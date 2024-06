A Rába partján dőlhetnek el a nagy kérdések, két város is fideszes fellegvár marad

Öt éve a kormánypártok felé billent a mérleg nyelve a megyei jogú városoknál, hiszen 23 ilyen településből 13-ban is kormánypárti vagy általuk támogatott jelölt tudott polgármesteri címet szerezni. Idén a két újabb belépő (Esztergom és Baja csak két éve kapta meg a titulust) után egyelőre kérdéses, milyen arányok alakulnak majd ki a június 9-i önkormányzati választásokon. A szavazás előtti ötrészes felvezető sorozatunkban ötösével nézzük végig a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok helyzetét, hol kik indulnak, és milyen esélyekkel a polgármesteri székekért.

Sorozatunk utolsó részében a Dunántúl nyugati részébe látogatunk el.

Győrben jöhet a nevető harmadik

A győri jelöltek:

Borkai Zsolt (Borkaival Közösen a Jövőnkért)

Balla Jenő (Összefogás Győrért Egyesület)

Kovács László (Civilek Győrért)

Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért Egyesület, LMP, Momentum)

Glázer Tímea (DK, Jobbik)

Dézsi Csaba András (Fidesz–KDNP)

Koródi István (Mi Hazánk)

Talán az országos hírekben is legtöbbet szerepelt vidéki nagyváros, azaz Győr nyitja vármegyékről szóló sorozatunk utolsó részét. A Rába menti település már a 2019-es önkormányzati választások alkalmával is országos jelentőségűvé vált, hiszen a szavazás előtt nem sokkal robbant ki az interneten Borkai Zsolt akkori polgármester szexbotránya, amely után bár a városlakók végül újraválasztották vezetőjüknek az egykori olimpiai bajnokot (mindössze másfél százalékkal előzte az ellenzéki Glázer Tímeát – a szerk.), a kormánypártok szereplését más településeken igencsak megütötte az ügy. Emiatt Borkai kénytelen volt nem sokkal később lemondani posztjáról, és a Fideszből is távozott.

Helyét Dézsi Csaba András vette át, aki a 2020 januárjában megtartott időközi választáson elsöprő győzelmet aratott, 56 százalékkal győzött, alaposan elverve az ellenzéki összefogás jelöltjét. Ezúttal ráadásul még ellenzéki összefogás sem igazán sikerült, hiszen hiába ment hónapokon keresztül az egyezkedés, még előválasztást is feldobtak,

végül ebből sem lett semmi, és boldog-boldogtalan saját jelöltet állított.

Visszatért például a 2019-ben második helyezett Glázer Tímea a DK és a Jobbik jelöltjeként, beállt az LMP és a Momentum a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület jelöltje, Pintér Bence mögé, de indul a választáson még a mi hazánkos Koródi István, a Civilek Győrért részéről Kovács László és az Összefogás Győrért Egyesület színeiben Balla Jenő. Illetve – sokak legnagyobb megdöbbenésére – Borkai Zsolt ismét rajthoz állt.

Épp az ő színre lépése boríthatja a papírformát a városban, hiszen bármilyen hihetetlen, a helyi hírek szerint Győrben rengetegen elégedetlenek Dézsivel, és úgy tűnik, még Borkainak is hajlandóak megbocsátani. Borkai és Dézsi folyamatosan ütik-vágják egymást a kampányban, gyakorlatilag nap mint nap vádolják a másikat valamilyen jogsértéssel, nem egy ügyük pedig végül a rendőrségen kötött ki.

(Index-tipp: Lapunk meglepetést szimatol Győrben, és tippünk szerint Borkai és Dézsi fej fej mellett áll, kettejük közül inkább Borkai felé billenhet a mérleg nyelve.)

