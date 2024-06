Sértődések, szakítások és ráindulások: tarka lehet a Dunántúl déli része

Öt éve a kormánypártok felé billent a mérleg nyelve a megyei jogú városoknál, hiszen 23 ilyen településből 13-ban is kormánypárti, vagy általuk támogatott jelölt tudott polgármesteri címet szerezni. Idén a két újabb belépő (Esztergom és Baja csak két éve kapta meg a titulust) után egyelőre kérdéses, milyen arányok alakulnak majd ki a június 9-i önkormányzati választásokon. A szavazás előtti, ötrészes felvezető sorozatunkban ötösével nézzük végig a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok helyzetét, hol kik indulnak, és milyen esélyekkel a polgármesteri székekért.

Sorozatunk negyedik részében a Dunántúl déli részébe látogatunk el.

Baján szakítottak a kormánypártok a volt polgármesterrel, ő mégis elindul

A bajai jelöltek:

Garami Artúr (független)

Kámánné Bari Bernadett (Fidesz–KDNP)

Nyirati Klára (Magyarországi Régiókért Egyesület)

László Károly (Bácskaiak a városért Egyesület)

Fercsák Róbert (független)

Üveges Tibor (Mi Hazánk)

Alaposon megváltozott a politikai helyzet a legutóbbi, 2019-es önkormányzati választások óta a Duna-parti városban. Baján ugyanis 2014 és 2019 között még Fercsák Róbert volt a polgármester, kormánypárti színekben, ám öt éve vereséget szenvedett Nyirati Klárával szemben, aki mögött az ellenzék áll szinte teljes erejével. Nyirati akkor a szavazatok 49 százalékával nyert (Fercsák 44-et kapott), így nem meglepő, hogy ismét elindul a választásokon, annak ellenére, hogy voltak döccenők a városvezetése alatt.

Az azonban már igencsak meglepő helyzet, hogy Fercsák Róbert is megméretteti magát, ám ezúttal nem kormánypárti támogatással, hanem függetlenként. A Fidesz–KDNP ugyanis az előző választás óta szakított Fercsákkal és idén már Kámánné Bari Bernadettet, helyi önkormányzati képviselőt indítja a polgármesteri székért.

Fercsák egyébként tavaly még azzal került be a hírekbe, hogy ő is tulajdonosa lett az egymilliárd forintot érő balatonboglári kempingnek,

így azóta is sokan találgatják, hogy a vagyonos üzletember miért akar megküzdeni a város polgármesteri székéért, főleg, hogy a helyi hírek szerint nem örvend túl nagy népszerűségnek. Ugyanakkor Nyirati Klára feje felett is voltak viharfelhők tavaly, hiszen országos hír lett belőle, amikor nyilvánosan kritizálta saját pártja, a Momentum akkori EP-képviselőjét, Donáth Annát, aki azóta a párt elnöki posztját is átvette. Nyirati a kritikája után kilépett a Momentumból.

Rajtuk kívül még a Mi Hazánk jelöltje, Üveges Tibor, a Bácskaiak a városért Egyesület jelöltje, László Károly, illetve a független jelölt, Garami Artúr indul a polgármester-választáson.

(Index-tipp: Fercsák színrelépése inkább a kormánypártokat gyengítheti, így Nyirati Klárának hiába lesz több kihívója, megőrizheti pozícióját.)

Szekszárdon már biztosan új vezető lesz

A szekszárdi jelöltek:

Tóth Endre (Mi Hazánk)

Bomba Gábor (Éljen Szekszárd)

Berlinger Attila (Fidesz–KDNP)

A Fidesz–KDNP jelöltje, Ács Rezső nyerte öt éve a választásokat a Tolna vármegyei városban, ám a települést kilenc éven át vezető politikust betegsége miatt időközben lemondatták. Ács emiatt perelt is, de a hivatalába nem helyezték vissza a súlyos idegrendszeri betegségben szenvedő városvezetőt, akit jó ideje Gyurkovics János alpolgármester helyettesített. A választáson azonban kormánypárti színekben mégsem ő, hanem Berlinger Attila indul, aki két évtizede dolgozik már a városházán.

