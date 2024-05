Választás 2024: Egymásnak feszülnek a listavezetők a köztévé vitáján

Márki-Zay Péter (MMN) szerint amit naponta ezerszer elmondanak és felteszik óriásplakátokra, attól még nem lesz igaz. Magyarország nem akar háborút, az ország békepárti. Ugyanakkor épp a Fidesz minisztere, Szijjártó Péter akadályozott meg egy uniós béketervet. Véleménye szerint a Fidesz nem a békét képviseli, hiszen egy korábbi brüsszeli képviselőjük a meleglobbit képviselte, Deutsch Tamás pedig szerinte elhúzhatja a csíkot. Orbán Viktor pedig saját gyermekét is egy véres polgárháborúba küldte. Márki-Zay Péter szerint a kormány akadályozta a NATO bővítését, ami önmagában hazaárulás. (Németh Balázs a trágárságok miatt rá is szólt Márki-Zay Péterre és kérte, hogy ne sértse a közízlést.)

A Momentum azon az állásponton áll, hogy Európa védelme mellett beszélni kell az európai értékekről is, ezt mondta Donáth Anna a vita első témakörében. Pártjuk célja, hogy bevezessék minél hamarabb itthon is az eutanáziához való jogot, mint azt Európa több országában megtették már. Donáth Karsai Dániel küzdelmét hozta fel példaként, szerinte méltatlan, ami a jogásszal történik. Ezután Karsai Dániel kérését is tolmácsolta: írjanak ki népszavazást, dönthessenek a magyar emberek a kérdésben.