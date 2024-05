Karácsony Gergely még „villamosbarátabbá” tenné a fővárost, erre kitört a kommentháború

Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt egy villamosfejlesztésről szóló sajtótájékoztatón, melyen kijelentette, hogy „villamosbarátabbá” kell tenni Budapestet, ezért a korábbi hagyományokra építve a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni a villamosfejlesztésekre. A priorításokat négy fő dimenzióban képzelte el ezen a téren: hálózatbővítés, megállók akadálymentesítése, alacsonypadlós járműflotta bővítése, valamint további új villamos beszerzése.

Karácsony Gergely kiállt a kötöttpályás közlekedés mellett, és a villamosfejlesztés szükségessége mellett tette le voksát – számolt be az MTI.

Szeretnénk Budapestet még »villamosbarátabbá« tenni, építve a város korábbi hagyományira is, és a cél, hogy a fővárosi villamosközlekedést mindenki számára hozzáférhetővé tegyük

– jelentette ki a regnáló főpolgármester csütörtökön.

A villamosfejlesztésről szóló sajtótájékoztatón Karácsony leszögezte, hogy a villamoshálózat bővítése kiterjed olyan vonalakra is, ahol korábban már járt villamos, és a villamosközlekedés elérhetővé tétele egyrészt új vonalak kialakítását, másrészt a villamoshálózat akadálymentessé tételét is jelenti.

A főpolgármester szerint ma már jogos elvárás a fővárosi közlekedőknek, hogy a villamosok légkondicionáltak és alacsonypadlósak legyenek. Karácsony Gergely kiemelte, a villamoshálózat bővítése „nem önmagában áll”, hanem kiváló lehetőség arra, hogy a város szerkezetét is zöldítsék.

Közölte, a fővárosnak négy pillérből álló fejlesztési stratégiája van:

hálózatbővítés,

megállók akadálymentesítése

alacsonypadlós villamosok,

több új villamos.

A főpolgármester szerint a hálózat bővítése elsősorban a pesti oldalon szükséges. „Budapest eddig is a villamosok városa volt, de szeretnénk, ha ez még inkább így lenne” – szögezte le Karácsony Gergely.

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mobilitásfejlesztési igazgatója kiemelte, a villamoshálózat fejlesztésének célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Elmondása szerint a belvárosban már 50 százalék feletti a közösségi közlekedést választók aránya, de a külvárosban már kevésbé jó az arány.

A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a villamosvonalak kétharmada járható már CAF-villamossal, valamint a legforgalmasabb vonalak többsége már járható alacsonypadlós, légkondicionált járművel.

Bodor Ádám felhívta arra is a figyelmet, hogy a meglévők mellé 51 új CAF-villamos érkezik majd, így növelik majd ezen villamosok számát azokon a vonalakon, ahol már ma is tudnak közlekedni, illetve alkalmassá tesznek további vonalakat is a fogadásukra.

Horváth László, a BKK beruházási igazgatója felhívta a figyelmet, hogy a villamoshálózatok fejlesztésének két fő célja, hogy a sűrűn lakott területeket és lakótelepeket minél inkább elérjék, valamint belső kapcsolatok jöhessenek létre, amelyek révén átszállásmentesen lehet közlekedni.

Az előkészítés, tervezés és kivitelezés előtt álló projektek között sorolta a pesterzsébeti hálózat fejlesztését, a 42-es villamos meghosszabbítását, a Bajcsy-Zsilinszky úti és a Műegyetem rakparti, valamint a Szegedi úti villamost.

Megtudhattuk azt is, hogy jelenleg a villamosmegállók negyven százaléka akadálymentes, valamint a napi forgalomban lévő 327 villamos harminc százaléka alacsonypadlós. Munkanapokon napi szinten 950 ezer utas közlekedik a villamoshálózaton, a 4-es és a 6-os villamosokon pedig 330-350 ezer napi felszállót regisztrálnak.

Horváth László elmondta, jelenleg gyártás alatt van, és 2024 végétől érkezik az 51 új CAF-villamos. Ennek köszönhetően már az utasok mintegy kétharmadát alacsonypadlós villamossal tudják majd szállítani. Kiemelte, hogy a villamosok cseréjéről folyamatosan gondoskodni kell, ezért előkészítik a következő járműbeszerzést: nagyjából 110 járműre írnak ki közbeszerzést. Ezek a járművek a források rendelkezésre állása esetén 2029-től érkezhetnek majd Budapestre. Azt egyelőre nem lehet megmondai, hogy ezek milyen gyártmányú villamosok lesznek.

Kommentcunami

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt szórakoztatónak nevezte a főpolgármester, hangsúlyozva: ezek azok a tervek, amikért a kampányban megállás nélkül őt kritizálta a főpolgármester, „még a Párbeszéd nevű pártjának maradványa is megafon-stílusú videókat is készített és folytat lejáratókampányt ezzel.”

Értem, hogy Karácsony Gergely egyetlen villamosberuházás előkészítését sem tudja felmutatni 5 év alatt, és azt se bánom, ha az általunk előkészített beruházásokat ígéri - de legalább akkor ismerje el, hogy a mi terveinkkel kampányol

– fogalmazott.

Vitézy Dávid úgy látja, a budapestieknek érdemes azt is mérlegre tenni, hogy ki lesz képes ezeket a terveket meg is valósítani. Az utolsó jelentős villamosberuházások Budapesten mind a BKK azon időszakához kötődnek, amikor megépítették a Budai Fonódót, felújították az 1-es és a 3–as gyűrűt füves vágányokkal és sikerrel aláírta a szerződést az elmúlt negyven év legnagyobb villamosbeszerzésére, melyből Vitézy szerint máig jönnek az új CAF-villamosok. Ehhez képest az elmúlt 5 év mérlege szerinte a nagy semmi.

Vitézy Dávid bejegyzésére nem sokkal később reagált Balogh Samu, Karácsony Gergely kabinetfőnöke is. Azt írta, hogy szerinte vicces, hogy akadályoztatásnak nevezni azt, hogy rávették őket a Műegyetem rakparti villamos áttervezésére, hogy így sokkal több fát lehessen elültetni és egységes fasor legyen a felső rakparton. Kicsit agresszív kismalac tempó bármiféle kritikát azonnal akadályoztatásnak nevezni – emelte ki a kabinetfőnök.