Berlingerrel szemben az ellenzék részéről az a Bomba Gábor indul, aki már 2019-ben is megmérkőzött a pozícióért, ám – kevesebb mint háromszáz szavazattal – akkor alulmaradt Ács Rezsővel szemben. Bomba Gábor azután fogalmazott meg politikai ambíciókat, miután bekerült az országos hírekbe fia ügye. Mint ismert: az ő gyermeke volt az, aki ellen bosszúhadjáratot indított a szekszárdi gimnázium igazgatónője egy paródiavideó miatt.

Bombát ezúttal ismét az Éljen Szekszárd jelöli, és bár több ellenzéki párt is beállt mögé, nem lehet teljesen nyugodt.

Az Éljen Szekszárdot megzsarolta a Demokratikus Koalíció helyi szervezete, hogy amennyiben nem adnak át nekik egy körzetet, akkor minden másikban is elindulnak ellenük. Nos, egyezség nem lett, a DK pedig a tíz választókörzetből nyolcban is indít saját jelöltet az ÉSZ ellen, tovább osztva az ellenzéki szavazatokat. A polgármesterjelöltek között még a Mi Hazánk tagja, Tóth Endre is rajtvonalhoz áll. Öt éve a városban igen csúfosan szerepelt a párt, akkor még Ótós Attila indult a színeikben és 3 százalékot sem kapott.

(Index-tipp: Az ellenzéki harc nem használt Bomba Gábor esélyeinek, de az biztos, hogy a vármegyeszékhelyek közül messze itt lehet a legszorosabb a csata. A mérleg kissé mégis a kormánypártok felé billen majd tippünk szerint.)

Pécsett Péterffy Attila újabb kihívókat kapott

A pécsi jelöltek:

Csizmadia Péter (Fidesz–KDNP, Összefogás Pécsért Egyesület)

Bognár Szilvia (Tiszta Kezek Egyesület)

Szentgyörgyváry Péter (független)

Péterffy Attila (Pécs Jövőjéért Egyesület, DK, Jobbik, Momentum, MSZP, Forum Sopianae)

Lajos Milán (független)

Sándor Zoltán (Mi Hazánk)

Öt éve még csak négy, idén június 9-én azonban már öt kihívója lesz a pécsi polgármesteri székért vívott csatában Péterffy Attilának, a Pécs Jövőjéért Egyesület jelöltjének, aki mögé a legtöbb ellenzéki párt is beállt. Péterffy 2019-ben magabiztosan, több mint 53 százalékkal győzött, fideszes ellenfelére 6 ezer voksot vert. Ezúttal nem is Vári Attila mérkőzik meg vele, a kormánypártok Csizmadia Pétert küldik csatába, akit a helyi választmány egyhangúlag szavazott meg polgármesterjelöltnek. Csizmadia régóta nagy kritikusa a városvezetésnek.

Ami nem is lehet túl nehéz feladat, hiszen bár Péterffy meglehetősen simán nyert öt éve,

azóta több olyan ügy is felmerült munkájával kapcsolatban, amely után már nem lehet ennyire biztos a székében.

Előfordult, hogy el sem kezdett munkáért fizettek ki 21 millió forintot egy helyi vállalkozónak, ami miatt a Tiszta Kezek frakció feljelentést is tett, költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás. Ez a szervezet áprilisban egy másik érdekes ügyre is felhívta a figyelmet, illetve szintén áprilisban pedig a Mindenki Pécsért Egyesület (MPE) volt elnöke is nekiment a polgármesternek. A Tiszta Kezek Egyesület egyébként Bognár Szilvia személyében jelöltet is indít.

A Fidesznek is rendkívül fontos a város visszaszerzése, a napokban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a városban tartott kampányeseményt, ahol a helyi hírek szerint jelentős fejlesztéseket lengetett be, amennyiben a városvezetés partnere lesz a kormánynak.

A Mi Hazánk Sándor Zoltánt indítja, illetve elindul még két független jelölt, Szentgyörgyváry Péter és Lajos Milán is. Ugyanakkor információink szerint a Tisza Párt is aktív a vármegyeszékhelyen, így ez még teljesen boríthatja a ma sem egészen tiszta erőviszonyokat.

(Index-tipp: a túl sok furcsa, helyi ügy és a kormánypártok aktív kampánya miatt ezúttal váltás lesz a polgármesteri székben és Csizmadia Péter megnyeri a választást.)

