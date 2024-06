Országos hírű harcosok és szélárnyékban taktikázók küzdelme Pesten és Budán

Sorozatunkban ezúttal a IX., X., XXI. és XXII. kerületének mozgásait tekintjük át röviden ismertetve a helyi adottságokat, fontosabb ügyeket és konfliktusokat. Az alkalmi koalíciók és szövetségek hátterének megvilágításával azt is megmutatjuk, mik különböztet meg egy több fronton is bevethető karizmatikus vezetőt a kizárólag helyi ügyek intézésre vállalkozó polgármester aspiránstól.

Ferencváros: személyes habitusok harca

A kerület polgármester-jelöltjei:

Gyurákovics Andrea (Fidesz–KDNP),

Cséplő Dániel (Szolidaritás, Lokálpatrióták7, Helló Pesterzsébetiek),

Gegesy Ferenc (független),

Baranyi Krisztina (Baranyi Krisztinát Ferencvárosért Egyesület),

Kvacskay Károly (Mi Hazánk).

Kevés olyan fővárosi kerület van, ahol a polgármester személyiségjegyei akkora mértékben befolyásolnák a helyi politikát, mint Ferencvárosban. Baranyi Krisztina politikai pályafutása 2014-ben kezdődött, akkor választották a IX. kerületben helyi képviselővé az Együtt színeiben. Bár szerettünk volna egy teljesebb kép felrajzolásával többet is megtudni korábbi tevékenységéről, interjúkérelmünkre még csak nem is reagált. Ez a fajta öntörvényűség azonban nem csak a lapunkhoz fűződő viszonyában mutatkozott meg.

A 2019-es önkormányzati választást megelőző előválasztáson a Momentum akkori jelöltjét Jancsó Andreát legyőzve, majd Bácskai János fideszes polgármestert is leváltva, széles koalíciós támogatással kezdhette meg a munkáját. Az elmúlt csaknem öt évben azonban saját partnereivel sem találta meg a közös hangot, aminek első jelei 2022-ben a Vágvölgyi B. András által főszerkesztett kerületi lap körül zajló eseményekkel kapcsolatban mutatkoztak meg. A polgármester akkor beszélt először az őt támogató pártok manipulációjáról.

Saját kompromisszumképtelensége miatt nemcsak az MSZP, a DK és a Momentum helyi képviselői faroltak ki az együttműködésből, hanem 2023 novemberében tekintélyes tanácsadója, a kerületet húsz éven át polgármesterként irányító Gegesy Ferenc is lemondott tisztségéről.

Gegesy Ferenc távozását azzal indokolta, hogy szakmai tanácsait a polgármester többnyire egyáltalán nem vette figyelembe. Az egykori szabaddemokrata politikust a Baranyi Krisztinában csalódott baloldaliak hamar felfedezték maguknak; kilenc képviselő felkérésére saját polgármester-jelöltjükként indítják (pártlogók nélkül) a június 9-ei választáson.

Az Indexnek adott interjújában a 74 éves, tapasztalt politikus maga is megerősítette, hogy indulásának legfőbb oka Baranyi Krisztina párbeszédképtelensége és az a szimbolikus-, illetve látszatpolitizálás volt, aminek a Ferencvárosban élők számára nem túl sok kézzel fogható eredménye lett. A padok szivárványszínűre festése, vagy épp a karmában G Mercedest tartó turul köztéri szobrának botránya nem pont olyan hírnevet hozott a kerületnek, amilyent a ferencvárosiak többsége szeretett volna, miközben súlyos milliárdok mentek el például a Ecseri úti metrókijárójának látványos köztéri rendezésére.

A politikai szétforgácsolódás eredményeképp Baranyi Krisztina mögött így a Baranyi Krisztinát Ferencvárosért Egyesület mellett – a ferencvárosi képviselőjét a pártból kizáró – Momentum, az LMP és a Kutyapárt maradt a kerületben. Ez utóbbi nem is meglepő, hiszen az MKKP társelnöke, Döme Zsuzsanna felügyelte a most záruló ciklusban alpolgármesterként (a kerület vezetőjével egyetértésben) Ferencváros kulturális területét. A szoros kapcsolatot az is jelzi, hogy

Baranyi vezeti a Kutyapárt fővárosi listáját, azaz egy esetleges kerületi vereség esetén is a következő önkormányzati ciklus meghatározó szereplője marad Budapesten.

