Szentkirályi Alexandra: A budapestieknek joggal van már elegük a gyurcsányozásból

A Békemenet végállomásán, a Margitszigeten beszédet mondott Orbán Viktor. Hosszasan beszélt a választásról, név szerint említette a Fidesz–KDNP európai listavezetőjét, Deutsch Tamást, de nem említette sem Budapestet, sem önt. Vajon miért nem?

Az idei választásokat a háború vagy béke kérdése foglalja keretbe, de ennek persze Budapesten is van jelentősége. Főleg akkor, amikor egy olyan főpolgármester indul újra a választók bizalmának elnyeréséért, aki korábban egy műsorban maga jelentette ki, hogy Magyarország is háborúban áll. Amikor egy ilyen kijelentés elhangzik egy puskaporos hangulatú időszakban, azt gondolom, hogy a napi megoldatlan ügyeken túl, mint a köztisztaság vagy a közlekedés kérdése, ezt a szempontot is figyelembe kell vennie a budapesti választóknak. Egy békepárti, és ebből az álláspontból nem engedő vezetőt akarnak Budapest élére, vagy az ellenkezőjét, egy olyan vezetőt, aki a háborús pszichózist testesíti meg? Vagyis a választás tétje Budapesten is az, hogy háború vagy béke.

Deutsch Tamás ott volt a Békemenet elején, de önt nem lehetett látni az első sorban. Hol volt?

Úgy döntöttünk, hogy a budapesti kerületek képviseletében érkezők együtt vonulnak a saját tábláikkal. A Budavári sikló aljánál, a nullás kilométerkőnél találkoztunk, és onnan vonultunk át együtt a Lánchídon.

Tehát nem arról van szó, hogy a kormányoldal elengedte Budapestet és a főpolgármester-jelöltjének a kezét?

Ennek az ellenkezőjét tapasztalom. Óriási figyelem vetül a mostani budapesti kampányra, és ez annak köszönhető, hogy egy nagyon éles főpolgármester-jelölti verseny zajlik. Az én hátam mögött van Magyarország legnagyobb, legerősebb politikai közössége. Ez egy hatalmas fegyvertény Budapesten is, mert most tényleg esély nyílik arra, hogy végre leváltsuk Karácsony Gergelyéket, és a valódi fejlődés irányába mozdítsuk el a fővárost. Ehhez támogatást és bizalmat érzek a választók irányából.

„Karácsony Gergely tényleg úgy viselkedik, mint egy kisgyerek”

Mindenesetre a közvélemény-kutatások szerint a főpolgármesteri székért vívott meccs lefutottnak tűnik. Mit gondol, miért szerepel Karácsony Gergelynél rosszabbul a felmérésekben?

A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban mindig nagyon szkeptikus vagyok. Sokszor előfordult már, hogy a közvélemény-kutatók olyan értelmezéssel álltak elő, amely szerint a választás lefutott, aztán a valóság szembejött velük. De nem dolgom elemezni vagy értelmezni a felméréseket. Már csak azért sem, mert az sem mindegy, hogy ki rendel meg egy adott közvélemény-kutatást.

Másrészt Hosszú Katinka sem nyert volna olimpiai aranyakat, ha a medencében mindig csak azt nézi, hogy ki úszik mellette, és milyen tempóban. Előre kell nézni!

Én is ezt teszem, csinálom a dolgomat, és azt látom, illetve a kapott visszajelzések is azt igazolják, hogy a budapestieknek kezd nagyon elegük lenni a jelenlegi fővárosi vezetésből. Egy kifejezetten éles verseny zajlik, és azt gondolom, hogy ha minden jobboldali érzelmű budapesti ember elmegy június 9-én a változásra szavazni, akkor abszolút megnyerhető ez a meccs.

Nem lehet, hogy azért nem jók a kutatási számok, mert túl sok volt a gyurcsányozás, és nem ez érdekli a budapestieket?

A budapestieknek pont azért kezd nagyon tele lenni a hócipőjük, mert nem az ő érdekeik vannak középpontban, hanem Gyurcsány Ferencé. Éppen Karácsony Gergely gyurcsányozik azzal, hogy Gyurcsány Ferencék utasítására kampányol Salgótarjánban, vagy például Tatabányán. Karácsony gyurcsányozik, amikor Gyurcsányné arcképe mellett van kiplakátolva egész Budapesten. Akkor is Karácsony gyurcsányozik, amikor az összes Gyurcsány-embert fizetési listán tartja a fővárosban. Tehát igen, a budapestieknek joggal van már elegük Gyurcsány Ferencből és a gyurcsányozásból. Ennek egyetlen ellenszere van: ha Karácsony Gergellyel együtt Gyurcsány Ferencet is végre nyugdíjba küldjük.

