Ahol öt éve még elsöprő fölény volt, most óriási csata jöhet

Sorozatunk második részében az ország délkeleti részébe látogatunk el.

Békéscsabán öt éve még elsöprő fölény volt, most óriási csata jöhet

A békéscsabai jelöltek:

Bodóczi István (Patrióta Békéscsaba Egyesület)

Gyebnár Dávid (Mi Hazánk)

Pap János (DK, MSZP, Párbeszéd, Nép Pártján)

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba)

A legutóbbi önkormányzati választásokon, öt évvel ezelőtt az országban talán a legnagyobb fölénnyel nyerte el ismét a békéscsabai polgármesteri címet Szarvas Péter, a Hajrá Békéscsaba jelöltje, hiszen a voksok csaknem 79 százalékát gyűjtötte be. Egyik ellenfele, Gyebnár Dávid már akkor is elindult ellene, de 2019-ben mindössze 530 szavazatot kapott. Szarvast – aki sokáig húzta bejelentését – ugyan jelölő szervezetként nem, de már 2019-ben is támogatták a kormánypártok, így most sem indítanak ellene senkit.

Elindul viszont a választáson az a Pap János, aki egyrészt 1990 és 2006 között már vezette a várost, akkor még SZDSZ-es színekben, majd többször munkanélküli is volt, vagy takarított, füvet nyírt, most viszont beállt mögé a baloldali összefogás (DK, MSZP, Párbeszéd) mellett a Nép Pártján is. Jelölése kézenfekvő volt az ellenzék részéről, amely feltehetően nem akar egy ugyanakkora pofonba beleszaladni, mint 2019-ben. Akkor Dancsó Tibor, a DK–Jobbik–Párbeszéd jelöltje 9,8, Miklós Attila, az MSZP–LMP jelöltje pedig mindössze 8,7 százaléknyi szavazatot szerzett. Pap ennél szinte biztosan többet fog kapni,

még ha ezúttal neki sem lesz egyszerű dolga.

A választáson fekete lóként indul az a Bodóczi István (Patrióta Békéscsaba Egyesület), aki elsősorban azzal került be az országos hírekbe, hogy ő lett Magyar Péter és a Tisza Párt első vidéki támogatottja. Ez az együttműködés pedig biztosan jelentős szavazatmennyiséget hajt majd Bodóczi malmára, kérdéses, hogy mire lesz elég. A városban egyébként a fő kampánytéma az elvándorlás megakadályozása és a munkahelyteremtés.

(Index-tipp: Hiába a baloldali összefogás és a Tisza berobbanása, Szarvas Péter így is győzni tud Békéscsabán.)

Hódmezővásárhelyen kihúzhatják Márki-Zay alól a széket?

A hódmezővásárhelyi jelöltek:

Kovács Pál (független)

Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa)

Grezsa István (Fidesz-KDNP)

Balog Norbert (Mi Hazánk)

Márki-Zay Péter és Grezsa István már 2019-ben is összecsaptak, igaz, akkor csak ők ketten indultak a város polgármesteri székéért. A csatát Márki-Zay nyerte: több mint 13 ezer szavazatot, az összes voks 57 százalékát gyűjtötte be. Grezsa éppen meghaladta a tízezret. Kérdéses, hogy most hogyan alakul majd kettejük összecsapása. Főleg, hogy ezúttal két új szereplő is beleszól a versenybe, Kovács Pál függetlenként, Balog Norbert pedig a Mi Hazánk színeiben.

Róluk egyébként április végén az Index is írt: akkor felidéztük, hogy a regnáló polgármester szerint az ő indulásuk a Fidesz miniszterének, korábbi vásárhelyi képviselőjének, Lázár Jánosnak a trükkje, mivel ő úgy véli, mindhárom ellene induló jelölt a kormánypártok embere. Ezt ugyanakkor nem támasztotta alá bizonyítékokkal és inkább arra lehet következtetni, hogy

a polgármester szeretné úgy beállítani az idei választásokat, hogy azon tulajdonképpen ő és Lázár harcolnak.

