Debrecen polgármestere szerint nem az akkugyárak döntik el a választást a városban

Az RTL Híradó Debrecenben járt, és megtekintette az építés alatt álló akkumulátorgyárat, amely ellen tiltakoznak a helyiek. Egy fideszes családi napon a város jelenlegi, újrázásra készülő polgármesterét, Papp Lászlót is sikerült megszólaltatni, aki elmondta: egyáltalán nem gondolja, hogy az embereket különösebben befolyásolná a gyárak épülése az önkormányzati választásnál.

Az RTL felvételein jól látható, hogy hatalmas épület készül Debrecen határában. A városban két akkumulátorgyár is lesz, melyekhez további öt üzemet terveznek, hogy kiszolgálja ezeket.

A beruházás ellen többször is felszólaltak a helyiek, például tavaly október 23-án is volt egy tüntetés. A debreceniek többször is kifogásolták, hogy az önkormányzat a megkérdezésük nélkül döntött a beruházásokról.

A Civil Fórum Debrecen Egyesület polgármesterjelöltje szerint a helyiek még mindig elutasítóak, és ha ő nyer a választáson, kész leállítani az építkezéseket.

Mi nagyon nem szeretnénk, hogyha Debrecen ivóvize kínai ipari vízzé változna. Az út a miénk, miénk a csatornarendszer, nagyon sok engedélyezési eljárásban részt veszünk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy van a város kezében olyan eszköz, amellyel megállítható ez a gyár

– mondta Gondola Zsolt.

Debrecen egyik legrégebbi lakótelepén tartott családi napot szombat délelőtt a helyi Fidesz, ahol az RTL-nek lehetősége nyílt megkérdezni Papp László polgármestert arról, hogy az akkumulátorgyárak építése veszélybe sodorhatja-e győzelmét?

Azt mondta, szerinte az emberek félelmeire hiteles válaszokat adtak, így jobban befolyásolja őket az, hogy látják a város fejlődését.

A Covid, az energiaválság, a háborús infláció és sok minden más befolyásolta a működésünket. És Debrecen sokkal erősebb, mint a válság előtti ciklusban volt, mint az előző ciklusban mondjuk. Dinamikus és folyamatos a fejlődés. Én azt hiszem, hogy ez fogja eldönteni a június 9-i választásokat

– mondta a polgármester.

Az RTL ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy nem a debreceni akkumulátoripari beruházás az egyetlen az országban, amely borzolta a helyiek idegeit.

Gödön nemrég derült ki, hogy a Samsung-gyárból néhány év alatt 88 tonnányi mérgező oldószer került a levegőbe, az iváncsai akkumulátorüzemből pedig a napokban küldtek el több száz embert, ugyanis mostanában csökken az elektromos autók iránti kereslet.

László Róbert választási szakértő szerint ugyan a kegyelmi ügy és Magyar Péter felbukkanása az országos politikában háttérbe szorította az akkumulátorgyárak ügyét, de azok mégis hatással lehetnek a választásra.

Helyben, ahol ezek az akkumulátorgyárak épültek, megvannak vagy épülőfélben vannak, vagy csak bejelentették, hogy lesznek, ott ez nagyon is érdekli – érthető okokból – a helyieket, úgyhogy ennek bizonyosan van jelentősége, és a végkimenetel szempontjából is lesz jelentősége.

– húzta alá a szakértő.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter április elején arról beszélt, hogy a következő években Magyarország a világ negyedik legnagyobb akkumulátoripari hatalmává válhat.