

Szabados Ákos 1998 óta Budapest XX. kerületének (Pesterzsébet) polgármestere, és az MSZP egykori politikusa. 2019-től független jelöltként – a Fidesz támogatásával – nyerte el a szavazók bizalmát.

Elszabadultak az indulatok a választási kampányban

Ahogy az Index beszámolt róla, június 9-én önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek Magyarországon. Április 20-án hivatalosan is elindult a kampányidőszak, amely alatt már többször is elszabadultak az indulatok.

Mint írtuk, hétfőn az ózdi Fidesz fejezte ki felháborodását amiatt, hogy az elmúlt napokban több alkalommal is megrongálták a polgármester- és képviselőjelöltjeik kampánytábláit, sőt fel is gyújtották azokat. A történtek miatt feljelentést tett a párt helyi szervezete. Böröcz László fideszes polgármesterjelölt is arról számolt be nemrég, hogy a pártja több plakátját is megrongálták a főváros első kerületében.

Április végén megfenyegették Kordik Szabolcsot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) kecskeméti jelöltjét. A politikus éppen aláírásokat gyűjtött, amikor egy férfi megrángatta őt, és közölte vele, hogy „szétveri a pofáját”. Az incidensről videó is készült.

Szintén április végén pedig a Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtő aktivistáit támadták meg. Az első bejelentés a Deák Ferenc térről érkezett, ahol az egyik sátorban dolgozókat támadta meg egy férfi. A második bejelentés a békásmegyeri Heltai térről érkezett, ahol italozással és hangos mulatással zavarták meg az aktivistákat.