A Budapest Brand még a pénteki Vitézy–Karácsony-vitában került elő témaként. Vitézy Dávid többek közt azt mondta, hogy lenne némi tennivaló a Nagykörúttal, és a Rákóczi útra is több figyelmet kellene fordítani. Azt mondta, hogy szerinte a Budapest Brandnek szánt 3,3 milliárd forintot jobb lenne útfelújításra fordítani.

A főpolgármester-jelölt egy közösségi médiás posztot is megosztott ezzel kapcsolatban, ott azt írta:

A Budapest Brand marketingügynökségre 3 milliárdot költ a főváros, útfelújításra 300 milliót évente. Én fordítva fogom csinálni! Nincs még 5 évünk a lemaradásra! Június 9-én Vitézy 2X!

Faix Csaba szombati posztjában reagált Vitézy kijelentéseire. A bejegyzésben arról írt, hogy a főpolgármester-jelölt a főváros „marketingszervezetének” nevezte a vállalatot, és azt üzente Vitézy Dávidnak: „Mivel a kijelentéseid több valótlanságot és pontatlanságot tartalmaznak, a tényszerűség kedvéért szeretném ezeket helyesbíteni”.

„A valóságban az idei üzleti tervünkben 1,3 milliárd forint önkormányzati támogatással számolunk. Ez is nagyon sok pénz, érzem is ennek a felelősségét, ezért is törekszünk rá, hogy jól és okosan költsük el. Másrészt a Budapest Brand nem egy »marketingszervezet«, hanem a főváros turisztikai, rendezvényszervező cége és kreatív ügynöksége, ennek megfelelően sokrétű feladatokkal. A városban élőknek és idelátogatóknak programok sokaságát valósítjuk meg egész évben, hogy Budapest jobb, izgalmasabb, sokszínűbb és inkluzívabb legyen” – írta Faix Csaba, aki több programjukat is felsorolta ezzel kapcsolatban.

„A hasonló programokon túl dolgozunk a több mint 100 ezer embernek munkát adó turisztikai ágazatért. A Budapest Kártya értékesítésével, információs irodával, láthatósági kampányokkal, kiadványokkal, B2B-programok szervezésével segítünk abban, hogy a Budapestre látogató turisták szeressék ezt a várost. Ennek eléréséhez együtt dolgozunk a Hungaroringgel, a Sziget Fesztivállal vagy tavaly az atlétikai világbajnoksággal, a Liget Zrt.-vel és jóformán az összes fővárosi attrakció szervezőjével” – sorolta a vezérigazgató, aki azzal zárta a posztját:

Dávid, tökre örülök, hogy az indulásoddal fiatalok is belépnek a politikai térbe, éppen ezért (is) gratuláltam az indulásodhoz. Mivel folyamatosan a szakértői múltadra és a szakmaiságra hivatkozol, azt reméltem, hogy a korrekt, egymás eredményeit elismerő párbeszéd és a tényeken alapuló viták világa jön el. Kérlek, legyen ez tényleg így!