A Bébi Gyurcsány kalandjai-kampányt, amelyben egy hisztis kisgyereknek mutatják be Karácsony Gergelyt, ki találta ki?

Nem tőlem jött az ötlet, de az üzenete egyáltalán nem áll távol a valóságtól.

A kérdés pont az lett volna, hogy mi a véleménye a „bébi gyurcsányozásról” .

A főpolgármester inkább viselkedik úgy, mint egy hisztis kisgyerek, semmint Budapest felelős vezetője. Az elmúlt öt évben ha kampányidőszak volt és Gyurcsány Ferencék azt kérték tőle, hogy Dobrev Klárának kampányoljon, akkor gond nélkül megtette. De összevissza hisztizik, ha ezt valaki számonkéri rajta. A vele végtelenül szimpatizáló médiumoktól is megkapta már a kérdést, hogy tulajdonképpen miért Dobrev Klárát tartja a legalkalmasabb miniszterelnök-jelöltnek a 2026-os országgyűlési választásra. Karácsony azonban csak dühösen magyarázkodik, ahelyett, hogy egy felnőtt, a budapestiek érdekeiért kiálló városvezető lenne.

Nem gondolja, hogy ez a „bébi gyurcsányozás” kontraproduktív, és azért egy meglehetősen dedós szint?

Azt gondolom, hogy Karácsony Gergely tényleg úgy viselkedik, mint egy kisgyerek, és szerintem ez a legrosszabb a fővárosnak. A budapestiek azt várják tőlem, hogy vessek véget ennek a Gyurcsány-show-nak, és öt évad után a hatodikat már ne rendeljük be, mert mostanra ebből már minden jóérzésű embernek elege van.

„Nem azzal vitatkozhattam volna, aki ma Budapest ura”

Lezajlott egy parázs főpolgármester-jelölti vita. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid ütköztethették a meglátásaikat Budapesttel kapcsolatban. Látta a vitát?

Nem, kampányolok és budapestiekkel találkozom, az elmúlt öt évben már éppen eleget láttam és hallottam Karácsony Gergelytől. Ráadásul teljesen mindegy, mit ígér meg, mert az elmúlt öt év csak annak a bizonyítéka, hogy nem nagyon lehet komolyan venni. Ha pedig ezt számonkérik rajta, akkor felháborodik, vagy kijelenti, hogy ő igazából ötven évre tervezte a programját.

Miért nem vállalta a főpolgármester-jelölti vitát?

Azért nem, mert nem azzal vitatkozhattam volna, aki ma Budapest igazi ura. Merthogy az nem Karácsony Gergely, hanem teljesen egyértelműen Gyurcsány Ferenc. Ha én Karácsony Gergellyel vitatkoznék Gyurcsány Ferenc helyett, az körülbelül olyan lenne, mintha egy kakaós csigával vitatkoznék a pék helyett egy elszenesedett péksüteményről.

Mindig az a kifogása, hogy csak Karácsony Gergely főnökével, Gyurcsány Ferenccel vitatkozna…

Mert tényleg szeretnék vele. Rengeteg kérdésem lenne. Például szeretném számonkérni rajta, hogy mégis miért nem ő fizeti saját zsebből a városházi embereit, miért a budapestieknek kell állnia a számlát.

Az ön főnöke Orbán Viktor, de őt is jó régen láttuk és hallottuk már vitázni választási kampányban. Fél a Fidesz a vitáktól? Miért nem vállalnak vitákat?

Most is volt egy vita, amin Deutsch Tamás is részt vett.

És volt egy fővárosi listavezetői vita is, amelyen sem Magyar Péter, sem ön nem vett részt.

Ugyanazt tudom mondani, mint az előbb: azért nem vettem részt a vitán, mert nem volt ott a főszereplő.

Nagyon nehéz úgy vitatkozni, hogy csak egy kirakatbaba van az üzletvezető helyén.

De mint mondtam, nekem az elmúlt öt év éppen elég betekintést nyújtott abba, ahogyan Karácsony Gergely vezette a várost, és egyetlenegy ígéretében sem lehetett megbízni.