A kijelentést le is csapta ellenfele, hiszen Grezsa úgy nyilatkozott, hogy „Június 9-én nem Lázárról és a Fideszről, hanem Márki-Zay Péterről fogunk népszavazást tartani”. A városban egyébként a kormánypártok aktívan kampányolnak, május 25-én például Orbán Viktor is ellátogatott a településre Lázár János társaságában és megbeszélést folytattak Grezsa Istvánnal. Márki-Zay ezen az eseményen is feltűnt: át szerette volna nyújtani Orbán Viktornak a város háborúellenes nyilatkozatát, ám a miniszterelnök nem fogadta el, sőt a polgármester kézfogását is elutasította. Végül Lázár János építési és beruházási miniszter mentette meg a helyzetet: átvette az iratot a kormány nevében, és még kezet is fogott a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökével. Később ugyanakkor mindössze annyit írt a videóhoz, hogy „provokátorokkal szemben is békésen”.

(Index-tipp: bár 2022-ben súlyos vereséget szenvedett miniszterelnök-jelöltként és az országos politikába azóta sem sikerült visszatérnie, Márki-Zay Péternek még mindig erős támogatottsága van saját városában, így sokkal szűkebb előnnyel, de meg tudja védeni polgármesteri székét.)

Szegeden Botkának ezúttal ellenfelei is lesznek

A szegedi jelöltek:

Fülöp László (Fidesz–KDNP)

Timár Tamás (Mi Hazánk)

Botka László (Összefogás Szegedért)

Szabó Bálint Gábor (Itt az Idő Egyesület)

Joób Márton (független)

Idén már négy kihívóval lesz kénytelen szembenézni Botka László, az Összefogás Szegedért Egyesület polgármester-jelöltje, jelenlegi városvezető, aki öt éve még három független jelölttel szemben sikeresen védte meg székét. A volt MSZP-s politikus ugyan 2019-ben „csak” 60 százalékát gyűjtötte be a voksoknak, de így is több mint 16 ezer voksot „vert” a második helyezettre. Ezúttal viszont kormánypárti kihívót is kapott a nyakába, Fülöp László személyében.

A televíziós újságíró jelöltségét sokáig nyílt titokként kezelték, majd február végén hivatalossá vált indulása. Fülöp leginkább azt rótta fel Botka szemére, hogy eltávolodott a szegediektől és már nem beszélget velük. A városban ugyanakkor feltehetően nagyobb súllyal esnek latba a beruházások és az utóbbi időben

főleg a kínai giga autógyár építéséről, a BYD-ről hallottak a legtöbben a nem szegediek közül.

Botkán és Fülöpön kívül még a Mi Hazánk indít jelöltet, Tímár Tamás személyében, de ott lesz a szavazólapokon Joób Márton független jelölt és a botrányairól hírhedté vált Szabó Bálint Gábor is saját szervezetének, az Itt az Idő Egyesületnek a jelöltjeként. Utóbbiakról és a szegedi választási helyzetről átfogó cikket közöltünk, amit itt olvashat.

(Index-tipp: a csendes építkezéssel Botka László továbbra is képes megtartani a szegediek szimpátiáját és ezúttal is megválasztják polgármesternek.)

Szolnokon igazi tumultus lesz a szavazólapokon

A szolnoki jelöltek:

Németh Attila (Minden Döntés Számít Egyesület)

Becsei Sebestyén (Mi Hazánk)

Györfi Mihály (Tegyünk Szolnokért Egyesület, Jobbik, Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, Agóra Egyesület)

Bencsik Mihály (Munkáspárt)

Szalay Ferenc (Fidesz–KDNP)

Tóth Áron (LMP)

Soós Krisztián (független)

A Tisza partján fekvő városban nem csak a szavazókörökben, de magukon a szavazólapokon is zsúfoltsággal találkozhatnak majd a választók, Szolnokon ugyanis összesen heten indulnak majd a polgármesteri székért. Azért a székért, amelyet Szalay Ferenc, a Fidesz-KDNP jelöltje öt évvel ezelőtt egy hajszállal, mindössze egyetlen százalékkal szerezte meg az ellenzéki összefogás jelöltjével szemben. Szalay most is újrázna a városért, és akkori fő kihívója, Radócz Zoltán helyett az ellenzéki pártok már más mögé álltak be.

