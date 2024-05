Újabb pengeváltás a fővárosi jelöltek között

„Lobbistáknak nincs helye a Fővárosi Közgyűlésben” – jelentette ki Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szerdán Facebook-oldalán.

A főpolgármester szerint „egészen megdöbbentő”, hogy kiket akarnak a Fővárosi Közgyűlésbe küldeni „a magukat ellenzékieknek mondó politikusok: korrupció és kartellezés gyanújába keveredett cégek lobbistáit”.

Karácsony Gergely főpolgármester Magyar Péter és Vitézy Dávid fővárosi listáját is alaposan szemügyre vette, mindkettejük névsorából kiemelt egy-egy jelöltet, akinek szerinte nincs helye Budapest közgyűlésében.

„Magyar Péter fővárosi listájának második helyén egy olyan cég jogtanácsosa áll, akivel szemben korábban épp a BKV indított versenyhivatali eljárást kartellezés miatt” – írta bejegyzésében a főpolgármester. „Ez a cég pár hete, éppen a jogtanácsos közreműködésével még azért lobbizott, hogy ne tudjam teljesíteni a budapestieknek tett ígéretemet, és a Fővárosi Közgyűlés ne fogadja el a dunai hajózási káoszt felszámoló új rendeletet, amely végre a budapestiek érdekeit részesíti előnyben a turistahajókat üzemeltető cégek érdekeivel szemben” – tette hozzá Karácsony Gergely.

– fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely bejegyzésének zárásaként a politikai verseny támogatása mellett tette le a voksát, „virágozzék minden virág” szlogennel, azonban a fővárosi képviselők Budapest képviseletére tesznek esküt, a közgyűlésben a cégérdekeket képviselő lobbistáknak nincs helye. A főpolgármester felszólította Magyar Pétert és Vitézy Dávidot, hogy húzzák le fővárosi listájukról a „kijáró embereket”, a budapestieket pedig arra kérte, hogy ne csak a főpolgármester-jelöltségét, hanem az általa vezetett fővárosi listát is támogassák.

Posztjának kommentszekciójában jelezte, hogy minden programpontja esetén egyenként el tudja mondani, hogy „miből, honnan lesz rá pénz”. „És ennek a pénznek a túlnyomó része az Európai Uniótól érkezik. Olyan uniós forrásokra alapozzuk a jövőt, amelyet a kormány minden ármánykodása és kivéreztetése ellenére megszereztünk Budapestnek” – írta a főpolgármester.

„Karácsony Gergely ma egy posztban egyszerre támadta be Magyar Péter listáját és az általam vezetett fővárosi listát” – írta Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje Facebook-bejegyzésében.

A főpolgármester-jelölt posztjában válaszolt a főpolgármesternek. „Az általad vezetett DK–MSZP-listán szerepel az a Horváth Csaba zuglói polgármester, aki jelenleg is gyanúsított két súlyos korrupciós bűncselekményben” – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. „Ezek után azzal kritizálni minket, hogy Budapest első elektromos autómegosztójának sikeres vezetője, a piacon már bizonyított szakember szerepel a listánkon, pontosan annak a pártpolitikai mocsárnak a példája, amitől meg kell szabadítani Budapestet” – jelentette ki.

Persze értem, mi történik. Minden eddiginél szorosabb pórázra kötött a közös listával a Demokratikus Koalíció, és most ereklyeként hordoznak körbe az országon, Dobrev Klára Salgótarján után ma Tatabányán mutat be legújabb zsákmányként a főtéren. Minden empátiám a tiéd, nincs annyi Unicum, amivel ezt el lehetne viselni. De ha már pont 2024 tavaszán tagozódtál be véglegesen a DK–MSZP-szövetségbe, kérlek, viseld méltósággal, ahelyett, hogy Magyar Pétert vagy engem támadsz