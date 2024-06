Esztergomban már ki sem áll a baloldal, de a Dunántúl más részein változás is lehet

Öt éve a kormánypártok felé billent a mérleg nyelve a megyei jogú városoknál, hiszen 23 ilyen településből 13-ban is kormánypárti vagy általuk támogatott jelölt tudott polgármesteri címet szerezni. Idén a két újabb belépő (Esztergom és Baja csak két éve kapta meg a titulust) után egyelőre kérdéses, milyen arányok alakulnak majd ki a június 9-i önkormányzati választásokon. A szavazás előtti, ötrészes felvezető sorozatunkban ötösével nézzük végig a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok helyzetét, hol, kik indulnak és milyen esélyekkel a polgármesteri székekért.

Sorozatunk harmadik részében a Dunántúl északi és középső részébe látogatunk el.

Esztergomban a kormánypárt az úr

Az esztergomi jelöltek:

Hernádi Ádám (Fidesz–KDNP)

Méhes Szilveszter (Mi Hazánk)

Bádi Gábor (Szeretgom)

Magabiztosan húzta be 2019-ben a festői Esztergomot Hernádi Ádám – aki Hernádi Zsolt Mol-vezér unokaöccse –, a kormánypártok közös jelöltje: öt éve ugyan a szavazatok több mint 58 százalékával szerezte meg a polgármesteri széket, ám így is több mint kétszer annyit szerzett, mint a második helyezett Cserép János, a Szeretgom jelöltje. Hernádi Ádám az elmúlt időszakban igencsak felpörgette kampányát, nemrég még Orbán Viktor miniszterelnök is meglátogatta, hogy egy vicces fotón mint Tom pózoljon a Jerryként mosolygó polgármesterjelölttel.

Pedig valószínűleg még erre sem lett volna szüksége, hiszen baloldali kihívó híján szinte kizárt, hogy veszélybe kerüljön a széke.

A baloldali pártok ugyanis szinte nem is léteznek a városban, így jelöltjük sincs. Sokáig úgy tűnt, hogy csak Hernádi és a Mi Hazánk jelöltje, Méhes Szilveszter lesz a szavazólapon, de végül a Szeretgom nevű helyi civil szervezet ismét összegyűjtötte a szükséges aláírásokat, és a jelenleg is önkormányzati képviselőként dolgozó Bádi Gábor személyében polgármesterjelöltet is állítottak.

A baloldali pártok ennek ellenére nem álltak be mögét, maga Bádi – akinek civilben italautomatás cége is van – a hírek szerint inkább Magyar Péterrel és a Tisza Párttal szimpatizál. Hivatalosan azonban nincs információ arról, hogy együtt is működnének. Hogy ez mire lesz elég, nem nehéz megjósolni, gyakorlatilag az is meglepő lenne, ha Hernádi nem növelné tovább az öt évvel ezelőtti eredményét.

(Index-tipp: Hernádi Ádámnak nem kell kiürítenie irodáját, újabb öt évre ő marad a polgármester Esztergomban.)

Tatabányán az akkumulátorgyár és a garázsadó is terítékre került

A tatabányai jelöltek:

Szücsné Posztovics Ilona (Többségben Tatabányáért, DK, LMP, MSZP, Momentum, Nép Pártján, Párbeszéd)

Vajda Krisztián Ferenc (Mi Hazánk)

Fekete Miklós (Generációk Tatabányáért)

Gál Csaba (Fidesz–KDNP)

Változást hozott 2024 a 2019-es választásokhoz képest, legalábbis ami a kormánypártok tatabányai helyzetét illeti. Öt éve a Fidesz–KDNP jelöltje – a tavaly elhunyt – Schmidt Csaba volt, és csak nagyon kevéssel, alig 3 százalékkal kapott ki a végül győztes, ellenzéki összefogás által támogatott Szücsné Posztovics Ilonától. Ezúttal viszont Gál Csaba indul a választáson, aki tavaly üstökösként robbant be a helyi politikába: előbb időközi választást nyert, és bekerült a képviselőtestületbe. Később, az év vége felé pedig a helyi Fidesz vezetését is átvette.

