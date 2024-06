Bejutottunk Orbán Viktor kampányeseményére, ahol nagy bejelentést tett a miniszterelnök

Néhány nap múlva európai parlamenti és önkormányzati választásokat tartanak Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök is gőzerővel járja az országot, naponta több helyszínen is kampánygyűlést tart, hogy lelkesítse híveit a vasárnapi szavazás előtt.

7 Galéria: Orbán Viktor Dabason Fotó: Tövissi Bence / Index

A Fidesz elnöke szerdán többek között Dabason tartott fórumot, ahova az Index stábjának is sikerült bejutnia. Orbán Viktor itt, körülbelül ezer fős tömeg előtt arról beszélt, hogy ez most egy furcsa választás lesz, mert egyszerre kell helyi elöljárókat és európai parlamenti képviselőket is választani.

Orbán Viktor elmondta, 50 napja járja az országot. Mint fogalmazott: a kampány olyan, mint a bicikli, tekerni kell.

A miniszterelnök szerint ez most másfajta választás lesz, mint két éve, mert most nem a bizonytalanok megszólítása a cél, hanem hogy a saját választóikat elvigyék szavazni.

Felhívással is élt a közönség felé:

„A Békemeneten ismét kiderült, mi vagyunk európa legnagyobb békefenntartó ereje. De a győzelemért még egy utolsó, nagy erőfeszítésre van szükség. Ezért jön a valaha volt legnagyobb kampányhajrá, az Egymillió Találkozás Napja. Most szombaton, a vasárnapi választás előtti 24 órában, a Fidesz ötvenezer aktivistája egyetlen egyetlen nap alatt egymillió embert fog személyesen a választásra buzdítani. Ebben a mozgósításban magam is részt fogok venni, mert a tét hatalmas. Háború vagy béke – erről döntünk. Szombaton jön tehát az Egymillió Találkozás Napja. Vasárnap pedig a választáson: Csak a béke, csak a Fidesz!” – jelentette ki Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke szerint a baloldal azzal vádolja őket, hogy eltúlozzák a háborús veszély mértékét. Orbán szerint egy dolgot érdemes figyelembe venni ezzel kapcsolatban, hogy mi történt két év alatt.

A miniszterelnök hangsúlyozta, akkor a németek még arról beszéltek, hogy sisakokat kell küldeni az ukránoknak. És mit látunk most? Hogy most az ukrán fronton német jelzésű tankokkal háborúznak.

Szerinte azonban nem csak Európában kell többségbe kerülnie a békepárti erőknek, az egyesült államokban is győzni kell, „mert a háborút onnan fűtik”.

Szerinte Amerikában most Donald Trump a béke embere, „ezért itthon annyit tehetünk, hogy szavazunk, az ottaniakért meg imádkozunk, hogy ő nyerjen”.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)