Azzal, hogy a történtek ellenére is népszerű ferencvárosi polgármester, Baranyi erős kihívót kapott a baloldalról Gegesy Ferenc személyében, újra tétet ad a választásnak, háromesélyessé téve a küzdelmet. Egy általunk megkérdezett, Baranyi Krisztinával évekig együtt dolgozó képviselő az Indexnek azt mondta, bár ő maga a függetlenként induló Gegesy Ferenc győzelmében érdekelt, eddigi tapasztalatai alapján még a Fidesz jelöltje, Gyurákovics Andrea is jobb választás lenne a IX. kerület fejlődése szempontjából, mint Baranyi Krisztina. A helyi, baloldali képviselők és Baranyi kapcsolatának minőségét érzékelteti, hogy csaknem három éve már nem is egyeztetett a képviselő-testületi ülések előtt az (elvben) őt támogató frakciókkal.

A Fidesz polgármester-jelöltje ugyanakkor azt kifogásolta, hogy bár a kerület költségvetési helyzete lehetővé tette volna, a fejlesztések, köztük a tömbrehabilitáció gyakorlatilag leállt. Az 5 évet lefedő városfejlesztési programból alig valósult meg valami, a projekteket csak görgetik maguk előtt, így a finanszírozására szánt pénz a kerületiek szempontjából nem hasznosul, csak halmozódik a városrész számláján. Gyurákovics a papíron létező fejlesztések megvalósításával új lendületet szeretne adni Ferencvárosnak.



Ahogy arról korábban beszámoltunk a Ferencvárosi Önkormányzat és az azt képviselő Baranyi Krisztina ellen 2022 óta folyik egy nyomozás a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupcióellenes alosztályán. A nyomozást két cég, a FEV9 Zrt. önkormányzati cég és a Bérleményüzemeltető Kft. működésével kapcsolatban indították. Gyurákovics Andrea szerint jelképes, hogy Baranyi ellen – aki 2019-ben átláthatóságot és tiszta kezet ígért – jelen pillanatban nyomozás folyik.

(Index-tipp: a baloldali szavazatok megoszlása miatt a Fidesz jelöltje, Gyurákovics Andrea nyer.)

Kőbánya: ahol a Tisza Párt bekavar

A kerület polgármester-jelöltjei:

D. Kovács Róbert Antal (Fidesz–KDNP),

Kerezsi László (Munkáspárt),

Mustó Géza Zoltán (DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd-Zöldek, LMP-Zöldek),

Vékony Csongor (Mi Hazánk),

Barna Judit Annamária (Tiszta).

A külső pesti kerületet 2010 óta vezető D. Kovács Róbert fideszes polgármester nem a konfrontatív politika híve, a Fővárosi Közgyűlésben is alig szólalt fel, szereplése a legszorosabban vett helyi ügyekre korlátozódott. Ezt részben az magyarázza, hogy a testületben nincs mögötte többség. Bár a X. kerület a sörgyártásáról híres, mellette pedig olyan nagy multik is jelen vannak, mint a Bosch vagy a Continental, Kőbányát ebben az önkormányzati ciklusban leginkább az Északi Járműjavító ipari környezete tette fel Budapest térképére. Itt kapott helyet egyrészt az Operához kapcsolódó Eiffel Műhelyház, másrészt a Vitézy Dávid által megálmodott új Közlekedési Múzeum. Mivel azonban mindkét fejlesztés kormányzati beruházás, a kerületnek vajmi kevés beleszólása van a folyamatokba. D. Kovács Róbert akkor sem adott hangot szélesebb körben a kerület álláspontjának, amikor a múzeum vidékre költöztetésének gondolatát Lázár János miniszter a koncepciót a sajtóban megszellőztette.

Az ellenzéki összefogás D. Kováccsal szemben egy nehézsúlyú DK-s polgármester-jelöltet indít, Mustó Géza jelenlegi alpolgármestert. A politikus Dobrev Klára árnyékkormányának belügyminisztere is, akinek polgármesteri ambícióit az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd támogatja (a Momentum azonban önálló jelölteket indít az egyéni körzetekben).

A választás végkimenetelét azonban nagy valószínűség szerint nem az elmúlt években elvégzett helyi munka, vagy az ellenzék teljesítménye dönti le, hanem a kőbányai politikába fekete hattyúként berobbanó Tisza párt,

valamint annak alig ismert polgármester-jelöltje, Barna Judit Annamária kulturális menedzser. Az előzetes helyi számításokat keresztülhúzó aspiráns a DK alelnökének közlése szerint korábban a Fidesz támogatója volt, majd Vitézy Dávid kampányában is szerepet vállalt, feladata pedig csak annyi a X. kerületben, hogy az ellenzéki szavazókat megossza.

(Index-tipp: a baloldali helyben ismert és elfogadott jelöltje, Mustó Géza lesz a befutó.)

Csepel vörös lesz?

A kerület polgármester-jelöltjei:

Dudás Zoltán (Fidesz–KDNP),

Dukán András Ferenc (DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd-Zöldek),

Borbély Lénárd ( Közösen Csepelért Polgári Egyesület - Borbély Lénárd Csapata),

Kerékgyártó Nóra (Nép Pártján),

Győrfi Krisztina (Független Kerekasztal),

Kál Károly (Szolidaritás).

