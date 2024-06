Újra élő adásban csapnak össze a választás főszereplői, de valaki most is hiányzik

Cikkünk frissül.

Baranyi Krisztina a bemutatkozó beszédében többek között úgy vélekedett, hogy a budapesti politika ma Orbán Viktorról és Gyurcsány Ferencről szól, de megígérni és fejleszteni bármit csak úgy lehet, ha az egymásra utalt szereplők együttműködnek, kompromisszumra törekednek.

Grundtner András kifejtette, hogy a főváros városállamként elkezdett kiszakadni a nemzet testéből, emellett pedig folyamatos a lakosságcsere, folyamatos az idegenek letelepedése.

Vitézy Dávid bemutatkozásában hangsúlyozta, nem biankó csekket kér, állásjelentkezést adott be a budapestieknek, a programja a pályázata, a leendő munkáltatói a budapestiek, neki Budapest nem ugródeszka, nem szeretne miniszterelnök lenni. Az LMP jelöltje lehetőséget lát, előfordulhat, hogy a Fidesznek és a DK-nak együtt sem lesz többsége a fővárosban.

Karácsony Gergely szerint az elmúlt öt év talán a legnehezebb volt a város életében, azért tudtak talpon maradni, mert az ellenzéki kerületi polgármesterekkel erős és egymást támogató csapatot alkottak a közgyűlésben.

Soproni Tamás arról beszélt, hogy nem mindegy, hogy miről szól a vita, lesznek páran, akik talán arra akarják használni ezt, hogy főpolgármesteri ambíciókat erősítsék, de ez nem egy főpolgármester-jelölti vita. Arról fognak vitázni, hogy kik irányítsák a várost, kik legyenek a főpolgármester csapatának tagjai. A momentumos politikus szerint a korrupció árnya sem vetült rájuk és az eredményeikről szeretne beszélni.

A közlekedés volt az első téma

Grundtner András járhatatlan utakat, torlódásokat, no go járatokat a közösségi közlekedésben, és a burkolt adóztatást jelentő parkolási rendszert lát. A Mi Hazánk Mozgalom a teljes úthálózatot tíz éven belül, korrupciómentesen, megfelelő minőségben felújítaná. Megszüntetnék az összes olyan forgalmi akadályt, amit a városvezetés alkalmazott, nem zárnának le hidakat, nem szüntetnének meg felüljárókat, viszont mindenhol megszüntetnék a kerékpársávokat, ahol azokkal szándékosan akadályozzák az autósforgalmat. Abban egyetértenek, hogy a gépjárművek számát csökkenteni kell, de nem akadályokkal, hanem a közlekedési kultúra emelésével és az agglomerációs forgalom elvezetésével. A BKK járatokon támogatják a rendszerfenntartás célzó intézkedéseket.

Vitézy Dávid közlekedési vállalásai: a külső kerületekből és az agglomerációból javítanák a kötöttpályás és a nem kötöttpályás közlekedést is. Kiharcolnák a kormánynál, hogy elinduljanak a hév és vasúti fejlesztések. A villamoshálózatot is fejlesztenék, kész terveik vannak, például a budai fonódó hálózat folytatása. Az útfelújításokról azt gondolja, hogy sebességet kell váltani, a mai tempóban 166 év alatt újítanák fel az összes utat, ez szerinte így nem mehet tovább. A parkolásról kiemelte, ne legyenek kerületi kiskirályságok, központosított, minél digitálisabb rendszerben üzemeltetné a parkolást.

Karácsony Gergely szerint az életminőség javításából kell levezetni a közlekedés zöldítését is. Egyrészt befejezték a hármas metró felújítását, az elmúlt évtizedek legnagyobb járműfejlesztési programját indítottak el trolikkal, buszokkal. A villamoshálózatot is fejlesztették, több lakótelepet is kiszolgálnának villamossal. Csökkentették a Budapest-bérlet árát, 14 év alatt ingyenessé tették azt, és történelmi megállapodást kötöttek, ez a tarifaközösség. Karácsony Gergely kiemelte, egy élhető városban sétálni és kerékpározni is kell, zebrákat alakítottak ki, és büszke arra, hogy bővítették a kerékpárhálózatot, büszkeségük a Bubi is.

Soproni Tamás azt gondolja, a budapestiek egyszerűen közlekedők, olcsón és kényelmesen akarnak eljutni A-ból B-be, több támogatást is biztosítanak erre a kerületükben. Azt nem tartja vitásnak, hogy az autóforgalmat vissza kell szorítani, a legkézenfekvőbb megoldás ehhez a közösségi közlekedés fejlesztése.

