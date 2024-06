„Mi a CiKöSszel és Orbán Viktorral vagyunk, a Farkas Laci nem elég jó már nekünk, mert mióta ettem a Vavrik Géza birkapörköltjéből, ki akar rakni minket a bérlakásból. Ő akar uralkodni rajtunk a családjával, minket el tud nyomni, de még a füvet se vágják le a faluban. Vavrik magyar, de ő olyan nekünk, mintha cigány lenne, tényleg nem fajgyűlölő, még az autista gyerekem gyógyszerét is kiváltotta. Hazudtak magának, nem ad hitelre dolgokat a dohányboltjában. De a Farkas Laci minden szombaton ossza a pékárút, meg az egy-kétezer forintokat. A felesége meg dobálta a gyerekeknek a sok szaloncukrot. A gyerekek meg ölték egymást a szaloncukorért, de már decemberben ki kellett volna osztania. Így van, a Farkas Laci indította el a drogprevenciót, de most már tényleg tehetne valamit, mert pontosan tudja, hogy kik árulják a drogot. A gádzsók (magyar származásúak a szerk.) már rég elköltöztek innen” – mondta az Indexnek egy tiszaburai édesanya az önkormányzati választások lázában égve.

Tiszabura rendre közbiztonsági kihívásaival kerül be az országos hírekbe, de a csaknem 3300 fős település legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy – országos rekordot döntve – ötvenegy egyéni listás képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba a hat képviselői helyre.

18 Galéria: A gádzsók lefalcoltak, a drog leterítette őket, most egymásnak esnek a plakátok alatt Fotó: Tövissi Bence / Index

A polgármesteri székért öten indulnak, pedig olyan súlyos nehézségekkel kell szembenéznie a falu leendő vezetőjének, amibe talán a világ legjobb polgármesterének is beletörne a bicskája. Irgalmatlan munkanélküliséggel, egyre nagyobb közbiztonsági kihívásokkal, ami mögött részben a dizájner drogok térhódítása áll, de az általános szegénység, az éhező százak kilátástalanságának problémája is megoldásra vár.

Sokak szerint a legesélyesebb polgármesterjelölt a regnáló Farkas László, aki a Fiatal Romák Országos Szövetségének (Firosz) színeiben indul. A helyi erőviszonyokat behatóan ismerők szerint az ötből csak két polgármesterjelöltnek van reális esélye Farkast legyőzésére. Meglepő lehet, de a 95 százalékban romák által lakott településen két magyar származású jelölt szorongathatja meg a falu jelenlegi vezetőjét: Vavrik Géza, a Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) és Fehér Attila, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület (ORFME) jelöltje.

A plakátok izzasztó árnyékában

Az ország egyik legelmaradottabb és legszegényebb településén kirívó örömmel, kedvesen és érdeklődve fogadtak minket, mintha a helyiek csak arra vártak volna, hogy valakivel megoszthassák problémáikat, végre az ő községük kerüljön reflektorfénybe.

Érkezésünk híre pár perc alatt bejárta a falut, rögtönzött utcafórum alakult ki, a tiszaburaiak egymásra licitálva mondták el véleményüket az ország, de sokkal inkább a falu állapotáról, egyre égetőbbé váló problémáiról. Először mintha önmagukat és a mellettük állókat, később sokkal inkább minket akartak meggyőzni arról, hogy ki a legalkalmasabb Tiszabura irányítására. Az utca bal oldaláról azt kiabálták felénk, hogy „hajrá, Firosz, éljen Laci csapata”, mire a másik feléről már töretlenül zúgott is a „hajrá, CiKöSz, mi Gézával vagyunk”. Még családon belül is óriási vitákat generál a kérdés, hogy pontosan melyik polgármesterjelöltre kéne szavazni június 9-én.

Sokak egyedül Farkas Lászlóban bíznak, őt támogatják, mások még a neve hallatára is csúf átkokat szórnak a polgármester fejére, attól tartva, hogyha még egy cikluson keresztül vezeti a települést, akkor csak a totális csőd, elnéptelenedés vár Tiszaburára. Farkas hívei sem finomkodnak, amikor Vavrik Géza kerül szóba.

„Olyan, mint Hitler, igazi fajgyűlölő, uzsorás, aki azt hiszi, mindent, mindenkit megvehet” – mondták, mire egy józan hang Farkas csapatából zen mestereket megszégyenítő módon kinyilatkoztatta, hogy a falunak békére és szeretetre van a legnagyobb szüksége.

