Hatalmas, új építésű házával támadják Budafok fideszes polgármesterét

A XXII. kerületi választási kampány véghajrájában a kerületet 2014 óta vezető fideszes polgármester ház építése került a fókuszba. Az ellenzék szerint Karsay Ferenc vagyonbevallása alapján nem látható, hogy miből finanszírozták a meglehetősen nagyvonalú építkezést. A nyilvános tervlapok alapján egy csendes mellékutcában található budafoki családi ház nettó 381 nm alapterületű. Emellett a a tervekből az is látszik, hogy az épület alapozása 5,4 méter mély, a mélyben pedig egy föld alatti pincerendszerhez kapcsolódik.

Szecsődi Andrea építőmérnök, építési igazságügyi szakértő megállapítása szerint a szóban forgó ház 247 millió forintért építhető meg, de a beépített gépszettől és burkolatoktól függően ez akár 350 millióig is felkúszhat. Ez az összeg a telek értékét nem tartalmazza.

Perlai Zoltán DK-s politikus, az ellenzék közös, budafok-tétényi polgármesterjelöltje a mai sajtótájékoztatóján arra szólította fel a polgármestert, hogy

mutassa be azokat az adatokat és iratokat, amellyel alá tudja támasztani, hogy milyen forrásból fizette ki a családi házának az építését.

Perlai Zoltán azt is megjegyezte, hogy Budafok-Tétény vezetője átláthatatlanná tette az önkormányzati költéseket.

Karsay Ferenc polgármester nyilvános, de igencsak elnagyolt magyarázata szerint a telket 15 évvel ezelőtt vásárolták, és húsvétkor költözött ide családjának három generációja. A részletek pontosítása érdekében arról érdeklődtünk a polgármesternél, hogy

Ezekre a kérdésekre nem kaptunk pontos válaszokat, de Karsay Ferenc polgármester szavainak szó szerinti idézéséhez ragaszkodtak:

15 éves álmunk, 200 négyzetméter lakótér, 2 panellakás áráért, 3 generáció munkája, 7 ember közös otthona: Egy régi álom valóra váltásaként három generáció fog együtt élni, ezért ki-ki beletette a magáét. Saját munkánk erejével sikerül most saját otthont építeni ott, abban a körzetben, amelynek a képviselője vagyok. A telket 15 évvel ezelőtt egy barátomtól vettem, a svájcifrank-alapú hitel törlesztését követően – mely során elveszítettük a szüleim lakását – maradt egy kis tőkém, ezt szerettem volna jó helyen tudni. A ház még nincs kész, beköltözésünk folyamatos. A vagyonnyilatkozatomban a jogszabályi előírásoknak megfelelően akkor szerepeltetem, amikor elkészül. A törvényi előírásoknak eddig is, ezután is eleget teszek.