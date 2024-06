Szentkirályi Alexandra visszalépésével egy kérdés maradt: Karácsony Gergely vagy Vitézy Dávid?

Ahogy arról beszámoltunk, Szentkirályi Alexandra péntek reggel bejelentette: visszalép a főpolgármester-választástól.

Karácsony Gergely kontra Vitézy Dávid

Karácsony Gergely politológusból lett politikus. Politikusi pályafutását az LMP-ben kezdte, a párt országgyűlési képviselője is volt, majd a 2013-as pártszakadás idején a Párbeszéddel tartott. Karácsony Gergelyt a 2014-es önkormányzati választásokon az Együtt–PM jelöltjeként megválasztották Zugló polgármesterének.

A politikus a 2018-as választáson az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje volt. 2019-ben – az ellenzéken belüli előválasztást követően – a főpolgármester-választáson is sikeresen szerepelt és legyőzte Tarlós Istvánt. Karácsony Gergelynek főpolgármesterként voltak miniszterelnöki ambíciói, a 2021-es előválasztáson az ellenzéki összefogás miniszterelnökjelölt-aspiránsaként állt rajthoz, de a második forduló előtt visszalépett Márki-Zay Péter javára.

Karácsony Gergely a 2024-es választáson saját pártja, a Párbeszéd – Zöldek mellett a Demokratikus Koalíció és az MSZP főpolgármester-jelöltje, valamint fővárosi listavezetője is. Hivatalosan Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségét támogatja a Momentum is, de Donáth Annáék külön listán indulnak a fővárosban.

Vitézy Dávid gimnazista korában lett közlekedési aktivista. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület alapító tagja 2010-től már a Budapesti Közlekedési Központot irányította. 2016-tól 2022-ig a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója volt, 2020 és 2022 között a Budapest Fejlesztési Központot is vezette.

A közgazdász, közlekedési szakértő 2015-ben betöltötte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közösségi közlekedés fejlesztését, különösen a regionális és távolsági viszonylatok összehangolását felügyelő miniszteri biztosi pozícióját.

Vitézy Dávid az ötödik Orbán-kormányban, a Technológiai és Ipari Minisztériumnál volt közlekedési államtitkár. Később a BFK országos szintű szervezetté alakult és átnevezték Nemzeti Közlekedési Központra. Vitézy Dávid államtitkári pályafutása azután ért véget, hogy a Palkovics László távozását követő kormányátalakítás után a közlekedés Lázár János tárcájához került.

A 2024-es önkormányzati választások felé közeledve Vitézy Dávid és az LMP között hosszas tárgyalások zajlottak arról, hogy a közlekedési szakember elvállalja-e a zöldpárt főpolgármester-jelölti felkérését. A feleknek végül sikerült megállapodniuk, így Vitézy Dávid az LMP és a Vitézy Dáviddal Egyesület jelöltjeként indul a választáson. Vitézy Dávid javára azóta visszalépett az indulástól Brenner Koloman, a Jobbik – Konzervatívok főpolgármester-jelöltje.

Mit mondtak egymásról?

Karácsony Gergely lapunknak adott interjújában többek között arról beszélt Vitézy Dáviddal kapcsolatban, hogy

„az egész felnőtt életét a NER-ben töltötte, államtitkára volt az Orbán-kormánynak, és amikor kikerült a rendszerből, akkor sem mondott semmit arról, hogy ez miért történt, netán elvi okból vagy értékrendbeli különbség miatt, csak a személyes sértettségeit emlegette. Vitézy Dávid része annak a nagy kirakós játéknak, amit Rogán Antal talált ki, az ő szerepe a Fidesz szempontjából értelmezhető.”

„A programjában sok olyan elem van, amiben nincs köztünk vita, de a nagy kérdésben, hogy ki honnan jön és hova tart, vita van köztünk.”

A főpolgármester elárulta, hogy amit Vitézy Dávid a közlekedéspolitikában képvisel, az közel áll ahhoz, amit ő is gondol, de „Vitézy Dávid már nem szakember, hanem politikus, és a politikai tevékenységéről rossz véleményem van”.

Vitézy Dávid szintén lapunknak adott interjújában elmondta Karácsony Gergelyről, hogy

„Egy országos ellenzéki lájkbajnokság résztvevőjeként akar nyerni, amelyben ő a legradikálisabb beszólogató ember. Csakhogy ez ellehetetleníti a kormánnyal az érdemi párbeszédet.”

