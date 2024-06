Elstartolt az utolsó kampányhét, bedobták magukat a főpolgármester-jelöltek

Kezdetét vette az utolsó kampányhét, június 9-én vasárnap európai parlamenti és önkormányzati választás is lesz Magyarországon. Ennek apropóján a főpolgármester-jelöltek a közösségi médiában ismételték el legfőbb terveiket.

Szentkirályi Alexandra már a kampány legelején egyértelművé tette, miért indul el a főpolgármesteri székért.

A Fidesz-KDNP jelöltje a Bálnában tartott kampánynyitó rendezvényén mutatta be hétpontos tervét, melynek első eleme úgy szólt:

Kiszabadítjuk Budapestet Gyurcsány fogságából, Gyurcsányt és az embereit takarítsuk ki a Városházáról. Az összes Gyurcsány-fiókát ki fogom rakni a Városházáról.

A korábbi kormányszóvivő a kampány végéhez közeledve sem változtatott stratégiáján, fő üzenete a fővárosiak felé továbbra is az, hogy „véget kell vetni a budapesti Gyurcsány-korszaknak”, ami szerinte Karácsony Gergely leváltásával lehetséges.

„Karácsony Gergely megalapította a Draskovics-rajongói klubot. (...) Azt értjük, hogy a Gyurcsány-Káder kiváló Karácsony-Káder is, csak az a probléma, hogy a budapestiek nem azért választanak főpolgármestert, hogy az Gyurcsány embereit parkoltassa zsíros kifizetőhelyeken”– fogalmazott Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában, melyet az utolsó kampányhét kezdetére időzített.

Mint ismert, Draskovics Tibor, a Gyurcsány-kormány korábbi minisztere jelenleg a BKK igazgatótanácsi elnöke, Karácsony Gergely a munkáját több ízben is kiválónak nevezte.

Virágba borítaná Budapestet

Az utolsó kampányhét apropóján Karácsony Gergely is bejelentkezett, hogy emlékeztesse a választókat arra: június 9-én vasárnap európai parlamenti és önkormányzati választás is lesz. A főpolgármester jelezte azt is: ez alkalomból aktivistáik városszerte virágmagokat osztogatnak.

„Ha elszórjátok őket, akkor azok kikelnek és kivirágzik Budapest. Ha elmentek szavazni június 9-én és támogattok engem, és azt a listát is, amit vezetek, akkor Budapest is ki fog virágozni ” – üzente a Párbeszéd – a Zöldek Pártja, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt közös jelöltje.

Leváltaná az üres ígéreteket

Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje már márciusban, az indulása bejelentésekor leszögezte: Budapesten jelenleg mindent átsző a két politikai oldal háborúja, miközben az érdemi fejlesztések elmaradnak. A politikus emiatt az alábbiakat javasolja:

Budapestnek biztonságos és korszerű közösségi közlekedésre, zöldebb, otthonosabb közterekre és megfizethető lakásokra van szüksége. Sokkal több van ebben a városban. Pártpolitikai csaták, üres ígéretek és egymásramutogatás helyett végre valóban fejlesszük Budapestet! Ehhez kérem a budapestiek támogatását június 9-én főpolgármester-jelöltként és listán is

– mondta hétfői videójában Vitézy Dávid.

Grundtner András, a Mi Hazánk jelölte a kampány kezdete alkalmából a borítóképét változtatta meg, a fotón a következő felirat szerepel: „Globalista diktatúra helyett magyar jövőt!”