Gál Csaba azóta is aktívan kampányol, legújabb ígérete, hogy eltörli a helyiekre kivetett garázsadót, hiszen véleménye szerint a tatabányai ipari park miatt nincs sok értelme ilyen sarcot fenntartani. Apropó, ipari park,

itt is előkerült az akkumulátorgyárak kérdése, amelyben érdekes módon teljes egyetértés volt a két politikai térfél között: egyikük sem kért egy ilyen gyárból.

Szücsné Posztovics Ilona szintén nem támogatta értelemszerűen a kezdeményezést, hiszen véleménye szerint már így is van elég gyár a környéken. Helyette inkább olyan ügyekkel foglalkozott kampánya során, mint a vasútállomás, a fedett uszoda kérdése és új parkolók. A politikus mögé gyakorlatilag a teljes ellenzék felsorakozott, kivéve a Mi Hazánk, amely Vajda Krisztiánt indítja. Rajtuk kívül még Fekete Miklós (Generációk Tatabányáért) indul a választásokon.

(Index-tipp: Hiába az ellenzéki összefogás, a Fidesz szoros küzdelemben visszaveszi a várost, és Gál Csaba fut be az első helyen.)

Székesfehérvár a Fidesz biztos pontja

A székesfehérvári jelöltek:

Cser-Palkovics András (Fidesz)

Végh Annamária (Mi Hazánk)

Juhász László (Válasz – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

Földi Judit (Fehérvárért Közösen Egyesület)

Immár 14 éve vezeti Székesfehérvárt Cser-Palkovics András, aki a kormánypártok jelöltjeként 2019-ben is rendkívül magabiztosan, a szavazatok több mint 60 százalékát begyűjtve őrizte meg helyét. Székesfehérvár a Fidesz–KDNP-pártszövetség egyik biztos bázisa, nem csoda, hogy 2018-ban és 2022-ben is itt tartotta kampányzáróját Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlési választások előtt. Cser-Palkovics Andrásnak tehát nem feltétlen lenne oka aggodalomra, hiszen a városban az elmúlt időszakban úgy is voltak fejlesztések, hogy néhány beruházást le kellett állítani.

A polgármester ez utóbbi kérdésben pedig még a kormánynak is nekiment,

de más területen is harciasan védte városának érdekeit, például a szolidaritási adó kérdéskörében.

Öt éve még nem volt erős kihívója, ugyan Márton Roland mögé felsorakozott a legtöbb ellenzéki párt, ám ez sem volt elég a szoros versenyre. A baloldal emiatt váltott ezúttal, és viszonylag erős emberüket, az országgyűlési képviselő Földi Juditot indítja a Demokratikus Koalíció a városban, aki mögé beállt az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd is – igaz, hivatalosan a szavazólapokon a Fehérvárért Közösen Egyesület színeiben lesz majd feltüntetve. Hogy pontosan miért, az nem derült ki, maga az érintett úgy nyilatkozott erről az ATV-nek, hogy ez a szervezet kérte fel őt az indulásra.

Rajtuk kívül még ott lesz a szavazólapokon a mi hazánkos Végh Annamária és Juhász László, a Válasz – Független Civilek Fehérvárért Egyesület jelöltje. Ő egyébként öt éve is elindult, akkor a szavazatok mindössze 4 százalékát szedte össze. A kampány egyébként egyre durvul a városban, nemrég egy álpolgármesteri oldal is elindult a közösségi médiában.

(Index-tipp: hiába küld ismertebb politikust Cser-Palkovics ellen az ellenzék, nem tudják majd legyőzni a fideszes polgármestert.)

