Már napok óta téma Tapolcán, hogy Lasztovicza Máté, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjének lakossági fóruma után egy mentőautó állt meg a Tamási Áron Művelődési Központ előtt – értesült az Index.

Sokan megijedtek, hogy valaki rosszul lett a kormánypárti kampányeseményen, de elég hamar kiderült, hogy a mentőt nem hívták, hanem „csak” jött, méghozzá az egykori jobbikos Rig Lajossal a fedélzetén.

Az egykori ellenzéki politikus volt az ellenfele 2022-ben Navracsics Tibornak a Veszprém 3-as választókerületben.

Navracsics akkor 3000 szavazattal győzte le a teljes ellenzék támogatását élvező Rig Lajost, aki a választási veresége után visszament a mentőszolgálathoz dolgozni.

A lakossági fórum résztvevői szerint Rig Lajos, amikor meglátta Navracsics Tibort, azonnal megállt a mentővel, hogy beszélgethessen egykori kihívójával, a mostani közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Ők ketten kezet is fogtak (az eseményen készült, kettejüket ábrázoló olvasói fotó látható címlapképünkön is).

Navracsicsról köztudott, hogy ellenzéki képviselőkkel is korrekt kapcsolatot ápol. Tapolca azonban most azért is lehet több, mint érdekes csatatér, mert a mentős Rig Lajos nem csupán a miniszterrel, hanem a képen szintén látható Lasztovicza Máté polgármester-jelölttel is beszélgetett – aki az egykori jobbikos politikus barátjának és párttársának, Dobó Zoltánnak a kihívója. A fideszes Lasztovicza Máté és a most civilként induló volt jobbikos Dobó Zoltán között dől majd el a vasárnap, ki vezeti tovább Tapolcát.