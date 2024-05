Paktumot kötne Vitézy Dávid Szentkirályi Alexandrával és Karácsony Gergellyel

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt nyílt levélben fordult Szentkirályi Alexandrához és Karácsony Gergelyhez a járatritkítási csomag bevezetésével kapcsolatban. Arra kéri ellenfeleit, hogy megválasztásuk esetén ne vezessenek be ilyen csomagot. Vitézy a maga részéről ezt már meg is ígérte, és reméli, hogy Karácsonyék is így tesznek.