A balatoni vihar sem oltotta el a siófoki polgármesterjelöltek rendkívül parázs vitáját

.A két polgármesterjelölt számos, a város életét meghatározó kérdésben csapott össze. Az első vitapont a vagyongazdálkodás témaköre volt.

Gyulai László szerint a vagyongazdálkodás, egy város életét hosszú távon meghatározó koncepciónak kell lennie. Úgy véli, hogy egy önkormányzat életében a vagyongazdálkodás alkalmas arra, hogy egy város jövőjét 30 éves távlatokban meghatározza. „Összefüggésében kell látnunk, hogy egy épülettel mit szeretnénk tenni. Minden millió számít, amit tovább lehet adni közösségi életre és egészségügyi célokra. Az én fejemben 25-30 éves terv van” – fogalmazott a polgármesterjelölt.

Lengyel Róbert arról beszélt, hogy akik figyelemmel kísérik a tevékenységét pontosan tudják, hogy milyen örökséget kapott, hány kihullott csontvázzal kellett szembenéznie. „Ha kell per vagy megegyezés által vissza kell szerezni, ami a városé” – mondta a regnáló siófoki polgármester. Hozzátette, hogy az átláthatóság híve volt és marad, a város életét meghatározó szerződéseket nyilvánossá teszi és nem kótyavetyéli el a város vagyonát, valamint nem akarja csökkenti a város meglévő ingatlanvagyonát.

Lengyel Róbert város egyik központi kérdéséről, a Galerius fürdőről felújításáról elmondta, hogy nem ő építette és terveztette annak idején, de jelen állapotában negyven évesnek felel meg, mert mindent kiloptak belőle. „Sínre szeretnék tenni az ügyet” – mondta, kiemelve, hogy egy kormánypárti többségű frakcióval kellett szembenéznie a város irányításakor, ami nehezítette a felújítást, de mindenképp be fogják fejezni és jövőre megnyithat a fürdő, minden ezzel ellenkező híresztelés pedig nem igaz.

Gyulai László elmondta, hogy a fürdőt 2021-ben zárták be, 900 milliót kapott rá a város és ennek ellenére nem nyitották meg.

– jelentette ki Gyulai László.

Gyulai szerint a városban csökkent a közbiztonságot szolgáló kamerák száma. Kiemelt problémának a város közlekedési nehézségeit, a rolleresek nagy számából fakadó balesetveszélyt tartja. Lépésről lépésre kell haladni. „Figyelnünk kell, hogy az egész városban biztonság legyen, ne csak a Petőfi sétányon. A közös gondolkodás révén a közbiztonság területén is fejlődnünk kell” – tette hozzá.

Lengyel Róbert kiemelte, hogy 25 évet töltött be a rendőrség kötelékében.

Az elmúlt 3-4 évben a központi, állami intézkedések hatására több milliárdot vontak ki a városból, növelték a szolidaritási adót. Kéne még ötszáz kamera, de forrás is kellene rá, továbbra is cél, de ha nincs rá központi és pályázati forrás, akkor azt is saját költségvetésből kell kitermelni. A közbiztonság fenntartása rendőrségi és állami feladat, nekünk segíteni kell a munkájukat és e tekintetben nincs oka szégyenre Siófoknak. Mióta él ön Siófokban? Én csak gratulálni tudok a rendőrségnek, mert azt érzem, hogy jobb a közbiztonság, mint 10 évvel ezelőtt