A választói szempontokat figyelembe véve sem lett volna célravezetőbb a többi főpolgármester-jelölttel és fővárosi listavezetővel szemben ütköztetni a saját álláspontját?

A budapestiek már ismerik az álláspontomat. Elég gyakran elmondom a hétpontos tervemet, amit én nem ötven évre tervezek, hanem a következő ciklusra. Ezt a hét pontot tudom vállalni, és az tudom ígérni a választóknak, ha bizalmat adnak nekem, mindegyiket teljesíteni fogom. A tervem egy városházi nagytakarítással kezdődik.

Egy masszív gyurcsányozással.

Ha az embernek ég a háza, akkor először a tüzet oltja el, és utána kezd neki a takarításnak, aztán a felújításnak. És most tűz van, a tűzoltás pedig Gyurcsány Ferenc kitakarítását jelenti. Minden egyes nap úgy telik el, hogy a Városházán ott ülnek zsíros fizetésekért Gyurcsány Ferenc hűséges emberei – a volt minisztere, a volt államtitkárai, a volt kabinetfőnöke, illetve a volt testőre –, és kárt okozva a budapestieknek kiszipolyozzák a fővárost.

„Az én vízióm: egy mindenki számára élhető Budapest”

Mi alapján állította össze a programja többi pontját?

Azokat a problémákat néztem, amelyek a fővárosiak többségét és Budapest működését érintik. Probléma, ahogy a közlekedést szervezik, vagy inkább nem szervezik. Véget kell vetni a közlekedési káosznak, és ezt fejlesztésekkel lehet elérni. A köztisztaság állapota szintén egy nagyon súlyos probléma.

Ahhoz tudnám hasonlítani a helyzetet, mint amikor a westernfilmekben ördögszekerek gurulnak a szemünk előtt a képernyőn, csak Budapesten a szemetet fújja a szél.

Nem véletlenül ilyen a helyzet, leszereltek háromezer kukát, kirúgtak egy csomó embert, és kétmilliárd forintot elvontak a köztisztaságért felelős fővárosi cégtől. Én ezt is orvosolnám, és megdupláznám a köztisztasági forrásokat. Több gép, több ember kell ahhoz, hogy ne úgy nézzen ki a város, ahogy most kinéz. Emellett városgondnokságot hoznék létre egy sokkal élhetőbb, tisztább és biztonságos Budapestért. Meg kell szüntetni a csődhelyzetet is, és egy jóval felelősebb budapesti gazdálkodásra van szükség. Az elmúlt években felmerülő korrupciós ügyeket ki kell vizsgálni, és a fővárosi korrupciót fel kell számolni. A Városházán rengetegen vannak sportállásokban, azaz fölösleges állásokban. Luxus-kifizetőhelyként működik a főváros, ezt is fel kell számolni. A hetedik pontom arról szól, hogy tegyük újra naggyá a nemzet fővárosát. A napi gondok mellett a kulturális kérdésekkel is foglalkozni kellene, mert azokkal eddig nem törődött a városvezetés, szinte nyomtalanul elment mellettünk Budapest 150. születésnapja. Kezelni kell a turizmus kérdését, hogy legyen egy egészséges egyensúly mennyiség és minőség között, úgy, hogy azzal a budapestiek is elégedettek legyenek.

Ezek közül mi a budapestiek legfontosabb problémája?

Ezek mind egyformán fontos problémák, de a gyökerük az, hogy előbb le kell számolni azzal a fejőstehén-szemlélettel, ami a főváros vezetését jellemzi. Nem azt nézik, mit tehetnek a budapestiekért, hanem azt, hogy Budapest mit tehet őértük. Ez nem helyes.

Az elmúlt években többnyire az autósok és a biciklisek szembeállításáról szólt a diskurzus a fővárosban. Hogyan lehetne megoldani, hogy az autósok és a biciklisek is magukénak érezhessék a várost?

Érezzék magukénak szerintem még a gyalogosok és a közösségi közlekedők is. Az én vízióm: egy mindenki számára élhető Budapest. A főváros vezetésében azonban nem értik, hogy a budapestiek nem hobbiból közlekednek, hanem azért, mert például elviszik a gyerekeket az óvodába, az iskolába, vagy elmennek a munkahelyükre, meglátogatják és orvoshoz viszik az idős szüleiket. Persze szabadidejükben néha sportolnak, sétálnak és kikapcsolódnak. Ezeket egységben kell kezelnie egy városnak, holisztikus szemléletre van szükség. De nem ez történik, a fővárosi vezetés nevelésre és tiltásra szoruló gyerekként kezeli a budapestieket. Lenéző és paternalista szemlélet uralkodik a Városházán.

