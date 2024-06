Északkeleten viharos ellenzéki harcok várhatók, de a kormánypártokra sem süt a nap mindenhol

Sorozatunk első részében az ország északkeleti részébe látogatunk el.

Nyíregyházán régi-új arcok indulnak

A nyíregyházi jelöltek:

Kovács Ferenc (Fidesz–KDNP),

Jeszenszki András (Szövetség Városunkért, Függetlenek Egyesülete, Momentum, LMP, MSZP, Párbeszéd, Nép Pártján, Mindenki Magyarországa Néppárt),

Kovács Koppány Zoltán (Mi Hazánk),

Nagy László (Baloldali Kör Párt).

A szabolcsi vármegyeszékhelyen nem sok új nevet kell megtanulniuk az idei választás előtt a szavazóknak, hiszen a fő csata várhatóan Kovács Ferenc, a Fidesz–KDNP jelöltje és Jeszenszki András, az ellenzéki összefogás indulója között dől el a polgármesterség. Öt éve csak ők ketten mérkőztek meg a székért, és akkor 53:47 százalékos aránnyal nyert Kovács, a két jelölt közötti több mint kétezer szavazat volt a különbség. Ezúttal két másik polgármester-jelölttel is meg kell küzdeniük: a Mi Hazánk Kovács Koppány Zoltánt, a helyi Baloldali Kör Párt pedig Nagy Lászlót indítja.

Kovács Ferenc újbóli elindítása nem okozott meglepetést, hiszen a 64 éves politikus immár 2010 óta vezeti a szabolcsi települést, de volt korábban országgyűlési képviselő és a Magyar Röplabda Szövetség elnöke is.

Tavaly ősszel azzal került be a hírekbe, hogy a momentumos képviselő elkezdte róla terjeszteni, hogy a polgármester bemutatott neki, amikor az akkumulátorgyárról vitáztak. Ez utóbbi várhatóan a választáskor is kiemelt fontosságú kérdés lesz. Néhány hete egyébként Orbán Viktor miniszterelnök is meglátogatta a kampányoló Kovácsot, és megkérte, adjon még öt évet az életéből a városnak. Ez a motívum egyébként két dolgot is jelenthetett: vagy úgy áll Kovács, hogy minél nagyobb támogatás kell neki, vagy pedig amiatt ment oda a kormányfő, mert ott biztos befutóra tett.

Ugyan Jeszenszki Andrásnál igencsak feltűnő, hogy ezúttal a jelölőszervezetek közül kimaradt a Demokratikus Koalíció, ám ez csak formalitás, hiszen a DK nyíltan Jeszenszkit támogatja, Dobrev Klára még személyesen is kampányolt mellette februárban, sőt ő mutatta be. Mégiscsak beszédes ugyanakkor, hogy május közepén, amikor Dobrev ismét a városban járt, Jeszenszki nem állt mellette a rendezvényen. A helyi hírek szerint az elmúlt időszakban mintegy ötvenen léptek ki a DK nyíregyházi szervezetéből.

(Index-tipp: sokkal szorosabb versenyben, mint öt éve, de nyer Kovács Ferenc.)

Debrecen már most lefutott meccs?

A debreceni jelöltek:

Mándi László (Összefogás a Cívisvárosért),

Salánkiné Kuti Zsuzsanna (Mi Hazánk),

Papp László (Fidesz–KDNP),

Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület).

Noha az elmúlt hetekben igencsak felkapott lett politikai szempontból Debrecen, nem úgy tűnik, hogy a kormánypártokat képviselő Papp László polgármester székét bármi is veszélyeztetné, ugyanis hiába fogott össze ellene nagyobb erőkkel az ellenzék, Papp 2019-ben elért több mint 60 százalékos támogatottsága nem illant el öt év alatt, a felmérések szerint. Még úgy sem, hogy az elmúlt időszakban többnyire a kínai akkugyár körüli vitáktól volt hangos a város. Ugyanakkor Papp László szerint ez igazából nem befolyásol semmit, legalábbis a választás kimenetelét véleménye szerint biztosan nem.

