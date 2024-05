Kiszivárgó hangfelvételek, házon belüli viták: óriási a verseny a történelmi magyar városért

A 2019-es önkormányzati választások óta Egerben a kormánypárti és az ellenzéki oldal is turbulens időszakot élt át. Mirkóczki Ádámot öt éve az ellenzéki együttműködés pártjai támogatták, idén azonban más jelöltjük lesz. Az indulók névsorában kormánypárti, kutyapártos, mi hazánkos és volt fideszes is van.

Mirkóczki Ádám több ellenzéki párt támogatásával, az Egységben a Városért Egyesület színeiben nyerte meg a polgármester-választást 2019-ben. Mirkóczki az országos politikából ismert név, az akkor még 20 százalék körüli támogatottságú Jobbik országgyűlési képviselője és szóvivője is volt, de 2020-ban kilépett a pártból.

A 2019-es választás két fő esélyese Mirkóczki Ádám és az akkor harmadik polgármesteri ciklusát töltő, kormánypárti támogatású Habis László volt. Az Egységben a Városért Egyesület jelöltje kevesebb mint nyolcszáz szavazattal nyert:

Mirkóczki Ádám (Egységben a Városért Egyesület) – 9842 szavazat

Habis László (Fidesz–KDNP) – 9049 szavazat

Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesülete) – 1189 szavazat

Somodi Sándor (független) – 346 szavazat

Bódás Bianka (független) – 249 szavazat

Most akkor Mirkóczki Ádám ellenzéki vagy sem?

Mirkóczki Ádámot az ellenzéki együttműködés pártjai részéről több kritika is érte. Ungár Péter 2023-ban fogalmazott úgy lapunknak, „attól, hogy valami ellenzéki kézben van, még nem biztos, hogy az ellenzéket szolgálja”. Az LMP társelnöke az egyik példaként Mirkóczki Ádámot említette. Hajnal Miklós, a Momentum országgyűlési képviselője is arról beszélt, hogy az egri városvezető számos kérdésben eltávolodott az ellenzéktől.

A polgármestert 2021 májusában zárták ki az őt támogató egyesület elnökségéből, ezt követően ki is lépett a frakcióból. A szakítás előtt Mirkóczki Ádám a Magyar Hangnak adott interjújában arra a kérdésre, hogy az ellenzék részének tekinti-e magát, kijelentette: „Nem. Eger polgármesterének tekintem magam. Nem pártokra és nem ideológiákra tettem esküt városvezetőként, hanem Eger fejlődésére.”

Mirkóczki Ádám az ominózus interjúval kapcsolatban lapunknak később elmondta:

Az újságírói kérdés úgy hangzott, hogy az ellenzék részének tekintem-e magam. Erre én azt feleltem, hogy nem, hanem Eger polgármesterének tekintem magam, amibe beletartoznak az egri ellenzéki és nem ellenzéki polgárok is.

A polgármester 2021-ben kérdésünkre kifejtette: „Magam is gondolkoztam azon, hogy amiért bizonyos dolgokat megléptem, azok okait csak álmodtam, és tényleg én ülök fordítva a lovon, vagy csak azt tettem, amit ígértem. Aztán visszanéztem a polgármesteri kampányindítóm felvételét, amit 2019 nyarán az egyik egri szálloda nagytermében tartottam, és ott elmondtam mikrofonba, kamerák előtt – ma is visszakereshető –, hogy megválasztásom esetén nem fogom és nem is engedem a várost pártpolitikai alapon irányítani. Hogyha valahol meg lehet őrizni a pártsemlegességet, vagy legalább a távolságtartást, az pontosan egy önkormányzat.”

Az egri közélet az elmúlt időszakban kétszer is egy-egy hangfelvétel kiszivárgása miatt került az érdeklődés középpontjába. Mindkét hangfelvételen Mirkóczki Ádám hallható, az adatigénylési üggyel itt, a többek között Danny Blue mentalistát érintő polgármesteri mondatokkal itt foglalkoztunk.

Nyolcan is pályáznak Eger polgármesteri tisztségére

Mirkóczki Ádám a Civil Közéleti Egyesület támogatásával indul a június 9-i választáson, a Fidesz–KDNP Vágner Ákos agrármérnököt, korábbi agrárkamarai vezetőt jelölte polgármesternek.

Egerben az ellenzék mellett a helyi Fideszt is több turbulencia érte, januárban feloszlatták a szervezetet. A törésvonal mélységét jellemzi, hogy a korábbi helyi kormánypárti frakcióvezető, Oroján Sándor is indul polgármesterjelöltként, az Egerért Most Egyesülettel. Orosz Lászlóné szintén a Fidesz–KDNP jelöltjeként jutott mandátumhoz 2019-ben, de idén független indulóként már a polgármesteri székért száll ringbe.

Az ellenzéki együttműködés pártjai a korábbi kritikáiknak megfelelően nem támogatják Mirkóczki Ádám újrázását. Az új jelölt kiválasztása viszont nem volt magától értetődő, a Momentum Jánosi Zoltán indulásával tervezett, aki visszalépett, a párt pedig besorolt Pál György mögé. Pál György 2000 óta tagja az MSZP-nek, tíz év után tért vissza az egri politikába, jelöltségét a Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd – Zöldek is támogatja.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt is rajthoz áll, Domán Dániel a polgármesterjelöltjük. A Mi Hazánk Mozgalom Pápai Ákost indítja, és van még egy független jelölt is, Tarsoly József.

(Borítókép: A Dobó István tér Egerben. Fotó: Molnár-Bernáth László / MTVA / MTI)