Sopronban négyfelé ment az ellenzék, a Fidesz örülhet a végén

A soproni jelöltek:

Jakál Adrienn (Párbeszéd – Zöldek, DK, MSZP)

Holpár Csaba (MKKP)

Reischl Gábor (Jobbik)

Horváth Gábor (Mi Hazánk)

Farkas Ciprián (Fidesz–KDNP)

Sovány Endre (független)

Elképesztő belharcokkal szaggatták szét a helyi „kiskirályok” a korábban sem túl acélos ellenzéki összefogást a hűség városában. Sopronban így fordulhatott elő, hogy szinte ahány ellenzéki párt, annyi polgármesterjelölt indul. A DK–MSZP–PM például az utóbbi párt jelöltjét, Jakál Adriennt támogatja, akit több helyi szervezet sem akart.

Megdöbbentő módon a helyi MSZP is szembement a pártvezetéssel, emiatt fel is oszlatták magukat, ÉS SAJÁT JELÖLTEKET INDÍTANAK.

A soproni Momentum és a feloszlott helyi MSZP-s csapat például Sovány Endre független polgármesterjelölt mögé sorakoztak fel, akinek évekkel ezelőtti, finoman fogalmazva is érdekes kommentjeiről az Index is írt néhány hete. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak és a Jobbiknak is lesz ugyanakkor jelöltje, előbbi Holpár Csabát, utóbbi pedig Reischl Gábort támogatja.

A Fidesz–KDNP részéről ezúttal is Farkas Ciprián méretteti meg magát, és talán még 2019-hez képest is könnyebb dolga lesz. Öt éve közel 57 százalékkal győzött a városban Farkas, most még nagyobb aránnyal viheti el a szavazatokat az ellenzéki cicaharcok miatt.

(Index-tipp: Farkas Ciprián nyer, még nagyobb arányban, mint 2019-ben.)

Veszprémben az ellenzéket még a helyi civilek is előzhetik

A veszprémi jelöltek:

Hartmann Ferenc (Híd a Városért, DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd)

Kovacsics Zsolt (Mi Hazánk)

Adamecz Zoltán (Együtt Veszprémért)

Porga Gyula (Fidesz–KDNP)

Talán nem túlzás kijelenteni, de Veszprém immár csaknem két évtizede hagyományosan konzervatív bástyának számít, mióta ugyanis a volt SZDSZ-es Dióssy László 2006-ban kikapott fideszes kihívójától, csak kormánypárti jelöltek ülhettek a polgármesteri székbe. A jelenleg is regnáló Porga Gyula például immár 2010 óta vezeti a települést, és idén is megméretteti magát. Kampányolni igazán nagyon nem is kellene neki. 2019-ben ugyanis egyetlen kihívója volt, aki mögé a teljes ellenzék beállt, ám Katanics Sándor így sem haladta meg a 45 százalékot, Porga több mint kétezer szavazatot vert rá.

Ezúttal pedig három kihívója is lett Porgának, aki nemrég a helyi szurkolók mellett is kiállt. Kovacsics Zsolt (Mi Hazánk) és Adamecz Zoltán (Együtt Veszprémért) vállalkozó mellett a baloldali pártok és a Híd a Városért jelöltje, Hartmann Ferenc korábbi alpolgármester áll rajthoz. Információink szerint azonban a verseny mégsem az ellenzéki összefogás jelöltje és Porga között dől majd el, hanem

sokkal inkább Adamecz lehet a legfőbb kihívója a polgármesternek, legalábbis a helyi mérések ezt mutatják.

Érdekesség, de korábbi hírek szerint Adamecz és az egyesülete egyeztetett ellenzéki pártokkal egy közös indulásról, de azok ebből nem kértek, amit feltehetően azóta már a helyiek sem bánnak.

(Index-tipp: Bár a helyi civilek egyre erősebbek, Porga győzelmét azért még nem tudják veszélyeztetni, így Veszprém marad a kormánypártoké.)

