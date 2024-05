Óbuda polgármestere feljelent egy Fideszt támogató civil szervezetet

A Fővárosi Választási Bizottság elmarasztalta az Óbudán induló Fidesz és DK polgármesterjelöltjét is. A szemben álló politikusok egyébként egymás ellen kezdeményeztek eljárásokat.

Feljelenti az Összefogás Óbudáért Egyesületet Kiss László polgármester, mert a gyanúja szerint az egyesület törvényellenesen fizeti a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje, Bús Balázs kampányát. A politikus erről a főpolgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatóján beszélt. A költségvetési csalást, továbbá a választás rendje elleni bűncselekményt vélelmező Kiss szerint a Bús Balázs volt fideszes polgármester mögött álló egyesület az államtól kapott támogatásokat közvetlenül a választásban részt vevő fideszes jelöltekre költötte, ami törvényellenes.



Ennek igazolására az Összefogás Óbudáért Egyesület Kórház utcai panelház tetején elhelyezett óriásplakátot hozta fel, amely a fideszes induló arcképét ábrázolja, holott az egyesület nem jelölőszervezet, hanem egy civil társaság.

Czeglédy Gergő, Óbuda alpolgármestere ezzel összefüggésben kifogást nyújtott be, melynek nyomán a Fővárosi Választási Bizottság – az elsőfokú helyi választási bizottság határozatát helybenhagyva – elmarasztalta az Összefogást Óbudáért Egyesületet. A civil szervezet ugyanis Bús Balázst, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltjét óriásplakátján hirdette azt a megtévesztő látszatot keltve, mintha az Összefogás Óbudáért Egyesület jelöltje lenne, miközben a valódi jelölőszervezetet (Fidesz–KDNP) a plakáton nem tüntette fel. Ezért az ÖÓE-t 100 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte, és eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

Kiss László szerint az egyesület beszámolóiból kiderül, hogy szinte csak közpénzből gazdálkodik. Az egyesületet Csikósné Mányi Júlia, a Fidesz önkormányzati képviselője vezeti.

A sajtótájékoztatón arról nem esett szó, hogy a Demokratikus Koalíció szintén megtévesztette a választókat a Kiss Lászlót népszerűsítő plakátokon azzal, hogy a Civilek Óbudáért Egyesületet is a Kisst jelölő szervezetként tüntette fel. A Fővárosi Választási Bizottság – a helyi választási bizottság határozatát megváltoztatva – emiatt el is marasztalta a Demokratikus Koalíciót mint a plakátok felelős kiadóját, mivel megsértette a választások tisztaságára, a jelöltek, jelölőszervezetek esélyegyenlőségére és a jóhiszemű, rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvet. Egyrészt eltiltotta a további jogszabálysértéstől, másrészt 300 ezer forint pénzbüntetésre is ítélte a DK-t.

Az ügy érdekessége, hogy az első fokon eljáró, a DK-t felmentő helyi választási bizottság elnöke az a Marozsán Edina, aki a Kiss László által vezetett önkormányzat vagyonkezelő cégének jogtanácsosa, s mint olyan, kvázi Kiss László alárendeltje. A szóban forgó Civilek Óbudáért Egyesület deklarált programja kizárólag a regnáló polgármester riválisának, Bús Balázsnak a befeketítése. Egyéb civil célok kitűzéséről nem közölnek sem saját oldalukon, sem a közösségi platformjukon információkat.

