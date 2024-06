Gáspár Győző nemrég egy gyereknapi rendezvényen lépett fel a Heves vármegyei Kál községben, ahol a műsor közben a helyi polgármester mellett kampányolt.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán osztott meg egy felvételt, amelyen Gáspár Győző azt ígéri, hogy elhozza a faluba Marics Petit, amennyiben a június 9-ei önkormányzati választást ismét Morvai János független polgármester nyeri.

És azt is megígérem nektek, hogyha polgármester urat visszajelöljük, és újra bizalmat adunk neki, akkor elhozom nektek ide a faluba Marics Petit (...) Egy házban lakunk a Marics Petivel, és mondtam neki, hogy jövök Kálra. Mondtam neki, hogyha megválasztjátok a polgármestert, akkor Marics Peti jön hozzátok. Azért ez mekkora! Ki az, aki szereti Marics Petit? Na, akkor nem kell mást tenni, hogy a polgármester urat újra be kell jelölni

– hangzik el a videóban Gáspár Győzőtől.

A celeb azt is elmesélte a közönségnek, hogy az Ázsia Expressz című műsor forgatása óta nagyon jó kapcsolatot ápolnak a ValMar énekesével, ráadásul Salgótarjánban még egy házban is laknak.

Hadházy Ákos szerint Gáspár Győző „a legocsmányabb politikai pedofil tempóban biztatja a gyerekeket”, hogy szüleiket rávegyék a helyi polgármester újraválasztására. „A dolog azon kívül, hogy visszataszító, amúgy törvénytelennek is tűnik több szempontból is” – tette hozzá a független országgyűlési képviselő.

Marics Peti kiakadt, cáfolta Gáspár Győző ígéretét

A ValMar énekese Hadházy Ákos bejegyzése alatt reagált Gáspár Győző ígéretére. Marics Peti szerint semmit nem tudott arról, amit a show-man állított. A celebet arra kérte, hogy ne mondjon hülyeségeket, és a tudta nélkül ne keverje bele politikai dolgokba.

„Ez miaf*szom xddddd. Nyilván semmit nem tudtam erről, Győzi, szedd már össze magad, miért kell belekeverni tudtom nélkül politikai dolgokba? Hülyeségeket ne mondjál már, hogy együtt lakunk, meg hogy hova viszel, mert az emberek elhiszik” – írta Hadházy Ákos bejegyzése alá Marics Peti.

Gáspár Győző aktívan politizál

Gáspár Győző már 2022. március 15-én is feltűnt a Békemeneten, ahol az első sorban vonult Bencsik András és Bayer Zsolt mellett, majd rá pár hétre belépett a Fideszbe. A show-man később olyan kijelentéseket is tett, hogy képes lenne háborúba menni Orbán Viktor miniszterelnökért, illetve akár életét és vérét is adná érte. 2023-ban már arról posztolt, hogy átvette a Fidesz-tagkártyát, később a párt kongresszusán is ott volt.

A celeb idén töltötte az 50. születésnapját, amelynek alkalmából még Novák Katalin volt köztársasági elnök is felköszöntötte. Gáspár Győző azóta is aktívan részt vesz politikai eseményeken. Áprilisban az Európai Parlamentből, Brüsszelből jelentkezett be közösségi oldalán. Mint kiderült, Gáspár Győző nagyobbik lánya, Gáspár Evelin asszisztensként dolgozik Járóka Lívia fideszes EP-képviselőnek.