Sokan vannak azok is, akik a választások végét, a viszonylagos nyugalom visszatértét várják, miközben még nekünk sem merik álláspontjukat elmondani, nehogy illetéktelen fülekbe jusson döntésük, és ezért essenek el valamelyik befolyásos helyi hatalmasság támogatásától, a válságok hatására egyre szerényebb megélhetésüktől. A harmadik legesélyesebb polgármesterjelöltre, Fehér Attilára nem szórtak átkokat, de túl sok dicséretet ő sem kapott a rögtönzött lakógyűlésen.

Változásra van szükség, mi, romák is azon gondolkodunk, már akiknek van egy kis sütnivalója, hogy elköltözünk innen, szerintem nekem is el kéne adnom a házamat és tovább állni. A közbiztonság olyan rossz, hogy már nem lehet épp ésszel kibírni. A drogosok este kirabolnak minket az utcán, elveszik a tárcánkat vagy betörnek a házainkba, még a díszeket is lelopják a sírokról. Lehet, hogy most meg fog lepődni, de szerintem a roma nép ott rontotta el, hogy egy cigányra bízta a falu vezetését, amíg magyar vezette, semmi baj nem volt a faluval. Innen csak tanulással és munkával lehet kitörni, nekünk cigányoknak ehhez egyébként is ötször annyit kell teljesítenünk, mint a magyaroknak. A fiamnak például sikerült, most fizikatanár Pesten, a lányomnak pedig sikerült leérettségiznie. Számos munkalehetőség van a környéken, de sokan nem találják a lustaság ellenszerét

– válaszolta kérdéseinkre egy másik tiszaburai hölgy.

„A százkilós gyerekből zombi lett”

Farkas László biztos választási győzelmében, 2002 óta csak egyszer veszített az önkormányzati választásokon, akkor Nagy Imre a kormánypártok színeiben indulva le tudta győzni. Farkas szerint Nagy polgármestersége, elhibázott és korrupt szennyvízelvezetési, csatornázási projektje taszította csődbe a települést. Tiszabura legégetőbb problémájának a dizájner drogokat tartja. „Régen is baromi nagy volt a bűnözés, minden tyúkot elvittek, a kapukat leemelték és elvitték a vasba, de akkor még nem a drog, hanem a mérhetetlen szegénység miatt” – mondta vidáman, a polgármesteri székben ülve, hozzátéve, hogy a korábbi időkben a közfoglalkoztatási programok és a közmunka enyhített a falu kriminális helyzetén, fel tudták venni a kesztyűt az ötven százalékos munkanélküliséggel szemben, miközben a bűnözésre is gyógyírt jelentett valamelyest, de végül újra elszabadult a pokol. Úgy véli, hogy 120 családot érint közvetlenül a falut a korábbiaknál is mélyebbre taszító drogprobléma.

A közbiztonság szempontjából az alkoholfüggőség kevésbé volt veszélyes, örültem, amikor a koronavírus-járvány hatására bezártak a kocsmák, de már visszasírom azokat az időket, mert azóta a filléres kemény drogok keserítik meg a hétköznapjainkat, felülírva a korábbi programok sikerét. Először a családtagokat lopják meg, aztán a bútoraikat adják el, végül tégláig lebontják a saját házaikat, hogy dizájner drogot tudjanak venni. Még a kevéske húst is eladják a mélyhűtőből. A kábítószer látványosan és gyorsan kicsinálja őket, például a százkilós gyerekből pár hónap alatt ötvenkilós zombi lett

– fogalmazott Farkas László, hozzátéve, hogy már csak száz embert tudnak a közmunkaprogramban foglalkoztatni, miközben háromszázan jelentkeznek. A százból huszonöt embert forgatnak pár havonta, hogy mind a százan részesülhessenek támogatásban vagy segélyben, ha lezárult a közmunkaprogram. 1300 munkaképes személyt tartanak nyilván a faluban, ebből hatszázan munkanélküliek, sokan pedig annyira le vannak épülve mentálisan vagy fizikailag – sokszor mind a két esetben –, hogy nem tudnak megjelenni a munkaerőpiacon.

Sikernek értékeli, hogy az elmúlt húsz évben 500 embert is képesek voltak bevonni a közfoglalkoztatásba, amelynek révén olyan programokat valósítottak meg, amelyek ugyan semmilyen formában nem térültek meg, de legalább a résztvevők nem a bűnözést, hanem a munkát választották megélhetésük biztosítékául.

18 Farkas László polgármester Galéria: A gádzsók lefalcoltak, a drog leterítette őket, most egymásnak esnek a plakátok alatt (Fotó: Tövissi Bence / Index)

„Nyolcvan-kilencven százalékos a felderítési arány, de ha háromból két dílert lekapcsolnak, jön helyette négy másik” – fűzte hozzá Farkas, aki szerint a bűncselekmények száma ötven százalékkal csökkenne, ha a drogfogyasztást képesek lennének visszaszorítani és nem sújtaná rendőrhiány az egész térséget. A szenvedélybetegeknek a Máltai Szeretetszolgálat biztosít addiktológiai ellátást, két hetente, pár órában. Jelenleg hat fiatal van elvonókúrán, két esetben beválni látszik a kezelés.

