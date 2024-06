Az MSZP-nek volt egy ajánlata Józsefvárosban, de Pikó András elutasította

Az MSZP még az utolsó pillanatban is meg akart állapodni Pikó Andrással a VIII. kerületben, tettek is egy ajánlatot, hogy beállnak mögé, és a visszalépésre is hajlandók, csupán két körzetet kértek cserébe, de a józsefvárosi polgármester ismét kikosarazta az ellenzéki pártot.