Ezúttal Györfi Mihályt, a város jelenlegi MSZP-s alpolgármesterét támogatják, a bejelentést február elején Dobrev Klára (DK) és Kunhalmi Ágnes (MSZP) közösen tették meg. Helyi hírek szerint a kampány ugyanakkor nem zökkenőmentes, hiszen az LMP jelöltje, Tóth Áron azt rótta fel Györfinek, hogy azután kezdett el menstruációs szegénységgel kampányolni, hogy ők is erre hívták fel a figyelmet.

A két ellenzéki induló minden bizonnyal egymástól vesz majd el voksokat,

amelyekre rajtuk kívül még a Mi Hazánkban politizáló Becsei Sebestyén, a független Soós Krisztián, valamint Bencsik Mihály (Munkáspárt) és Németh Attila (Minden Döntés Számít Egyesület) pályázik. Érdekesség: hivatalosan a Tisza Párt senkit sem támogat, ám a kampányban mégis ők tartották a legnagyobb tömegrendezvényt a városban.

(Index-tipp: A rengeteg induló és az ellenzéki megosztottság miatt Szalay Ferenc újabb öt évre megszerzi majd a város polgármesteri székét.)

Kecskeméten is az ellenzéki civakodás döntheti el a választást

A kecskeméti jelöltek:

Hódi Zsuzsanna (Mi Hazánk)

Bodrogi Tamás (Válasszon Jövőt!)

Kara László (független)

Klinger Ádám András (Civil Összefogás Városunkért Egyesület)

Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz–KDNP)

Király József (Szövetség a Hírös Városért Egyesület, DK, LMP, MSZP, Párbeszéd)

A szomszédos vármegyében, Bács-Kiskunban ugyan csak eggyel kevesebb jelölt lesz a szavazólapokon, mint Szolnokban, Kecskeméten főleg két induló emelkedik ki. A kormánypártok értelemszerűen a 2019-ben is győztes és immár tíz éve hivatalban lévő Szemereyné Pataki Klaudiát indítja.

A polgármester öt éve a szavazatok 50,2 százalékát gyűjtötte be, alaposan elverve kihívóit.

Ezúttal viszont több nagyobb ellenzéki párt összefogott ellene és elindítják közös jelöltjüket, Király Józsefet, aki elsősorban a Szövetség a Hírös Városért Egyesület színeiben politizál. Igaz, nem ő az egyetlen ellenzéki jelölt, hiszen nemrég történt egy szakadás az ellenzéki pártok között, aminek eredményeként a Momentum, a Jobbik és a Mindenki Magyarországa sem támogatja Királyt. Helyette a Válasszon Jövőt! jelöltje, azaz Bodrogi Tamás mögé álltak be. Bár korábban volt szó arról, hogy Király és Bodrogi között legyen előválasztás, ebből végül nem lett semmi, így pedig a két fő ellenzéki jelölt egymástól szívhatja el a levegőt.

Kecskeméten 2019-ben a Mi Hazánk jelöltje még öt százalékot sem kapott, ezúttal Hódi Zsuzsanna indul színeikben, kérdéses, mennyivel nagyobb esélyekkel. Rajta kívül még a független Kara László, illetve egy helyi szervezet a Civil Összefogás Városunkért Egyesület (Klinger Ádám András) jelöltje lesz rajta a szavazólapokon.

(Index-tipp: A helyi ellenzéki helyzettel még könnyebben nyerhet a regnáló fideszes polgármester, mint korábban.)