Tiszabura infrastrukturális gondokkal is küzd, a szennyvízelvezetés kérdését nem sikerült megoldani a rendszerváltás óta eltelt időben, sokan a kertjükbe vagy a házuk előtt lévő árokba engedik a szennyvizet. A gyermekek növekvő száma miatt bővítették az általános iskolát, de még így sem képes az összes tiszaburai ifjú befogadására, a középületeknek pedig annyira korszerűtlen a hőszigetelése, hogy lényegében az utcát fűtik telente.

Az itt felcseperedő gyermekek ötven százaléka nem fejezi be középiskolai tanulmányait. Évente 500 millió forintból gazdálkodnak, a falu jelenlegi vezetése örül, ha nem lesz mínuszos a mérleg december végére. Havonta 16 millió forintot költenek közétkeztetésre, ami által legalább a gyermekeknek jut meleg étel a hétköznapokon.

Hová tűntek a közpénzek?

A dohánybolt előtti terasz Tiszabura központja, amelynek tulajdonosát, Vavrik Gézát tartják a regnáló polgármester legesélyesebb kihívójának. „Csak a kocsija árából három házat lehetne venni Burán” – suttogja kacsintással kísérve az egyik helybéli, amikor a polgármesterjelölt fehér terepjárója az interjúra érkezve beparkolt a dohánybolt elé.

A jelenlegi vezetés a falu lakóit a politikai állásfoglalásuk alapján különbözteti meg. Nem gond, hogy már nem Tiszaburán élek, mert nincs itt tíz családtagom, húsz szomszédom, akit vezetőként ki kéne szolgálnom. Nem kell mindent a drogfogyasztásra, a bűnözésre visszavezetni, a legnagyobb gond, hogy rosszul használják fel a közpénzt. Megfelelő gazdálkodással lehetne javítani az emberek helyzetén

– jelentette ki Vavrik Géza, aki úgy látja, hogy a bűnözést sokkal inkább az éhezés, a napi megélhetés nehézségei idézik elő, mert a helybéliek jelentős részének még enni sincs mit. Magyar származása ellenére egy cigány szervezet jelöltjeként indul, mert úgy látja, hogy a romáknak egy roma szervezet tudja a legtöbbet nyújtani.

„A CiKösz fogja uralni a cigány politikát az országban” – tette hozzá Vavrik, aki perben áll az önkormányzattal, mert nem fér hozzá közérdekű adatokhoz. „A saját forrásaimat használom az emberek megsegítésére, ők még a közpénzt sem. Fehér Attila csak taktikai célból indul, nagyon jóban van a jelenlegi vezetéssel” – mondta, miközben az egyik tiszaburai lakos egy zacskó dohányt kért tőle hitelbe, de nem adott neki.

18 Vavrik Géza Galéria: A gádzsók lefalcoltak, a drog leterítette őket, most egymásnak esnek a plakátok alatt (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A harmadik legesélyesebb polgármesterjelöltet, Fehér Attilát is megszólaltattuk, aki szerint a faluban minden a pénzről, a források ellopásáról, a rokonok és barátok kiszolgálásáról, nem pedig a fejlesztésekről szól. A legfontosabb kérdésnek ő is azt a kérdést tartja, hogy hová vándorolnak a közpénzek.

Farkas alatt indult meg a lejtmenet, most még a rokonok is egymás ellen fordultak, a viszálykodás miatt családok mennek tönkre a választási kampányban. Nem akarok én is elmenni innen, ezért most megpróbálok még valamit tenni. Az én csapatom tagjai kétkezi munkából élnek, nem a közpénzekből. Az önkormányzat helyett mi vágjuk a füvet a közterületeken, valamint az időseknél. Irgalmatlan a korrupció, Farkas maga vallotta be az egyik videójában, hogy szemet hunyt az elődje viselt dolgai felett, mert nem akarta, hogy még nagyobb baj legyen. Az elődje, Nagy Imre most Varga csapatát erősíti, ha ők nyernek, akkor itt vége lesz mindennek

– fogalmazott a vállalkozó, aki szerint a drogfogyasztást éppen azt tartja fenn, hogy a regnáló polgármester pénzt biztosít a kábítószerfüggőknek. Szerinte az ellenfelei uzsorások, akik most is arra készülnek, hogy megvásárolják a tiszaburaiak szavazatát.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)