A közcímben feltett kérdésre a rövid válasz: nem. Ugyanis a XXI. kerületben az óbaloldal nem indít polgármester-jelöltet. Az ellenzéki összefogás pártjai egységesen soroltak be a Momentum által jelölt Dukán András Ferenc matematikus, vállalkozó mögé. A politikus szerint Csepel erőtartalékait felemészti az elmúlt ciklusban kiélesedő fideszes politikai belharc, amely a korábbi polgármester, Németh Szilárd és az őt követő Borbély Lénárd között feszül, ő ezen változtatna.

A jobboldalon dúló ellentét okairól az Indexen számos cikk született, a jobboldali megosztottság végül a kettős jelölésben csúcsosodott ki. A hivatalos Fidesz a párt alelnöke, Németh Szilárd bizalmát élvező Dudás Zoltánt jelölte polgármesternek, aki egyebek mellett azzal vétette észre magát, hogy diakónusként felszentelte Németh Szilárd birkózóakadémiájának egyik termét, és már polgármester-jelöltként telefonon felhívatta a csepeli tanárokat, hogy a birkózó akadémiára invitálva őket elbeszélgethessen velük a helyi ügyekről.

Jobboldali ellenfele a 2014 óta polgármesterként regnáló Borbély Lénárd, akit ugyan 2023-ban kizártak a Fideszből, de helyi beágyazottsága megmaradt. Az incidens miatt őt a június 9-i választásra a Közösen Csepelért Polgári Egyesület – Borbély Lénárd Csapata nevű civil szervezet jelölte. A politikus indentitását jelzi, hogy egészen a kampány kezdetéig a Fővárosi Fidesz–KDNP frakció tagja maradhatott, s csak alapszabályi okok felvetése miatt kellett végül elhagynia. A belharc miatt Csepelen jelentősen megnőtt az esélye annak, hogy 2010 után ismét baloldali vezetője lesz végül a kerületnek.

(Index-tipp: a helyben mély beágyazottsággal rendelkező Borbély Lénárd nagyos szoros versenyben nyer, de a képviselő-testületben elveszíti a többséget.)

Budafok-Tétény: csúszós pályán

A kerület polgármester-jelöltjei:

Dankóné Hegedűs Jolán (Szolidaritás, Lokálpatrióták7, Helló Pesterzsébetiek),

Iván János (Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete),

Esze Tamás (Mi Hazánk),

Perlai Zoltán (DK, MSZP, Momentum, Jobbik, Párbeszéd-Zöldek, LMP-Zöldek),

Karsay Ferenc (Fidesz–KDNP).

A XXII. kerületben nagy párharc várható az újrázásra készülő fideszes polgármester, Karsay Ferenc és potenciális kihívója, a DK-s Perlai Zoltán között. Budafok-Tétény erős civil hagyományokkal rendelkező városrész, a polgármesternek itt sincs a képviselő-testületben többsége. Kormányzati lobbierővel viszont rendelkezik, amit a Fidesz alapító lokálpatrióta Németh Zsolt országgyűlési képviselővel karöltve gyakorol és látványos helyi fejlesztésekben ölt testet. Csak az Elágazás park fejlesztésére és útfelújításra 600 millió forint állami pénzt kaphatott az önkormányzat 2021-ben. A 2022-es országgyűlési választást követően azonban számos olyan állami nagyberuházás került parkolópályára Budapesten (Galvani-híd megépítése, dél-budai fonódó villamoshálózat meghosszabbítása Albertfalva és Budafok határáig), amelyek hátrányosan érintették a kerületet.

Karsay ellenzéke most az 500 millió forintból megépített új rekreációs park közepére álmodott jégcsarnokkal támadja leghangosabban az egykori jégkorongozó polgármestert, azt vetve a szemére, hogy saját hobbijára több száz millió forintot égetett el az elmúlt öt évben, miközben a helyiek nagyon szűk körülmények között használhatják.

A Fidesz polgármestere nagyon óvatosan reagál az őt ért helyi kritikákra, mivel a helyi közhangulat hűtésében érdekelt. A kampányban azonban a támadó pozíció a hálásabb szerepkör, ezért inkább a Fővárosi Önkormányzat XXII. kerületet érintő terveire lő. Kampányszlogenje Vitézy Dávid üzenetének helyi parafrázisa: Több önkormányzat, kevesebb pártpolitika!

(Index-tipp: Perlai Zoltán számottevő előnnyel nyer, visszaszerezve Budafok-Tétényt a baloldal számára.)

Sorozatunk első részében a 4., a 14. és a 15. kerület helyzetét mutattuk be.

(Borítókép: Németh Emília / Index)