Mire gondol?

A budapesti légszennyezettségen úgy nem lehet javítani, hogy megdrágítják az autós közlekedést, lezárják a rakpartot, ritkítják a járatokat a tömegközlekedésben, kitiltják az idős autókat, a Nagykörúton belülre pedig csak a helyben lakók hajthatnak majd be. A HungaroMet adatai szerint még romlott is a légszennyezettség, és ennek az az oka, hogy összevissza avatkoztak be a közlekedésbe. Nem kevesebb autó lett, hanem több dugó. P+R parkolókat kell építeni a város határában az agglomerációs településekkel együttműködve, és a kötöttpályás közlekedést kell fejleszteni, hogy legyen alternatíva kínálva az autósok számára. Karácsony Gergely most azt várja el az emberektől, hogy letegyék az autóikat, de közben egyetlen kilométernyi villamosvonal sem épült a ciklusában.

A kerületek kezében maradjon a parkolás, vagy központi parkolási rendszer legyen?

Mindenképpen az lenne a jó, ha egy átlátható, egységes, központi parkolási rendszer jönne létre. Ezt Karácsony Gergely egyébként megígérte, de szerintem nem nagyon lepek meg senkit sem azzal, hogy ezt sem sikerült megcsinálnia. Formálisan ugyan a főváros kezében van, de igazából a kerületek javaslata alapján dől el a parkolás.

„Én egy rendpárti főpolgármester szeretnék lenni”

A fejlesztésekkel és Budapest mozgásterével összefüggésben többször elhangzott már a városvezetés, illetve Karácsony Gergely részéről, hogy a kormány ellehetetlenítette a fővárost, kisemmizte, elvette a pénzét.

Karácsony Gergelyék mindig a szolidaritási hozzájárulással és annak mértékével jönnek elő, miközben az a pénz nem a kormányé lesz, hanem a nehezebb helyzetben lévő települések kapják meg. Ezért hívják szolidaritási hozzájárulásnak. A főpolgármester szeret elfeledkezni az iparűzési adóról is mint bevételről, amelynek összege folyamatosan emelkedett az elmúlt években. Ráadásul amellett, hogy minden önkormányzatnak ugyanazokkal a kihívásokkal kellett megküzdenie – például a háború okozta energiaárakkal –, Budapest még mindig az ország leggazdagabb önkormányzata. A Gyurcsány-emberek kifizetésére és a tanácsadói bérekre több száz millió forint ment el, de útfelújításokra nincs pénz. Hogy is van ez?

Azt mondja akkor, hogy nincs politikailag büntetve a főváros?

Budapesten folyamatosan a kormány fejleszt. Karácsony Gergelynek nincs egy saját alkotása sem a városban. Semmit nem tudott rendesen végigvinni, amit ne az előző városvezetéstől örökölt volna meg. Ellenben megvalósult egy nagyon sikeres Liget Budapest Projekt, ami ellen tűzzel-vassal, kézzel-lábbal tiltakoztak Karácsony Gergelyék. Épp a napokban kapta meg az építészet Oscarjának számító nemzetközi díjat a Néprajzi Múzeum épülete, négy éve a Magyar Zene Házát szintén díjazták.

Akármikor a Városligetben járok, tele van fiatalokkal, idősekkel, családokkal és fantasztikus kulturális programokkal. Szerintem a budapestiek „lábbal szavaztak” Karácsony Gergely tiltakozása ellen.

Az atlétikai stadion ellen is óriási hisztéria ment, aztán Karácsony mégis szelfit lőtt a megnyitón a stadionból. Miféle büntetés az, hogy a kormány sikeres beruházásokat adott Budapestnek?

A hajléktalanhelyzet szerepel a hétpontos tervében. A Mandinernek kijelentette, hogy „a köztér nem vécé, a villamos nem hajléktalanszálló, az utca nem kocsma”. Nem szavazatmaximalizáló hangulatkeltés ezt a témát bevetni?

