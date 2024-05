Több száz venezuelai menekült szavazhat az első kerületben, aggódnak az ellenzéki jelöltek

Bejelentettek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fő utcai idősotthonába 800 magyar származású venezuelai polgárt, akiket a kormány a szervezet akciójával 2019-ben egy titkos program keretében kihozott a válság által sújtott dél-amerikai országból. Míg a karitatív szervezet szerint ez rutinmegoldás az ügyintézésekhez, addig az ellenzéki jelöltek attól tartanak, hogy a menekültek voksai akár el is dönthetik a választási eredményt június 9-én a Fidesz javára.

Mintegy 800 magyar származású venezuelait jelentettek be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat idősotthonába az I. kerületben. A Magyar Hang azt írja, hogy a háromezer fős körzetben ez azért érdekes, mert mind a 800-an akár szavazhatnak is a közelgő önkormányzati választáson, és ez el is döntheti az eredményt a kerületben, hiszen ez 30 százalékos többletet jelent a valóban első kerületben élők számához képest.

A 77 férőhelyes idősotthont működtető Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt mondta a lapnak, hogy a venezuelaiak beköltöztetésének nincs köze a választáshoz, csak az ügyintézés miatt kellett lakcím az érintetteknek, ők ugyanis azok a magyar származású venezuelaiak, akiket a magyar kormány a Máltai Szeretetszolgálat akciójával 2019-ben egy titkos program keretében kihozott a válság által sújtott dél-amerikai országból. Nem tudni, hogy szavaznak-e, azonban a papírforma szerinti jelenlétük változtat a választókerületi arányokon 2-es választókörzetben, ahol jelenleg mintegy 2682 választásra jogosultat tartanak nyilván.

A lap információi szerint 2019 óta több mint ezer új név jelent meg a választói névjegyzék kerületi adatbázisában, köztük a 800 főnyi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fő utcai idősek otthonába bejegyzett venezuelai.

„Erkölcstelen húzás”

A Magyar Hang hangsúlyozza cikkében, hogy a bejelentés nem bűncselekmény, és hatósági ügyintézés szempontjából szükséges lépés is lehet, azonban felvetik a lehetőségét annak, hogy a Fidesz így szeretne nyerni a kerületben.

A cikk kitér arra is, hogy minden budavári körzetben nőtt a bejelentett lakók száma, március 14. óta 78 új bejelentést regisztráltak, ehhez képest a főváros többi kerületében fordított tendencia érvényesül az agglomerációba költözők miatt.

Megdöbbenve észleltük az idősotthonba bejelentett tömeget, de nem tudunk mit tenni ellene, 2021 óta a fiktív lakcímbejelentés is törvényesnek számít, bár továbbra is erkölcstelen húzás

– mondta a lapnak Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, hozzátéve, hogy ez a szavazószám a választókörzeti versenyt és a polgármesteri választás eredményét is eldöntheti.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azonban kijelentette, a venezuelaiak bejelentése mindössze lakcímbiztosításként szolgál menekült emberek és lakcímmel nem rendelkező rászorulók (például hajléktalanok) számára, ugyanis Magyarországon a legtöbb ügyintézés nem lehetséges lakcím nélkül. A Máltai Központ biztosítja számukra a lakcímet, hogy megkezdhessék dokumentumaik rendezését. Hozzátették, évtizedek óta alkalmazzák ezt a gyakorlatot, és nemcsak venezuelaiak, hanem ukránok, hajléktalanok is tartózkodnak náluk névlegesen.

Elítéljük V. Naszályi Márta színvonaltalan uszítását a diktatúrából menekült honfitársainkkal szemben

– reagált Böröcz Lászlót fideszes polgármester-jelölt a lap megkeresésére.

V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere is kifejtette véleményét a lapnak, ő azt mondta, nincs problémája a menekültek megsegítésére, és szerinte nem is mindenki szavazna a Fideszre, emellett hangsúlyozta, egy 800 fős csoport igenis számottevő, voksuk pedig döntő lehet egy kevesebb mint háromezer lakosú választókerületben.