Érden magabiztosnak tűnt az ellenzék, legalábbis eddig

Az érdi jelöltek:

Csőzik László (Szövetség Érdért)

Farkas Gáborné Szalai Tímea (Mi Hazánk)

Kardosné Gyurkó Katalin (Fidesz–KDNP, Nemzeti Fórum, Érted Családbarát Egyesület)

Asztalos Éva (független)

Jelentős érvágás volt a kormánypártoknak, amikor 2019-ben elvesztették Érd városát, hiszen a korábbi polgármesterük, T. Mészáros András – hiába gyűjtött több szavazatot, mint 2014-ben – végül kikapott az összellenzéki jelölttől, Csőzik Lászlótól. A Szövetség Érdért szervezet jelöltje azóta is kiemelt szereplő a kormánypárti médiában, ami azt is mutatja, hogy a Fidesz szeretné visszaszerezni a települést. Ehhez nem mást indítanak, mint Kardosné Gyurkó Katalint, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét. Kardosné már több mint húsz éve él a városban, és helyi civil szervezetekben is tevékenykedik, így kézenfekvő volt az indítása. Más kérdés, hogy mire jut majd Csőzik ellen.

Az ellenzéki polgármester ugyanis egyelőre állta az ütéseket, olyan botrány nem történt a városban, ami megrengette volna pozícióját. Lepattant róla még a várost fenyegető vízhiány réme is, sőt még ő ment elébe azzal, hogy kijelentették, Érd megtelt. Kampányolt azzal is Csőzik, hogy Érdből legyen vármegyeszékhely, illetve az épülő akkumulátorgyárral kapcsolatban is rendkívül elutasító álláspontot képviselt. Intő jel lehet ugyanakkor számára, hogy felesége, Bősz Anett mint összellenzéki jelölt két éve vereséget szenvedett az országgyűlési voksoláson a kormánypárti jelölttől, azaz a Fidesznek bőven van tartaléka a településen.

A két fő esélyesen kívül még a Mi Hazánk indít polgármesterjelöltet, Farkas Gáborné Szalai Tímea személyében, illetve a független Asztalos Éva méretteti még meg magát.

(Index-tipp: nagyon szoros csatában Csőzik végül megőrzi első polgármesteri székét.)

Dunaújvárosban kétesélyessé vált a választás

A dunaújvárosi jelöltek:

Magyar András (Fidesz-KDNP, Jövő Új-Városáért Egyesület)

Pintér Tamás (Rajta Újváros! Egyesület)

Ritka helyszínnek számít Dunaújváros az idei választáson abból a szempontból, hogy a városban mindössze két jelölt mérkőzik meg a polgármesteri székért. Egyrészről elindul a pozícióért Pintér Tamás, jelenlegi polgármester, aki 2019-ben magabiztos győzelmet aratott: több mint tízezer voksot gyűjtött, az összes leadott szavazatt mintegy 56 százalékát az ellenzék által támogatott, ám hivatalosan Rajta Újváros! Egyesület jelöltje. Ezután nem volt meglepetés, amikor tavaly ősszel bejelentette, hogy ismét elindul a választáson.

Kihívója már annál inkább. A kormánypártok ugyanis nem túl erősek a térségben, olyannyira nem, hogy

végül egy volt helyi MSZP-s politikust indítanak el Fidesz-KDNP és a Jövő Új-Városért Egyesület közös jelöltjeként.

Magyar András egészen 2022-ig volt a szocialisták helyi vezetője, ám akkor kénytelen volt lemondani, miután hülyegyereknek nevezte az ellenzék közös jelöltjét, Kálló Gergelyt. Az egykori szocialista politikus magánbeszélgetését a botrányairól elhíresült Anonymus hozta nyilvánosságra.

A városban egyébként az utóbbi időben leginkább a Dunaferr körüli problémák kerültek be az országos hírekbe, de nemrég maga Lázár János építési és közlekedési miniszter is itt tartott utcafórumot a kampánya során.

(Index-tipp: Dunaújvárosban nem várható polgármesterváltó hangulat, Pintér Tamás ezúttal is megkapja a megbízatását újabb öt évre.)

(Borítókép: Németh Emília / Index)