A Fidesz–KDNP jelöltjének legfőbb kihívója Mándi László lesz, aki hivatalosan az Összefogás Cívisvárosért szervezet színeiben indul, ám széles ellenzéki összefogás áll mögötte. Hogy ez mire lesz elég, egyelőre nehéz megjósolni, Papp öt éve 35 ezer voksot gyűjtött, míg a teljes ellenzék és a függetlenek akkor összesen alig érték el a húszezret. Most ráadásul még a mi hazánkos Salánkiné Kuti Zsuzsanna is ott lesz a szavazólapokon, akárcsak Gondola Zsolt Zoárd, aki a Civil Fórum Debrecen Egyesület nevű szervezet jelöltje.

Az országos helyzethez hasonlóan egyébként Debrecenben is vita lett a vitáról, amelyet Mándi szeretett volna elérni a helyi televízióban, ám Papp úgy reagált a kezdeményezésre, hogy amennyiben az ellenzéki jelölt kívánt volna, akkor a közgyűlésben számos alkalommal vitázhatott volna vele.

(Index-tipp: Papp László marad a polgármester, de szűkül az olló közte és ellenzéki kihívója között.)

Miskolcon kettészakadt az ellenzék, helyzetben a Fidesz jelöltje

A miskolci jelöltek:

Dohány András (független),

Lehoczki-Spider László (Nép Pártján),

Fintor Zsolt (független),

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk),

Varga Andrea Klára (Függetlenek SZIVE, Jobbik, Momentum),

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület, Fidesz–KDNP),

Barkai László Lajos (DK, LMP, MSZP, Párbeszéd).

Az ellenzéki torzsalkodás és marakodás egyik állatorvosi lovává vált a mostani választásra a borsodi vármegyeszékhely, hiszen a 2019-ben elsöprő győzelmet arató közös jelöltet, Veres Pált felőrölték a politikai csatározások, és nemrég úgy döntött, el sem indul a város polgármesteri székéért. Veres öt éve 14 százalékpontot vert a Fidesz–KDNP jelöltjére, ám áprilisi döntésével igencsak komoly űrt hagyott maga után. Nem csoda, hogy

a városban ennek megfelelően heten is úgy érezték, elég erősek lesznek, hogy harcba szálljanak a polgármesterségért.

Veres helyéért talán a legesélyesebb jelölt Barkai László Lajos helyi gyermekorvos lehet, aki mögé beállt a DK, az LMP, az MSZP és a Párbeszéd is. Ugyanakkor a Jobbik és a Momentum másik jelöltet támogat, Varga Andrea Klára alpolgármestert, aki mögött ott áll a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület is, amely Veres mögött öt éve sikeresen kovácsolt egységet. Így a Veresre leadott 2019-es voksok bizonyosan megoszlanak. Kérdés, milyen arányban.

Ennek pedig leginkább Tóth-Szántai József örülhet, a volt rádiós szakembert a Pont Mi Egyesület és a kormánypártok közösen jelölték polgármesternek. Információink szerint Tóth-Szántai támogatottsága elmarad Veresétől, de a kettéosztott ellenzék miatt bőven lehet esélye a győzelemre.

A választáson még négy jelölt indul, két független (Dohány András és Fintor Zsolt), a mi hazánkos Pakusza Zoltán, valamint a Nép Pártján színeiben Lehoczki-Spider László. Az ő neve onnan lehet ismerős, hogy ő volt a híres mentőkutya, Mancs gazdája. A kutyának szobrot is emeltek a városban.

(Index-tipp: hiába a széthúzás és a feleződés, Barkai László behúzza a várost.)

Egerben meginoghat a polgármester széke

Az egri jelöltek:

Mirkóczki Ádám (Civil Közéleti Egyesület),

Domán Dániel (Magyar Kétfarkú Kutya Párt),

Orosz Lászlóné (független),

Vágner Ákos (Fidesz–KDNP),

Oroján Sándor (Egerért Most Egyesület),

Tarsoly József (független),

Pápai Ákos (Mi Hazánk),

Pál György (DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd).

