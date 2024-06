„Hogy mulat, Magyar úr?” – Karsai Dániel erős kérdést szegezett Magyar Péterhez

A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász többször is megszólalt a június 9-i választással kapcsolatban. Először azt közölte, hogy melyik pártra szavaz majd az EP-választáson, majd azt is elárulta, hogy a fővárosban kit támogat (utóbbi posztban arról is beszámolt, hogy nagyon tetszett neki a fővárosi listavezetők vitája).

Karsai Dániel most a „POSZT PRO PATRIA E LIBERTATE X” című posztjában Magyar Péternek tette fel a kérdést:

Hogy mulat, Magyar úr?

Ezután megkérdezte a Tisza Párt alelnökét, hogy „Kedves Péter, most kit támogatsz a főpolgármesteri választáson?” Megjegyezte azt is, hogy szerinte a helyes válasznak Karácsony Gergelynek kell lennie.

Minden más válasz – ide értve a hallgatást is –, mint Karácsony Gergely, súlyosan megkérdőjelezi azt, hogy Te valóban le akarod váltani a Fideszt. Aki ugyanis nem tesz meg mindent azért, hogy a legnagyobb ellenzéki fellegvár ne kerüljön vissza a NER kezébe, az Orbán Viktort sem akarja igazán leváltani

– fogalmazott Karsai Dániel, aki SMS-ben is elküldte kérdését Magyarnak, de azt is megköszönte neki, hogy támogatta küzdelmüket „az élet végi döntésekhez való jogért”.

Magyar Péter nem sokkal később közölte: senkit sem támogat Budapesten

Magyar Péter a Klubrádió vendége volt pénteken, ahol azt mondta: sem Karácsony Gergelynek, sem Vitézy Dávidnak nincs rendes víziója Budapestről, ezért egyiküket sem támogatja – írta a beszélgetésről beszámoló Magyar Narancs (Frissítés: a Tisza Párt alelnöke utóbb az ATV műsorában is ugyanerről beszélt. Ott azt mondta: érvénytelen szavazatot fog leadni a főpolgármester választáson).

„Nem lesz formalizált együttműködésünk a fővárosi közgyűlésben sem a DK-val – és Karácsony Gergely a DK jelöltje is –, sem Vitézy Dáviddal” – fogalmazott a Klubrádió műsorában Magyar Péter. Azzal kapcsolatban nem adott konkrét választ, hogy ő maga beülne-e a fővárosi közgyűlésbe, csak azt mondta, hogy az eredményektől függ. A Tisza Párt fővárosi közgyűlésben játszott szerepéről azt mondta, hogy először csak a mutyikat, például a parkolási maffiához hasonlókat akarják megakadályozni.

Ezután fejtegette azt, hogy szerinte a (Szentkirályi Alexandra visszalépése után megmaradt) esélyes főpolgármester-jelöltek közül egyiknek sincs víziója. Vitézy Dávidnak itt azzal is odaszúrt, hogy szerinte az nem vízió, hogy valaki már gyerekként tudta a 7-es busz megállóit. Ezután szóba került Magyar Péter saját víziója, amelyről viszont szintén nem osztott meg részleteket, csak azt mondta, hogy neki gyerekkora óta van, és nagyobb perspektívából nézi a dolgokat.

Szerinte lehetett volna főpolgármester belőle

Magyar Péter beszélt arról is, hogy sokan azt szerették volna, ha ő elindul főpolgármester-jelöltnek. E ponton megjegyezte, hogy véleménye szerint

a mostani számokat nézve lett volna esélye a győzelemre, ha nem csinál nagy hibát.

Később azért hozzátette, hogy akkor akart volna beszállni a főpolgármester-jelölti versenybe, ha olyan csapatot tudnak összerakni, hogy a közgyűlésben többségük legyen, „mert nem leszek sem a DK, sem a Fidesz foglya”.

Szentkirályi Alexandra visszalépésére Karácsony Gergely (itt olvashatja) és Vitézy Dávid (itt olvashatja, illetve Vitézy egy sajtótájékoztatót is tartott) is azonnal reagált. Kettejük párharcát összefoglaltuk, illetve sorban érkeztek a további reakciók, Gyurcsány Ferenc is sajtótájékoztatón mondta el az álláspontját.

