Vitézy Dávid: Már egy hónapja épül a kampányzebra az Astorián

Egy hónapja számoltunk be arról, hogy új, jelzőlámpás gyalogátkelő létesül az Astoriánál, a Rákóczi úton, összekötve a Múzeum körút és a Károly körút járdáit. A projekt célja, hogy megkönnyítsék a nehezebben közlekedő idősek haladását, valamint a babakocsival és kerekesszékkel közlekedők biztonságos átkelését. A Rákóczi út azon részén jelenleg csak akadálymentesítés nélkül, az aluljárón keresztül lehet átmenni, amennyiben folytatni akarjuk utunkat a Múzeum körútról a József körútra, vagy fordítva.

Bár a zebra építése elkezdődött, a Rákóczi út még mindig szét van verve, az úttest közepén kordonok állnak, a terület jelenlegi állapotát elnézve pedig úgy tűnik, még közel sincs a gyalogátkelő kialakításának befejezése.

A csigalassúsággal épülő zebráról Vitézy Dávid, az LMP főpolgármester-jelöltje is megosztotta véleményét.

Épp egy hónapja jelentette be új kampányzebra építését az Astoriánál Karácsony Gergely főpolgármester, miután szóvá tettem és a programomban is szerepeltettem a Rákóczi út állapotát. A forrás a négy évvel ezelőtti (!) közösségi költségvetésből rég megvolt, a terv a fiókban hevert, de csak most, a kampányban sikerült nekiállni