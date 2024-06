Óriási visszatérés lesz, ha ez megtörténik a választáson

A fővárosi kerületek választási térképét felrajzoló sorozatunk mai részében a XII., valamint az I., a II. és a III. kerületet mutatjuk be.

Polgármester lesz a Kutyapárt társelnökéből?

Hegyvidéken 2006 óta az a Pokorni Zoltán a polgármester, aki az első Orbán-kormányban oktatási miniszter volt, sőt, a kétezres évek elején még a Fidesz elnöki pozícióját is betöltötte. Pokorni Zoltán a legutóbbi önkormányzati választáson közel 60 százalékos eredményt elérve győzte le a több ellenzéki párt által támogatott Élő Norbertet:

Pokorni Zoltán (Fidesz–KDNP): 16 462 szavazat (59,57 százalék)

Élő Norbert (Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP): 11 171 szavazat (40,43 százalék)

Június 9-én négy jelölt is lesz a szavazólapon:

Binder Csaba (Mi Hazánk Mozgalom)

Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Fonti Krisztina (Fidesz – KDNP)

KDNP) Vincze Géza (Szolidaritás, Lokálpatrióták7, Helló Pesterzsébetiek)

Pokorni Zoltán idén nem indul újra a polgármesteri tisztségért. A Fidesz–KDNP jelöltje az a Fonti Krisztina, aki eddig alpolgármester volt a rutinos kerületvezető mellett.

Az ellenzéki oldalon ennél bonyolultabb volt a helyzet, a tárgyalóasztalok mellett nem is sikerült megegyezni a polgármesterjelöltről, ezért előválasztást tartottak. Kovács Gergely ellenzéki előválasztáson történő részvétele akkora feszültséget generált a Magyar Kétfarkú Kutya Párton belül, hogy volt olyan pillanat, amikor az MKKP két társelnöke lemondott tisztségéről.

A Kutyapárton belüli viszonyokat végül sikerült konszolidálni, Döme Zsuzsanna Suzi és Kovács Gergely maradt pozíciójában, utóbbi pedig rajthoz állt a hegyvidéki előválasztáson, amit magabiztosan megnyert. Kovács Gergely több mint 61 százalékot ért el, a második helyen Visi Piroska civil jelölt, a harmadikon a momentumos Farkas Csaba zárt.

Az egyéni választókerületekben viszont nem sikerült ennyire egyértelmű felállást tető alá hozni. A Kutyapárt XII. kerületi szervezete április végén közölte, hogy „az Élő Norbert-féle hegyvidéki DK bejelentette a jelöltjeit az összes olyan egyéni választókörzetben, ahol kutyapártos jelölt indul. Külön figyeltek rá, hogy egyértelművé tegyék, az akció az ellen a csapat ellen irányul, aki megnyerte az előválasztást, hiszen a Momentumnak jutó két körzetben nem állítanak jelöltet.”

Erre válaszul a Demokratikus Koalíció kifejtette, a párt jelöltjei „valóban indulnak a kerület egyéni körzeteiben önkormányzati képviselőjelöltként. Közös többpárti jelöltet kiválasztani vagy tárgyalással, vagy előválasztással lehet. A kerületben ilyen tárgyalások nem folytak a DK és a Kutyapárt között, és képviselőjelölti előválasztások sem voltak. Ezért a DK szövetségeseivel együtt természetesen jelölteket állít. Ez sem »ráindulás«, hiszen nem született semmilyen megállapodás, ami ezt kizárná. A Momentum és a Kutyapárt valóban kötött egy kétpárti paktumot a körzetek felosztásáról, de ennek a DK és a többi ellenzéki párt nem volt részese, erről csak a sajtóból szereztünk tudomást.”

Végül a tíz egyéni választókerület közül nyolc olyan is van, ahol a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje (vagy az MKKP által is támogatott Visi Piroska) mellett a DK–MSZP–Liberálisok hármasnak is van aspiránsa.

(Index-tipp: Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke az előválasztás után június 9-én is befutó lesz.)

Küzdelem Budavárért

Az I. kerületben 2019-ben rendkívül szoros verseny alakult ki, Váradiné Naszályi Márta mindössze 121 szavazattal győzte le a kormánypárti jelöltet, ezzel öt ciklus után váltották le a jobboldali kerületvezetést.

