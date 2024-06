A kerület, amelyben az ellenzék öngóljával győzhet a Fidesz

Sorozatunk első részében a 4., a 14. és a 15. kerület helyzetét mutatjuk be.

Zugló: öngóllal veszíteni

A kerület polgármesterjelöltjei:

Czeglédi János (Mi Hazánk Mozgalom),

Vida Attila (LMP),

Borbély Ádám (Fidesz–KDNP),

Rózsa András (Momentum Mozgalom),

Horváth Csaba (DK–MSZP–Párbeszéd).

Talán semmi sem mutatja be jobban, miként vágnak neki a pártok a 14. kerületi önkormányzati választásoknak, mint a közelmúltban történtek, amikor Rózsa András, a Momentum polgármesterjelöltjének legálisan elhelyezett plakátjait a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) munkatársai leszedték.

A kerület az elmúlt hónapokban leginkább azzal kapott figyelmet, hogy a regnáló szocialista polgármester elveszítette az LMP és a Momentum támogatását, és a Demokratikus Koalíció is csak az MSZP-vel kötött választási megállapodás révén állt be Horváth Csaba mögé. A választási győzelem érdekében az ellenzéki pártok egy része előválasztás útján szerette volna kiválasztani a kormánypárti jelölt, Borbély Ádám ellenfelét, de Horváth Csaba kategorikusan elutasította ennek a lehetőségét.

Emiatt a Momentum és a Szikra Mozgalom egyszerű megállapodásával zárult az ellenzéki polgármesterjelöltek kiválasztása.

A júniusi választáson e két jelölőszervezet mellett Rózsa Andrást támogatja a kerület országgyűlési képviselője, Hadházy Ákos, a CivilZugló Egyesület, a Mindenki Magyarországa Néppárt, a Magyarországi Régiókért Egyesület (Marég). Az LMP pedig különutas politikát folytat ebben a kerületben, ők Vida Attilát indítják Zuglóban.

Horváth Csabával szemben a Szikra Mozgalom három pontban foglalta össze a legfontosabb kifogásait:

nem képviseli megfelelően a lakosság érdekeit sem a Bosnyák téri, sem a Rákosrendezői beruházással kapcsolatban;

a szociális alapú lakhatás kérdésében folytatott küzdelemben alulmaradt;

nem élt a kínálkozó pályázati lehetőségekkel, azaz sem gazdasági, sem politikai téren nem végezte jól a munkáját.

A Momentum megbízásából a Medián 1000 fős mintán végzett reprezentatív kutatást március második felében. Három ellenzéki polgármesterjelölt indulása esetén Rózsa András 34 százalékos, Borbély Ádám 30 százalékos, Horváth Csaba pedig 23 százalékos támogatottságot tudhat maga mögött. Ebből a felmérésből is kitűnik, hogy az ellenzék belső megosztottsága, a Horváth Csaba személye körül kialakult konfliktus a kormánypártok jelöltjének győzelmét hozhatja el egy hagyományosan inkább baloldali kerületben.

(Index-tipp: az ellenzék szétaprózódása miatt, szoros versenyben, meglepetést szerezve Borbély Ádám, a Fidesz–KDNP jelöltje győz.)

Újpest: sok múlik az MKKP-n

A kerület polgármesterjelöltjei:

Pajor Tibor (Mi Hazánk Mozgalom),

Dr. Trippon Norbert (DK, Momentum, MSZP, LMP, Jobbik, Párbeszéd),

Wintermantel Zsolt (Fidesz–KDNP),

Oravecz Attila (Nép Pártján),

Nagy Dávid (Magyar Kétfarkú Kutya Párt),

Mayer Ádám (Független).

Fotó: Róka László / MTI Újpest Önkormányzata

Talán már el is feledték, hogy Déri Tibor, Újpest regnáló ellenzéki polgármestere még 2022 végén jelentette be, hogy kilép a Momentumból, és idén nem indul újra a polgármesteri székért, a többi ellenzéki párt pedig – a Momentum kivételével – meg is nevezte utódját a DK-s alpolgármester Trippon Norbert személyében. Déri végül a Fővárosi Közgyűlésben a Demokratikus Koalíció frakciójához csatlakozott, de a mostani voksoláson nem élvezheti a Gyurcsány Ferenc által vezetett párt támogatását.

Déri Tibor váratlan győzelmet aratott 2019-ben, ám önkormányzati tapasztalat nélkül az első hónapokban szakmai támogatásra szorult. A fiatal polgármester munkájához Trippon Norbert nyújtott segítséget, akit most az ellenzéki pártok szinte kivétel nélkül egységesen támogatnak, ennek ellenére a korábbi konfliktusok Újpesten is a kormánypártok, tehát Wintermantel Zsolt malmára hajthatják a vizet, a képletet azonban tovább bonyolítja, hogy a kerületben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Nagy Dávid, a kétfarkúak pártigazgatója is indul a polgármesteri címért. Ő hívta fel a figyelmet a lapunk által is megírt újpesti vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság visszásságaira, amelynek elnöke évi 35 perc munkával 3 millió forintot keres.

(Index-tipp: Nagyon szoros verseny lesz a kormánypárti és az ellenzéki jelölt között. Nagy Dávid lesz a mérleg nyelve, és végül Trippon Norbert lesz a befutó.)

Rákospalota–Pestújhely–Újpalota: biztos ellenzéki győzelem?

A kerület polgármesterjelöltjei:

Palocsai Béla (független),

Bartal András (Mi Hazánk Mozgalom),

Lehocki Ádám (Fidesz–KDNP),

Cserdiné Németh Angéla (DK, Jobbik, Momentum, LMP, MSZP, Párbeszéd).

Már márciusban világossá vált, hogy Cserdiné Németh Angéla hivatalban lévő polgármester lesz a Demokratikus Koalíció, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik közös polgármesterjelöltje a XV. kerületben. Cserdiné az elmúlt időszakban azzal került be a hírekbe, hogy rendőri kényszerítést is alkalmaztak abban a kis rákospalotai házban, ahol egy idős nő kilakoltatását akarták civil aktivisták megakadályozni. Cserdiné Németh Angéla polgármester annak ellenére is ragaszkodott a kilakoltatáshoz, hogy a család alapítványi támogatásokból egy összegben törleszteni tudná a tartozását – mondta Faragó Renáta, aki Gizella képviseletében többször is tárgyalt az önkormányzattal.

A kilakoltatás ellen küzdő aktivisták azt skandálták, hogy a DK rosszabb, mint a Fidesz, és hogy mennyire elégedettek munkájával a kerület szavazópolgárai, az június 9-én kiderül. Fontos megjegyezni, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban a Fidesz csak egyszer tudott győzni a kerületben.

(Index-tipp: Cserdiné Németh Angéla hozza a kötelezőt, és győz a 15. kerületben.)

(Borítókép: Németh Emília / Index)