Az idei választások egyik leginkább kiélezett és legfurcsább csatáját hozhatja el az egri ütközet. A történelmi városban ugyanis sem az ellenzék, sem pedig a kormánypártok nem éppen diadalmas elmúlt öt évről számolhatnak be. Ahogyan ebben a májusi cikkünkben rámutattunk, a Mirkóczki Ádámot 2019-ben szűk győzelemhez (47,6 százalékkal nyert a fideszes Habis László 43,8 százalékával szemben) segítő ellenzéki összefogás szétesett, pontosabban

az ellenzéki pártok fogták magukat, és kihátráltak a polgármester mögül annak állítólagos kormánypártok felé húzódása miatt.

Mirkóczki ezúttal a Civil Közéleti Egyesület támogatásával indul a június 9-i választáson, a Fidesz–KDNP Vágner Ákos agrármérnököt, korábbi agrárkamarai vezetőt jelölte polgármesternek. Egerben az ellenzék mellett a helyi Fideszt is több turbulencia érte, januárban feloszlatták a szervezetet. A törésvonal mélységét jellemzi, hogy a korábbi helyi kormánypárti frakcióvezető, Oroján Sándor is indul polgármesterjelöltként, az Egerért Most Egyesülettel. Orosz Lászlóné szintén a Fidesz–KDNP jelöltjeként jutott mandátumhoz 2019-ben, de idén független indulóként már a polgármesteri székért száll ringbe.

Rajta kívül két független (Orosz Lászlóné és Tarsoly József), Pápai Ákos (Mi Hazánk), Domán Dániel (MKKP) és Pál György indul, aki mögé a legtöbb nagy ellenzéki párt felsorakozott.

A jobboldali szavazók megosztottsága Mirkóczkinak kedvezhet, ám a helyi botrányok után akár az összefogás jelöltjét, Pál Györgyöt is helyzetbe hozhatják.

(Index-tipp: a helyi ügyek miatt Mirkóczki Ádám jelentős fideszes támogatást gyűjthet be, így szoros versenyben lesz Pál Györggyel, végül pedig megtarthatja székét.)

Salgótarjánban biztosan új vezető lesz

A salgótarjáni jelöltek:

Egyedi Norbert (Mi Hazánk),

Kreicsi Bálint (Fidesz–KDNP, Hajrá Salgótarján! Egyesület),

Ferkó Attila György (Jobb Páholy Egyesület),

Nagy Attila (Munkáspárt),

Rákos Tamás (Nép Pártján),

Huszár Máté (Salgótarján, Szeretem! Egyesület, DK, MSZP, Párbeszéd, Jobbik).

Könnyedén nyerte meg a 2019-es választást az ellenzéki pártok által támogatott Fekete Zsolt Salgótarjánban, ám sok más városhoz hasonlóan itt is szétesett az összefogás az elmúlt ciklusban, amelynek hatására Fekete úgy döntött, nem indul el a polgármesteri székért. Maga helyett ugyanakkor a döntése ismertetésekor máris beajánlotta lehetséges utódját, egyben jelenlegi alpolgármesterét,

Huszár Mátét, aki a Salgótarján, Szeretem! Egyesület jelöltje, ám felsorakozott mögötte a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Jobbik is.

A város május elején azzal került a hírekbe, így az Indexre is, hogy több baloldali vezető politikus, például Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is ott kampányolt, ami miatt egyik kihívója, Vitézy Dávid számon is kérte őt. Huszáron kívül még öten indulnak a választáson. A kormánypártok és a Hajrá Salgótarján! Egyesület közösen a helyi üzletembert, Kreicsi Bálintot indítja.

A Mi Hazánk színeiben Egyedi Norbert, a Munkáspárttól pedig Nagy Attila már 2019-ben is rajtvonalhoz állt, ám ketten együtt összesen nem tudtak 3 százaléknyi szavazatot elvinni a két fő jelölttől. Úgy pedig még kevesebb esélyük lehet, hogy Ferkó Attila György (Jobb Páholy Egyesület), valamint Rákos Tamás (Nép Pártján) is elindul.

(Index-tipp: Huszár Mátét az elmúlt hetekben nagy erőkkel építette Fekete Zsolt és az ellenzéki pártok is ahhoz, hogy őrá érkezzen a legtöbb voks a városban.)

(Borítókép: Németh Emília / Index)