Az előző városvezetés 2010 és 2019 között nem kampányidőszakban, hanem folyamatosan foglalkozott a hajléktalankérdéssel. Ha most hangulatkeltésre lehet alkalmas ez a téma, azt csak és kizárólag magának köszönheti Karácsony Gergely. Mostanra a nemtörődömsége miatt olyan állapotba kerültek Budapest közterei, és a hajléktalanok helyzete is annyira megnehezedett, hogy valóban van egyfajta „hangulat” a téma körül. Hatalmas problémát jelent ugyanis, hogy a városvezetés szerint teljesen rendben van, ha emberek életvitelszerűen élnek a közterületeken.

De ezek a közterületi problémák nem Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt jelentek meg. Előtte is megvoltak már.

Én azért még emlékszem arra, amikor Tarlós István főpolgármestersége alatt a Belügyminisztériummal közösen elindítottuk a Fűtött utca programot. Ebben a kérdésben is jó lenne, ha Karácsony Gergely nem hisztizne és mutogatna a kormányra, hanem inkább partnert látna benne. Néhány héttel ezelőtt Pintér Sándor belügyminiszter úrral többek között a közterületi problémákról, illetve a hajléktalanhelyzetről is egyeztettem, és nyitott volt arra, hogy a fővárossal együttműködjön.

Az se nem liberális, se nem humánus hozzáállás, hogy a hajléktalanoknak semmilyen megoldást nem kínálnak a helyzetükre. Méltatlanok azok a körülmények, ahogy és ahol most a többségük él.

De közben a budapestiek sem örülnek annak, hogy nem tudják használni a buszmegállókat vagy a padokat a parkokban és a közterületeken, mert ellepik azokat a hajléktalanok. Hol van abban a liberalizmus, hogy a többségnek nincs meg a szabadsága ahhoz, hogy nyugodtan használja a város köztereit? Hol van abban a humánum, meg az emberség, hogy a hajléktalanoknak nem kínálnak semmilyen érdemi megoldást a problémájukra?

Az elmúlt tizennégy évben miért nem volt a kormánynak átfogó szociális terve a hajléktalanok megsegítésére?

A Belügyminisztérium és a 2019 előtti városvezetés is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ahogy mondtam, volt is megoldást kínáló közös programjuk. A fővárosnak egyébként kötelező feladata a hajléktalanellátás, de azt nem látom, hogy az elmúlt öt évben mit tett ebben az ügyben.

Hogyan érné el, hogy a köztér ne legyen vécé, a villamos ne legyen hajléktalanszálló, és az utca ne legyen kocsma?

Fejleszteni kell azokat az ellátási rendszereket, amelyeket a hajléktalan emberek most elérnek, de közben azt is vállalom, hogy én egy rendpárti főpolgármester szeretnék lenni. Nem fogom hagyni, hogy valaki sátrakkal berendezkedjen egy villamos- vagy egy buszmegállóban. Fel kell kínálni a hajléktalanoknak a lehetőséget, hogy be tudjanak integrálódni a munka világába. Segíteni kell ebben őket, de ha valaki ezt a segítő kezet nem akarja elfogadni, akkor sem tehetjük fel a kezünket és mondhatjuk azt, hogy jó, hát akkor ő nyugodtan éljen a buszmegállóban. Nem fogadhatjuk el, ha a budapestiek nem tudják használni a köztereket, vagy ha egy édesanya nem meri elengedni a két kislányát iskolába, mert egy olyan helyen kell átmenniük, ahol ott tanyáznak a hajléktalanok, és olyan megjegyzéseket tesznek, hogy a kislányok félnek arra menni. Ez utóbbi például egy valós budapesti panasz, ami az elmúlt napokban jutott el hozzám.

A nagyobb pályaudvarok, a buszállomások környéke és az aluljárók vonzzák a rossz arcú, ittas, vagy ki tudja még, milyen befolyásoltság alatt lévő alakokat, ezt bárki láthatja. De akkor miért nincs több rendőr az ilyen helyeken, hogy reagáljanak, ha szükség van rájuk? Ez talán nem a Városházán, hanem a Belügyminisztériumban dől el, nem?

2019 előtt a BRFK és a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság közös járőrözéseket szerveztek. Ennek a jelenlétnek nagy visszatartó ereje volt a közterületeken. A Pintér Sándorral való megbeszélésemen tudtam meg, hogy a közös járőrözések óraszáma a 2019-es évi 37 ezer óráról tavalyra alig több mint 2 ezer órára csökkent. A Belügyminisztérium nyitott rá, hogy ezeket az óraszámokat újra megemeljék, de itt megint csak a fővárossal van a probléma, amely nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. A budapestieket nem az érdekli, hogy ki tud a leghangosabban hadakozni Orbán Viktor ellen, hanem az, hogy van-e tisztaság, rend a városban, elviszik-e a szemetet, és biztonságban tudják-e használni a közösségi közlekedést.

