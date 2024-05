Az LMP az I. kerületben nem kíván együttműködni a baloldali összefogással

Kovács László György LMP-s kerületi képviselő a Várnegyednek hétfőn úgy nyilatkozott, hogy 2019-ben az ellenzéki pártoknál összefogáspárti volt a hangulat az önkormányzati választáson, ennek kereteit az I. kerületben V. Naszályi Márta határozta meg. A LMP-s politikus úgy véli, nagy ígéretek hangzottak el a kerület fejlődésével kapcsolatban.

Felhívta a figyelmet, hogy a koalíciós megállapodásban szerepelt a közparkok felújítása, a turistabuszok parkolásának megoldása és a műemléki környezetben lévő lakások tulajdonba adása is. Ezekben, a kerület polgárait érintő legfontosabb ügyekben azonban nem történt semmilyen változás 2022-ig – tette hozzá.

Szerinte a pandémia alatt ismerhették meg a koalíciós képviselők, hogyan gyakorolja a hatalmat a polgármester.

Kovács szerint miután V. Naszályi a koalíciós képviselők javaslatait figyelmen kívül hagyta, felhívták a figyelmét a szabálytalan „válságkezelő” kifizetésekre és a felduzzasztott tanácsadói körre, ám a polgármester hiába tett ígéreteket a változtatásra, ezeket soha nem tartotta be.

Viszont aki ellentmondott neki, azt megfenyegette, bepanaszolta a képviselőt az adott koalíciós párt elnökénél, ezzel is zsarolva őket. Senkivel szemben sem ismerte a józan kompromisszumot

– nyilatkozta Kovács László György.

„Miután 2022 őszén elvesztette a testületben a többségét a polgármester, néhány fontos dologban tudtunk változtatni az önkormányzat döntési gyakorlatában, ezekkel én is egyetértettem. Megszavaztam egyebek mellett a fideszes Gulyás Gergely Kristóf előterjesztését az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására, valamint a műemléklakások hasznosításával kapcsolatos javaslatokat. Mindezek után érthető, hogy nem kívánok együttműködni a baloldali »összefogással« az I. kerületben” – jegyezte meg.

Mint írtuk, az I. kerület képviselő-testületének Fidesz-frakciója szerint V. Naszályi Márta 55 milliós kárt okozott a kerületnek, amíg a „baloldali többségben” lévő önkormányzat áron alul és pályáztatás nélkül adott ki egy Szentháromság téri pavilont, majd ezt többször is meghosszabbította. Később, miután jobboldali többség lett a képviselő-testületben, továbbra is meghosszabbították a bérleti szerződést, változatlan kondíciókkal. V. Naszályi Mártáról a Ruszwurm és a Korona cukrászda körüli botrány miatt is írtunk korábban.