Van, ahol már reggel véget érhet a választás június 9-én

Kemény csaták és üzenetek, utolsó pillanatig tartó mozgósítás és még urnazárás előtti pillanatokig tartó buzdítás várható majd idén június 9-én országszerte, hiszen két kiemelt választást is tart Magyarország: újabb öt évre választjuk meg ugyanis az önkormányzati képviselőket, polgármestereket és a vármegyei, fővárosi küldötteket, illetve az Európai Parlamentbe küldendő képviselőket is.

Sok a minifalu

A választás tehát kiemelt fontosságú és várhatóan a részvétel is nagyobb lesz majd az egyébként szokásosnál – még ha a parlamenti választásokkal nem is vetekedhet majd –, ám vannak olyan települések Magyarországon, amelyeken a felfokozott hangulat ellenére is nyugalom várható. Összesen ugyanis 43 olyan falu és község van Magyarországon, ahol a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint ötvennél is kevesebb választópolgár jogosult szavazni,

közülük 14 településen pedig 30-nál, míg három faluban még húsznál is kevesebben voksolhatnak.

Ez azt jelenti, hogy egy közel 50 százalékos részvétel esetén is körülbelül 10 ember megy majd el a szavazókörökbe (legtöbb esetben szavazókörbe), hogy leadja voksát valamelyik jelöltre (vagy az egyetlenre, de erről majd később, részletesen). Ez azt jelenti, hogy ezeken a településeken kis aktivitással akár már reggel 7-re, azaz az urnanyitás utáni első órában leszavazhat minden érdekelt állampolgár. Hozzátennénk, az eddigi adatok szerint ezeken a településeken mindig órási a választási kedv, sokszor 100 százalékos a részvétel.

A legkisebbeknél is számít a részvétel

A legkevesebb választópolgárral a 2024-es választásokon az NVI adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Debréte rendelkezik. Itt mindössze tizenöten szerepelnek a névjegyzékben, az egyetlen szavazóhelyiséget a könyvtárban állítják fel. Ebben a faluban ráadásul nem lesz túl „öldöklő” a csata a polgármesteri székért, hiszen mindössze egyetlen jelölt, a települést immár 2014 óta vezető Csigó Tibor független jelölt indul a pozícióért.

Az egyéni listán már hárman is megtalálhatóak. Öt éve egyébként meglehetősen nagy volt a választási kedv a faluban: tizenheten adtak le érvényes szavazatot az akkor is egyedül induló Csigóra, négyen pedig nem voksoltak.

Hajszállal, (pontosabban összesen egy fejnyi hajszállal) előzi meg választópolgárok számában a borsodi falut egy zalai település, nevezetesen Iborfia, amelyen tizenhatan szavazhatnak. Itt ugyanakkor már sokkal keményebb csata várható a polgármesteri székért, amelyért három független jelölt száll harcba: Lakatos József jelenlegi vezető, illetve Végh Zsolt és Ábrahám Rózsa, azaz itt szó szerint egyetlen szavazaton is múlhat, ki kerül a polgármesteri székbe újabb öt évre. 2019-ben Lakatos 9–4 arányban győzött Ábrahámmal szemben, most Végh Zsolt szólhat bele a versenybe.

A szavazóknak a faluházba kell majd ellátogatniuk. Öt éve minden választópolgár leadta voksát délután 15 órára.

Nem kell Iborfiától messzire utazni egy másik minifaluhoz: Zala vármegyében Felsőszenterzsébet mindössze alig több mint félórás autóútra található a szlovén határ felé haladva. Itt 18-an szavazhatnak majd június 9-én. Öt éve Kálmán Elek egyedül indult a polgármesteri székért, és 12 érvényes szavazattal végzett. Most viszont kihívója akadt: Mihályka Gábor szintén függetlenként indul a választáson. A szavazókört a polgármesteri hivatalban állítják fel, a legutóbbi választáson 75 százalékos volt a részvételi arány, 12 ember szavazott, négyen pedig nem mentek el voksolni.

(Borítókép: Lakatos Józsefné a szavazatszámláló bizottság tagja szavaz az iborfiai faluházban az országgyűlésiképviselő-választáson 2018. április 8-án. Fotó: Varga György / MTI)