Kaposváron harminc éve változatlan a helyzet

A kaposvári jelöltek:

Nadrai Norbert József (Kaposváriak Köre)

Borondics Barnabás (Mi Hazánk)

Horváth Ákos Ervin (Új Polgármestert Kaposvárnak)

Pintér Attila (DK, Jobbik, MSZP, Momentum)

Szita Károly (Fidesz–KDNP)

Kevés politikus mondhatja el magáról, hogy immár 30 éve ugyanabban a pozícióban dolgozik megszakítás nélkül, de Szita Károly, a Kaposvárt 1994 óta irányító fideszes polgármester biztosan a hazai politikai élet egyik doyenjének számít. Szita ráadásul igencsak magabiztosan húzza be ezeket a választásokat, öt éve például több mint 56 százalékkal nyert, mintegy négyezer szavazattal gyűjtött többet, mint legfőbb ellenzéki kihívója.

Ráadásul akkor még csak három kihívója volt, idén viszont már négyet is kapott, ami még inkább neki kedvezhet. Szita mellett kampányolt nemrég Kaposváron Orbán Viktor miniszterelnök, de Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is néhány hete járt a városban.

A kormánypártok ilyen fokú erőfeszítésére azonban nem is biztos, hogy szükség van.

Az ellenzéki pártok közösen ugyanis Pintér Attilát indítják, őt a DK, a Jobbik, az MSZP és a Momentum támogatja. Ezek a pártok ugyanakkor öt éve még Horváth Ákos Ervin mögött álltak, ő lett a második helyezett a 2019-es voksoláson, ezúttal pedig az Új Polgármestert Kaposvárnak színeiben indul. Feltehetően a két jelölt, azaz Pintér és Horváth is ugyanazon szavazatok többségéért száll harcba, ezekre pedig Nadrai Norbert József (Kaposváriak Köre) és a mi hazánkos Borondics Barnabás is pályázik.

(Index-tipp: még a korábbinál is könnyebb dolga lesz a veterán polgármesternek és Szita Károly behúzza a választást.)

Nagykanizsán inkább a közgyűlés összetétele lesz a fő kérdés

A nagykanizsai jelöltek:

Horváth Jácint (Éljen VárosuNk! Egyesület, DK, Jobbik, LMP – Zöldek, Momentum, MSZP)

Vig Attila (független)

Hokker Tibor (Mi Hazánk)

Balogh László (Fidesz–KDNP)

Két éve az országgyűlési választások helyi csatájában ugyan csúnyán kikapott a fideszes Cseresnyés Pétertől, ám ez sem vette el Horváth Jácint kedvét attól, hogy elinduljon Nagykanizsa polgármesteri székéért, ezúttal is ötpárti támogatást élvezve. (2018-ban az országgyűlési választásokon még csúnyábban kapott ki, de akkor az ellenzék még megosztott volt, Horváth mögött csak a DK volt.) Az Éljen VárosuNk! Egyesület mellé ezúttal viszont jelölőszervezetként odaállt mögé a DK, a Jobbik, az LMP – Zöldek, a Momentum és az MSZP is.

A feladat tehát adott, ám nem lesz egyszerű. 2019-ben ugyanis bár nem nagy fölénnyel, de mégis magabiztosan nyert Balogh László.

2006 óta csak fideszes polgármesterei voltak a városnak, így nem meglepő, hogy Balogh ezúttal is elindul az öt évvel ezelőtti győzelme után. Akkor a szavazatok több mint 49 százalékát gyűjtötte be a második helyezett, ellenzék által támogatott Hári Tibor közel 46 százalékával szemben. Igen ám, de hiába a régóta tartó kormánypárti uralom a polgármesteri székben, a közgyűlésben nem volt többsége Baloghnak, emiatt nem egy kellemetlen pillanata volt mostani ciklusában, folyamatosan vágták le a jogait és tavaly tavasszal a közgyűlés vissza is hívta a az önkormányzati társulás tanácselnöki székéből Baloghot.

A polgármester így kampánya során nem csak a maga újraválasztása, hanem még inkább a közgyűlési többség megszerzése mellett kampányol. Horváth és Balogh mellett egyébként ott lesz a szavazólapokon Hokker Tibor, a Mi Hazánk jelöltje, aki 2022-ben az országgyűlési választáson kicsivel öt százalék felett végzett, illetve Vig Attila független jelölt is rajtvonalhoz áll.

(Index-tipp: Balogh Lászlónak, ha nem is lesz könnyű dolga, de megtartja székét, a közgyűlési többség viszont már messze nem annyira biztos.)

