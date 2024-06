Vitézy Dávid sziporkázott, Szentkirályi Alexandra jobban járt a távolmaradással

Péntek este rendezték Budapesten a főpolgármester-jelölti vitát, ahol Vitézy Dávid és Karácsony Gergely feszült egymásnak. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint Vitézy meggyőzőbbnek tűnt, de néha azért Karácsony is kellemetlen riposztokkal tudott élni, Szeintkirályi Alexandra pedig valószínűleg jobban járt, hogy nem fogadta el a meghívást, mert így legalább nem égett le.

„Vitézy Dávid meggyőzőbb volt Karácsony Gergelynél” – fogalmazott Nagy Attila Tibor politikai elemző arra a kérdésre válaszolva, hogy milyennek érezte a kémiát a felek között és a hangulatot a Partizán péntek esti, főpolgármester-jelölti vitáján.

Az eseményre a Fidesz–KDNP jelöltje, Szentkirályi Alexandra nem fogadta el a meghívást. A felek a főváros jövőjéről, zöldítéséről, közlekedésről, lakhatásról és a klímaváltozásról is beszélgettek a kétórás adásban.

A politikai elemző szerint az LMP és a Budapestért Egyesület jelöltje aktívabb, konfrontatívabb és kezdeményezőbb volt Karácsony Gergelynél, és számos alkalommal a főpolgármester fejére olvasta a szerinte elmulasztott lehetőségeket, amelyekkel szemben Karácsony Gergely nem is mindig tudott vagy akart védekezni. Viszont fordított helyzetek is előfordultak, amikor Vitézy fejére olvasta Karácsony a hiányosságait, de a főpolgármester ezt sem erőltette túlzottan.

Ami nekem külön feltűnt, az az, hogy Vitézy lendületesen tudott beszélni, Karácsony pedig nem egyszer gondolkodva, őzve, kicsit lassabban beszélt, tehát úgy tűnt, nem volt a legjobb formában. Vagy nem mert nagyon belemenni a konfliktusba

– mondta Nagy Attila Tibor, aki kijelentette: „szerintem Vitézy Dávid szerepelt jobban.”

Az elemző szerint Karácsony Gergely még gyengébb formában is tudott néha riposztozni, tehát egyáltalán nem volt katasztrofális a teljesítménye – „ez túlzás volna” –, ő is tudott néha adatokkal és tényekkel támadni. De valószínűleg még vele szemben is alulmaradt volna Szentkirályi, „nem beszélve a sziporkázó Vitézy Dávidról”, aki minden helyzetben tudott konkrétumokat hozni, „mikor mi történt és mit hogyan kellett volna csinálni”, viszont nagyon fontos, hogy

nem csak az ilyen választási vitaműsorok formálják a választói magatartást és döntik el, hogy kiből lesz főpolgármester

– hangsúlyozta ki Nagy Attila Tibor.

Szentkirályi Alexandra távolmaradása mit sejtet?

A Fidesz–KDNP jelöltje, Szentkirályi Alexandra nem vett részt a vitán, amely a politikai elemző szerint annyiban mindenképpen árnyalta a képet, hogy nem tudtuk meg, „legfeljebb csak sejthetjük”, hogyan szerepelt volna.

Szentkirályi eddigi megnyilvánulásai alapján lehet, hogy jobban járt, hogy nem ment el

– tette hozzá Nagy Attila Tibor.

„Nekem az a sejtésem, hogy nem szerepelt volna túl jól” – folytatta az elemző, azzal indokolva, hogy Szentkirályi még „előkészített médiaszituációkban is néha akadozva beszél, hát még ha az ellenfelei megpróbálják megzavarni”, így az ilyen váratlan helyzetekből nehezen tudott volna jól kikerülni.

Ennyiben talán befolyásolta a vita Szentkirályi helyzetét, hogy nem égett le

– zárta véleményét a jelöltről. Szerinte a fentieket a Fidesz is érzi, és tudatos, hogy nem küldik ilyen helyzetbe a jelöltjüket. „Orbán 2006-os választási tévéveresége óta egészen a tegnapelőtti napig nem küldött fideszes politikust országos választási tévévitába” – hangsúlyozta Nagy.

Ciklusközi országos tévévita volt például Molnár Zsolt és Németh Szilárd között, vagy éppen Fürjes Balázs és Tüttő Kata között, de országos választási tévévitán nem vettek részt fideszes politikusok, főleg nem a köztévén. Kiemelte még a Tranzit fesztiválos vitákat is, de mivel az a Fidesznek „hazai terep”, az sem számít. Választási vitából a május 30-ai volt az első, amit 2006 óta vállaltak – erről itt írtunk bővebben.

Ebbe a sorba illeszkedik, hogy Szentkirályi „nem mert vállalni, szerintem nem volt mentálisan felkészítve egy ilyen vitára” – fogalmazott a politikai elemző. Hozzátette, hogy azt sem szabad elfelejteni, hogy Tarlós István már tavaly felvetette, hogy Szentkirályi legyen a Fidesz–KDNP jelöltje, viszont erre a kormánypárt hónapokig szinte semmilyen reakciót nem adott, tehát valószínűsíthető, hogy nem ő volt az első számú jelöltjük.

Csak mivel a Fidesz „káderhiányban szenved”, ezért nem volt jobb, de „nem ő volt az ideális jelöltjük, ez látszik”.

(Borítókép: Karácsony Gergely és Vitézy Dávid. Fotó: Szollár Zsófi / Papajcsik Péter / Index)