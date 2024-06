Orbán Viktor az Indexnek: Nagyarányú győzelemre számítok

Néhány nap múlva európai parlamenti és önkormányzati választásokat tartanak Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök is gőzerővel járja az országot, naponta több helyszínen is kampánygyűlést tart, hogy lelkesítse híveit a vasárnapi szavazás előtt. A Fidesz elnöke szerdán többek között Dabason tartott fórumot, ahova az Index stábjának is sikerült bejutnia. A kormányfőt és szimpatizánsait arról kérdeztük, milyen eredményre számítanak most vasárnap.