Baranyi Krisztina egy Greenpeace felmérés ismertetésével kezdte, ebből az derült ki, hogy szinte az összes rákkeltő vegyi anyagokból többszörös határérték-túllépés van iskolák környékén. A ferencvárosi polgármester egészségügyi érdeknek nevezte a belvárosi autós forgalom visszaszorítását. A hév-felújításról elmondta, ő lenne a legboldogabb, ha ez megvalósulna.

Soproni Tamás Vitézy Dávidnak szúrt oda, amikor arról beszélt, hogy lassan ott tartunk, a robbanómotort és a dinamót is ő találta ki, de ha valami bukta volt, például az e-jegyrendszer, akkor mossa kezeit. A momentumos polgármester úgy látja, a politikusi arrogancia nagyon rossz.

Élhetőség, lakhatás, közbiztonság

Vitézy Dávid azt gondolja, hogy BKK-rendészetet kell létrehozni, ez nem egy hajléktalanellenes, hanem utasbarát javaslat, egy olyan új rendészeti egység, ami a járművezetők és az utasok hívására is ki tud menni a helyszínre. A köztisztaság fejlesztéséről többek között elmondta, hogy visszaszerelnék az eltávolított kukákat. Megfizethető lakásokat, bérlakásokat építene Vitézy Dávid a magántőke bevonásával, a rozsdaövezeteket zöld lakónegyedként újítaná meg.

Karácsony Gergely kifejtette, két válság van, az egyik a lakhatási, a másik a klímaválság. Budapestnek több zöldfelületre, energiahatékonyabb otthonokra és megfizethető bérlakásokra van szüksége. A főpolgármester elmondta, senki nem ültetett még annyit fát, mint ők, új parkot hoztak létre, megkezdték a városi parkok megújítását, feltörték a betont, zöldítettek a belvárosban is. Karácsony Gergely a lakhatásról úgy fogalmazott, hogy hajléktalanság és nem a hajléktalan emberek ellen küzdenek. Karácsony Gergely soha nem látott lakhatási programot ígért a következő ciklusra, valamint panel és társasház felújítási programot is.

Soproni Tamás szerint soha nem volt még ilyen fontos a bérlakás-fejlesztés, Terézvárosban több mint háromszázat újítottak fel és adtak oda rászorulóknak, albérlet-támogatást is adnak olyan szektorokban, amelyekben nincsenek kellően megfizetve a munkavállalók.

Baranyi Krisztina többek között arról beszélt, meg lehet tenni, hogy a fiatalok lakhatásához támogatást adjon a város, ahogy azt is meg lehet tenni, hogy kikényszerítsék a kormánytól a diákváros megépítését.

Grundtner András az albérletárakról úgy fogalmazott, a piaci viszonyok alakítják azokat, az állam akkor avatkozhat be, ha van valamilyen torzító tényező. Ők három ilyet is látnak: a rövidtávú szálláshely kiadás, a felsőoktatási intézmények hallgatóinak lakásigénye, és a befektetési célú lakópark építés. Nem lehetetlenítenék el az Airbnb-t, fontos a turizmusfejlesztéshez, de egyszerűbb adminisztrációs lehetőséget kínálnának. A hosszútávú albérletkiadás és a rövidtávú kiadás közötti nyereségességet arányosabbá tennék. Az újonnan nyíló felsőoktatási intézmények akkor növelhetnék hallgatói létszámukat, ha kollégiumi férőhelyeket biztosítanának.

Vitézy Dávid azt kérte Karácsony Gergelytől, hogy reagáljon a BKK-rendészetről szóló javaslatára.

Tudom, hogy provokálsz, fogok reagálni erre is

– vágott vissza a főpolgármester, aki ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy az a kormányoldal, amelyhez Vitézy Dávid egész életében tartozott, sok pénzt vett el a fővárostól, de az általa említett, leszerelt kukák nagy részét már visszahelyezték. Grundtner András szerint megfelelő mennyiségű illemhelyet és kukát kellene telepíteni. Karácsony Gergely hangsúlyozta, Budapestnek van adóssága ebben, de sokat törlesztettek már.

(Borítókép: Baranyi Krisztina, Grundtner András, Vitézy Dávid, Karácsony Gergely és Soproni Tamás. Fotó: ATV)