Szombathely fő célpontja a kormánypártoknak, de nem biztos, hogy elég a muníció

A szombathelyi jelöltek:

Balassa Péter (Konzervatívok Egy Jobb Városért)

Nemény András (Éljen Szombathely)

Lenkai Nóra (Fidesz–KDNP)

Danka Lajos (Mi Hazánk)

Szombathelyen öt évvel ezelőtt egy hajszállal, de meglepetésre mégis ellenzéki győzelem született, miután Nemény András, az Éljen Szombathely! Egyesület (ÉSZ) jelöltje az összefogás támogatásával megnyerte a választásokat, ám mindössze alig több mint egy százalékkal előzte meg a fideszes Balázsy Pétert. Nemény most is elindul a választásokon, ezúttal viszont már van mögötte öt viharos év, a kormánypártok pedig új kihívóval veszik fel a kesztyűt.

A szombathelyi politikai helyzetet úgy lehetne a legegyszerűbben összefoglalni, hogy az ellenzéki polgármester küzd a Fidesz helyi vezetőjével, Hende Csaba országgyűlési képviselővel. Legújabban azzal került be az országos hírekbe a polgármester, hogy a helyi Fidesz-szervezet lemondásra szólította fel Neményt, miután közleményük szerint a Kúria is kimondta: választási törvényt sértett az az eljárás, hogy az önkormányzati cégek az ÉSZ kampányát segítették azzal, hogy közpénzből sokszorozták annak arculati elemeit.

Az ügy miatt a választások előtt alig egy héttel el is kezdték leszedni a kérdéses plakátokat.

Közben ugyanakkor a kormánypárti jelöltnek, Lenkai Nórának sem egyszerű a kampány, a helyi választási bizottság például amiatt marasztalta el a napokban, mert egy iskolában kampányolt. A kormány egyébként nagy erőket vet be Lenkai mellett, nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is a városban járt, ahol közölte: Szombathelynek újra fel kell kerülnie a térképre, azaz a város visszavétele kiemelt fontosságú a pártnak.

Rajtuk kívül még Balassa Péter (Konzervatívok Egy Jobb Városért) és Danka Lajos (Mi Hazánk) indul a választáson.

(Index-tipp: Nemény András fejére több ügyet is ráolvastak, aktívan kampányolnak ellene, ám ez sem lesz elég várhatóan, hogy eltántorítsák szavazóit.)

Zalaegerszegen csőre töltötték a kampányt

A zalaegerszegi jelöltek:

Kiss Ferenc (Mi Hazánk)

Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP)

Góra Balázs (Tiéd a Város Egyesület)

Keresztes Csaba (DK, Momentum)

Torday Renátó (független)

Ha mostanában valaki Zalaegerszegről olvas, akkor elsőnek a tavaly átadott páncélosgyár, a Rheinmetall üzeme ötölhet a szemébe. A zalai vármegyeszékhely azonban nem csak emiatt számít kiemelt figyelemre a kormányzat részéről, hanem már csak amiatt is, mert 1994 óta mindig fideszes polgármester nyerte a választásokat a városban. A legutóbbi kettőt például már az a Balaicz Zoltán, aki idén is megméretteti magát. A kormánypárti jelölt 2019-ben ráadásul

elsöprő győzelemmel szerezte meg újabb öt évre a polgármesteri széket, öt éve csaknem 70 százalékkal győzött.

Már akkor is ellenfele volt Kiss Ferenc, a Mi Hazánk részéről, de ő alig jutott 4 százalék fölé. Jobban szerepelt ugyanakkor a Tiéd a Város Egyesület jelöltje, Keresztes Csaba, aki mögé akkor a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP és a Momentum is felsorakozott jelölőként, de így is csak a szavazatok 22,6 százalékát gyűjtötte be.

Ezúttal Keresztes ismét rajtvonalhoz áll, ám most már „csak” a DK és a Momentum áll mögötte jelölőként, a Tiéd a Város Egyesület az egyébként szocialista Góra Balázst indítja a többiekkel szemben, de őt támogatja a helyi LMP és a Jobbik is. A városban elindul még Torday Renátó független jelölt is.

(Index-tipp: Már az is igazi meglepetés lenne, ha Balaicz Zoltán kevesebb szavazatot gyűjtene be, mint öt éve, az ellenzék maximum csak kompenzációs helyekben reménykedhet.)

(Borítókép: Németh Emília / Index)