V. Naszályi Márta (Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP): 6025 szavazat (48,31 százalék)

Nagy Gábor Tamás (Fidesz – KDNP): 5904 szavazat (47,34 százalék)

KDNP): 5904 szavazat (47,34 százalék) Jakab-Novák Eszter (független): 542 szavazat (4,35 százalék)

A budavári közélet 2019 óta több témát is szolgáltatott a sajtónak, írtunk többek között az összefogásból kicsekkolt exjobbikos képviselőkről, az összefogással szintén szakító helyi LMP-ről, a Ruszwurm és a Korona cukrászda ügyéről, valamint a várfal állapotáról.

A kormánypártok Böröcz Lászlóval írnák újra a helyi viszonyokat, aki korábban V. kerületi alpolgármester és országgyűlési képviselő is volt. Két éve Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős miniszteri biztossá nevezték ki.

A budavári mezőny június 9-én háromfős lesz:

Böröcz László (Fidesz – KDNP)

KDNP) Nánásiné Abonyi Gyöngyi (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

V. Naszályi Márta (Várunk Egyesület, DK, MSZP, Párbeszéd – Zöldek, Momentum, Mindenki Magyarországa Néppárt)

(Index-tipp: Visszatér a jobboldal, Böröcz László lesz a polgármester.)

Az olimpia után a választáson bizonyítana

A kormánypárti Láng Zsolt már a harmadik ciklusát töltötte polgármesterként, amikor jött a 2019-es választás, és az ellenzéki pártok által támogatott MSZP-s Örsi Gergely győzelme. A szavazólapon nem is voltak más nevek, kettejük közül dönthettek az arra jogosultak:

Örsi Gergely (Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP): 21 557 szavazat (52,66 százalék)

Láng Zsolt (Fidesz – KDNP): 19 377 szavazat (47,34 százalék)

Bár korábban, informális csatornákon arról lehetett hallani, hogy az a Gór Csaba lehet a kormánypártok polgármesterjelöltje, aki a 2022-es országgyűlési választáson vereséget szenvedett Tordai Bencétől, de a Fidesz végül a pártpolitikai vonal helyett egy sportoló indítása mellett döntött.

A Fidesz–KDNP II. kerületi polgármesterjelöltje egy olimpiai és Európa-bajnok kajakozó. Dombi Rudolf a 2012-es londoni olimpián nyert aranyat K2 1000 méteren Kökény Rolanddal.

A választópolgárok három polgármesterjelölt közül dönthetnek:

Dombi Rudolf (Fidesz – KDNP)

KDNP) Örsi Gergely (MSZP, DK, Momentum, LMP, Párbeszéd – Zöldek)

Zöldek) Babcsány Dávid (Mi Hazánk Mozgalom)

(Index-tipp: Örsi Gergely marad a kerület élén.)

Bús Balázs visszatérne

Óbuda–Békásmegyert 2006-tól három cikluson át Bús Balázs vezette polgármesterként. Kiss László, a 2019-es ellenzéki összefogás jelöltje rendkívül szoros versenyben, de elnyerte a tisztséget:

Kiss László (Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP): 27 206 szavazat (50,42 százalék)

Bús Balázs (Fidesz – KDNP): 26 749 szavazat (49,58 százalék)

A III. kerületben történtekkel több cikkben is foglalkoztunk, itt arról írtunk, hogy egy korrupciós ügy vizsgálatában négy embert vettek őrizetbe, de az önkormányzat érintettségéről szóló híreket a DK-s Kiss László polgármester a Fidesz kampánykezdetének minősítette.

Egy pedofilügy megítélését illetően sincs egyetértés az előző és a jelenlegi kerületvezető között, erről itt írtunk bővebben. Bús Balázs lapunknak korábban úgy vélekedett, hogy Kiss Lászlóék pártpolitizálásra használják az önkormányzatot.

Bús Balázs és Kiss László mellett ringbe száll a Mi Hazánk és a Kutyapárt jelöltje is június 9-én:

Balogné Marosvölgyi Anna (Mi Hazánk Mozgalom)

Bús Balázs (Fidesz – KDNP)

KDNP) Kiss László (DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd – Zöldek, LMP, Jobbik)

Zöldek, LMP, Jobbik) Budai Sándor Viktor (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

(Index-tipp: Bús Balázs szoros versenyben, de visszatér a polgármesteri székbe.)

A fővárosi kerületekben a polgármesteri címért zajló küzdelmet bemutató sorozatunk előző részében a IX., a X,. XXI. és a XXII. kerületet itt mutattuk be. Zuglóról, Újpestről és a XV. kerületről ide, a XVI., XVII., a XVIII. és a XXIII. kerületről pedig ide kattintva olvashat. A VI., VII., VIII. és XIII. kerületről szóló cikkünket erre találja.

(Borítókép: Németh Emília / Index)