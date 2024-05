Választási plakátra firkált antiszemita szöveget, kihallgatták a férfit

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága közösség tagja elleni erőszak bűntett, valamint rongálás vétség gyanúja miatt folytat eljárást egy 75 éves budapesti lakos ellen. Azt írták, hogy az idős férfi 2023 áprilisában egy ferencvárosi villamosmegállóban írt ki a meleg közösség tagjai elleni fizikai erőszakra uszító feliratokat, míg idén május 1-jén egy választási plakátra firkált antiszemita szöveget.

A kerületi rendőrök azonosították a firkálót, akit kedden fogtak el. Az idős férfi beismerő vallomást tett. A IX. Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja, hogy a gyanúsított összefüggésbe hozható-e korábbi hasonló bűncselekményekkel.

Korábban itt írtunk arról, hogy letépték, összefirkálták és lefújták a választási plakátokat több fővárosi kerületben, sőt aláírásgyűjtő aktivistákat is megtámadtak az elmúlt napokban. Több ellenzéki politikus képviselője úgy vélte, összehangolt akció folyik az aktivistáik ellen. Szegeden pedig nemrég a Fidesz-iroda ablakát törték be. Az elkövetők súlyos büntetésre is számíthatnak a különböző bűncselekmények okán.

Nemrég beszámoltunk arról is, hogy Robert Fico áprilisban, a szlovákiai elnökválasztások után arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiában olyan közhangulat uralkodik, amely miatt félő, hogy bármikor meggyilkolhatnak egy kormánypolitikust. Két hónappal később ellene követtek el merényletet a nyitrabányai kormányülés után. A közvélemény a Fico elleni merénylet után egymásnak esett, és elszabadultak az indulatok a kommentmezőkben, de nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is.