„Karácsony Gergely többet szerepel Dobrev Klárával Salgótarjánban, mint ahányszor öt év alatt Soroksáron járt.”

„Karácsonyék több pénzt költenek a panaszkodásra (azaz kommunikációra, kreatív ügynökségre és reklámra), mint útfelújításra. Pénzért hirdetik, hogy elmondhassák, nincs pénzük.”

Karácsony Gergely Vitézy Dávidról lapunkkal megosztott egy olyan történetet is, amely szerint „öt évvel ezelőtt felajánlottam neki a BKK vezérigazgatói pozícióját. Őt ez nem érte meglepetésként, a kampányban is beszéltem erről, mindig is volt köztünk egy jó személyes kapcsolat, de azt a választ adta, hogy ehhez nem kapott hozzájárulást a Fidesz felső köreiből. Nyilván a miniszterelnökre gondolt. Azt is elmondta, hogy nem szeretne olyan menekült lenni, akit Észak-Koreából átszökve Dél-Koreába hátulról lelőnek.”

Vitézy Dávid lapunknak adott interjújában kormánykritikát is megfogalmazott, amikor Lázár János építési és közlekedési miniszterről beszélt úgy, hogy „a Fidesz Budapest-politikájának Lázár János a szimbóluma. Itt vagyunk a kampány vége felé. Ha a kormányzó párt nyerni akarna a fővárosban, akkor nem most jelentenék be, hogy egyébként még a Közlekedési Múzeumot is Debrecen szélére vinnék egy autópálya-csomópont mellé. Az építési és közlekedési miniszter egész eddigi ténykedése budapesti szemszögből nézve egy felmutatott középső ujj.”

Vitézy Dávid korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony Gergely 135 ígéretéből 93 nem teljesült, a főpolgármester erre azt reagálta, hogy „nem vezetek erről statisztikát, mert a legtöbb ígéret egy hosszú távú vízió része, öt év alatt nem lehet megvalósítani egy hosszú távú várospolitikai víziót. Azért is mókás ez, mert számoljuk már össze, hogy Vitézy Dávidnak az elmúlt tíz évben hány projektje sikerült. Egyet sem tudok mondani, pedig sok közpénz volt rábízva, és látjuk, mire ment az elektronikus jegyrendszerrel vagy a Közlekedési Múzeummal, sőt előttem van az a Facebook-videó, ahol Fürjes Balázzsal közösen már az ötös metrót fúrták.”

Ezzel szemben Vitézy Dávid oldalán többek között arról olvashatunk, hogy „2010-től a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) irányítottam, létrehozására máig büszke vagyok. Néhány év alatt lecseréltük a kohószökevény budapesti buszokat, új villamosokat és trolikat vettünk és elindítottuk a Bubit. Megépítettük a Budai Fonódó villamoshálózatot, felújítottuk az 1-es és 3-as villamoskörgyűrűket az első füves pályákkal a városban. Évtizedek után mi fejeztük be a 4-es metró építését is. Rendet tettünk a közösségi közlekedés járművein: bekameráztuk a buszokat, trolikat és villamosokat, eltüntettük a graffitiket a járművekről. Nagyot léptünk előre a digitalizáció területén: létrehoztuk a FUTÁR utastájékoztatási rendszert és a BKK applikációját, mai nevén a BudapestGót.”

Vitézy Dávidnak 101 pontból álló programja van, a programbemutatóról itt számoltunk be. Karácsony Gergely programbemutatóját sem hagytuk ki, az erről szóló tudósításunkat itt olvashatja. A két jelölt videósorozatunkban is beszámolt terveiről, Karácsony Gergely videóját ide, míg Vitézy Dávidét ide kattintva láthatja.

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid a Partizán műsorában vett részt főpolgármester-jelölti vitán, amelyről itt írtunk részletesen. Nagy Attila Tibor politikai elemző akkor úgy vélekedett lapunknak, hogy „Vitézy Dávid meggyőzőbb volt Karácsony Gergelynél”. A két jelölt – több másik szereplő mellett – az ATV fővárosi listavezetői vitáján is összecsapott, a vonatkozó cikkünket erre találja.