„Amit vállalok, azt meg is teszem”

Kell vagy nem kell a mini-Dubaj, avagy maxi-Dubaj?

Itt is a tipikus Karácsony Gergely-féle hergelés figyelhető meg. A tény az, hogy van egy másfél margitszigetnyi tájseb Budapesten, ahol az elmúlt években semmi nem történt. A kormány arra készül, hogy ezt az egyébként emberi egészségre veszélyes hulladékkal szennyezett területet rekultiválja, megtisztítsa, és olyan beruházást vigyen oda, amely munkahelyeket teremt, illetve fejleszti a közlekedést, a zöldterületeket.

Egy főpolgármesternek szerintem az a dolga, hogy egy ilyen beruházásban a lehetőséget lássa – én azt látok –, de közben álljon ki a budapestiek érdekei mellett, és megfelelő garanciákat kérjen.

Ha azzal a szemlélettel haladunk tovább előre, amit Karácsony Gergely képvisel, akkor ebben a városban még egy kapavágás sem lesz.

Jól értem, hogy akkor a mini- vagy maxi-Dubajt támogatja mint lehetőséget, de szükséges feltételeket és garanciákat meghatározni a budapestiek érdekében?

Mindegy, hogyan hívjuk a konkrét projektet, az a lényeg, hogy a budapestiek nyertesei lehessenek egy fejlesztésnek, egy beruházásnak, és ennek a garanciáját kapja meg a főváros.

Támogatja, hogy kínai közreműködéssel, illetve tőkebevonással épüljön gyorsvasút a repülőtér és a belváros között?

Támogatom, hogy gyorsvasút épüljön a reptér és a belváros között. Nem mondom azt, hogy ezt Kínának kell megépítenie, de nem is kell kizárni őket. Építse meg az a gyorsvasutat, aki a legjobban, a leggyorsabban és a legolcsóbban tudja teljesíteni.

Hódmezővásárhelyen Orbán Viktor elég egyértelműen kifejtette a fideszesek számára, hogy ebben a kampányban csak a sajátjaikat szólítsák meg. Önnek ennél többre van szüksége, ha nyerni akar. Mit üzen azoknak, akik Karácsony Gergelyre vagy Vitézy Dávidra adnák le a voksukat? Miért gondolják meg magukat?

Amikor arra gondolok, milyen Budapestet szeretnék, számomra az a legfontosabb szempont, hogy a most tizenegy éves lányom milyen városban fog felnőni, dolgozni és majd családot alapítani. De az a város, amit most Karácsony Gergelyék kínálnak, egész egyszerűen nem elég jó. Nem a lányomról, nem a kortársairól, nem a budapestiekről, hanem Gyurcsány Ferencről, a Draskovicsokról, a Gál J. Zoltánokról, a Mártha Imrékről, a Tordai Csabákról szól, és ez nincs rendjén. Újra a város közügyeit és a budapestieket kell a középpontba helyezni. Abban bízom, hogy a mi politikai közösségünk támogatói, és azok is, akik azon túl vannak, egy élhető, közlekedhető, tiszta, emberközpontú várost szeretnének. Amerre csak járok, azt látom, hogy a budapestiek csalódottak, elégedetlenek, és úgy érzik: Karácsony Gergely becsapta őket, visszaélt a bizalommal. Én nem fogok ezzel a bizalommal visszaélni, és amit vállalok, azt meg is teszem. Megígérhetem, hogy mindig a budapestiek érdekeit tartom majd szem előtt. Ha elegen összefogunk és elmegyünk június 9-én szavazni, akkor el lehet érni, hogy végre távozzon a budapestiek életéből Karácsony Gergely, helyet adva annak, aki a budapestiekért szeretne dolgozni, nem pedig Gyurcsány Ferencért.

A választási kampány utolsó hetében főpolgármester-jelölti interjúsorozatot indított az Index: kedden a Karácsony Gergellyel, szerdán a Vitézy Dáviddal készült interjúnk jelent meg.



(Borítókép: Szentkirályi Alexandra. Fotó: Papajcsik Péter / Index)