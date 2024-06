Karácsony Gergely feljelentheti Magyar Pétert – így csaptak össze a fővárosi listavezetők

Vasárnap este tartották az ATV az önkormányzati választás budapesti listavezetőinek vitáját, amelyben több témában is összecsaptak a felek.

A műsorban Karácsony Gergely (DK, MSZP, Párbeszéd-Zöldek), Vitézy Dávid (LMP, Vitézy Dáviddal Budapestért), Grundtner András (Mi Hazánk Mozgalom), Baranyi Krisztina (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) és Soproni Tamás (Momentum) szerepeltek (A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje, Szentkirályi Alexandra nem jött el, és a a Tisza pártot sem képviselte senki).

A vita öt részre oszlott:

Nyitóbeszédek;

Közlekedés;

Lakhatás, élhetőség,;

A főváros és a kormány viszonya;

Záróbeszédek, ahol mindenki kiemelhetett egy-egy saját témát.

Az első témánál a jelöltek ismertették, hogy milyen átalakításokat terveznének a fővárosi tömegközlekedésben. Ezen a ponton Soproni Tamás és Vitézy Dávid éleződött ki legjobban a vita. Utóbbi ugyanis szóvá tette, hogy Soproniék az éjszakai metró javaslatát az ő programjából vették ki. Eközben Karácsony Gergelytől is azt kérte Vitézy, hogy reagáljon a Magyar Pétervádjára, amely arról szólt, hogy egy „haveri céget” akartam kihozni nyertesként egy hajóközlekedési tenderen, és emiatt 50 millió forintra. bírságolták a fővárost,

Erre reagálva Karácsony Gergely közölte: szerinte méltatlan és hamis a vád, az ezzel kapcsolatos dokumentumokat nyilvánosságra fogják hozni. Megjegyezte azt is, hogy Magyar Péter egyik jelöltje volt az, aki kartellezés gyanújába keveredett. Továbbá hozzátette:

Meg fogja fontolni, hogy rágalmazásért feljelenti-e Magyar Pétert.

Később Soproni Tamás is reagált Vitézy Dávid mondataira. A kerületi polgármester erre azzal szúrt oda a főpolgármester-jelöltnek, hogy „már úgy érzem, a robbanómotort is te találtad ki, a dinamót is”, és azt is szóvá tette, hogy szerinte Vitézy arrogáns.

A lakhatás témájában Karácsony Gergely soha nem látott lakhatási programot ígért a következő ciklusra, valamint panel és társasház felújítási programot is. Vitézy Dávid arról beszélt, hogy megfizethető lakásokat, bérlakásokat építene a magántőke bevonásával, a rozsdaövezeteket zöld lakónegyedként újítaná meg. A másik három jelölt szintén ismertette elképzeléseit, részben helyi példák alapján.

A főváros és a kormány viszonyát illetően Karácsony Gergely leszögezte, hogy a főváros egy védekező harcot folytathat e téren. Mint mondta, az elveiket nem fogják feladni, de vele csak az nem tud együttműködni, aki nem akar. Mint mondta, a kormánypárttal több vitája van, de volt, amikor sikerült együttműködni, és szerinte ez Budapestnek is érdekében áll.

Soproni Tamás szintén a bevételek és jogkörök elvételéről beszélt, amelyekkel a kormány megnehezítette az önkormányzatok dolgát. Megjegyezte, hogy törekszenek az együttműködésre, de ez nem mindig sikerül.

Kinyújtott kézzel érkezünk, de ha félreütik ezt a kezet és jókora csicskalángost adnak, akkor ne várják, hogy elmegyünk pityeregni és visszajövünk bocsánatot kérni

– fogalmazott a Momentum politikusa.

Baranyi Krisztina szintén arról beszélt, hogy az elmúlt években mindent megtett a kormány azért, hogy Budapestet ellehetetlenítse, Szerinte azonban nem sikerült megtörniük Budapestet, ezért most a választási rendszer megváltoztatásával próbálkoznak, ez csapdahelyzetet teremthet, a közgyűlésben jelen lévő politikai pártok országos céljai határozhatják meg a döntéseiket, ami megbéníthatja Budapestet.

Grundtner András azt mondta: számára egyértelmű, a mindenkori városvezetésnek jó viszonyra kell törekednie a mindenkori kormánnyal, ebből ki kell hagyni a pártpolitikát, mert a lakosságnak az az érdeke, hogy a kormánynál megfelelő lobbierővel különböző támogatásokat tudjon elnyerni egy város. „Arra kell törekedni, hogy harmónia alakuljon ki a két fél között akkor is, ha utálják egymást” – mutatott rá a Mi Hazánk főpolgármester-jelöltje.

Vitézy Dávid kiemelte, bármilyen kormánnyal szemben kiáll a budapestiek érdekeiért. Az olyan elképzelésekkel, mint a maxi-Dubaj, messzemenőkig nem ért egyet, de szerinte az sem jó, ha a főváros „mindenre nemet mond”, ami a kormány oldaláról érkezik. Azt is megjegyezte, hogy Karácsony Gergely durvaságokat osztott meg a Facebook-oldalán Orbán Viktorról, és szerinte nincs rendben, ha a főpolgármester pártpolitizál (e ponton Karácsony és Vitézy csörtézett egyet).

A fentiekben csak röviden összefoglaltuk, hogy mikről volt szó a vitában. Az elhangzottakról ennél részletesebben írtunk tegnap este megjelent összefoglalónkban.

Vagy – akinek az utóbbi napok vitái után még van rá ideje, kedve és energiája – alább akár meg is hallgathatja a teljes vitát, vagy annak bizonyos részeit: