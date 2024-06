Orbán Viktor: Centiméterekre vagyunk az utolsó állomástól

A kormányfő szerint ő nem arról beszél, hogy melyik európai vezető mit mond, hanem megfigyelője annak, amilyen döntések születnek az ukrajnai háború kérdésében. A miniszterelnök felidézte, hogy először csak sisakot akartak küldeni a németek, gazdasági szankciókat akarnak kivetni Oroszországra, ehhez képest „most német tankok száguldoznak Ukrajna területén, a szankciók pedig tönkretették az európai gazdaságot”.

Centiméterekre vagyunk az utolsó államostól, amikor európai katonák jelennek meg Ukrajna területén

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint nem az a baj, hogy ők nem látják a veszélyt, hanem eleve háborút akarnak. A miniszterelnök úgy látja, hogy az eredeti elképzelés szerint az ukránok élő erővel harcolnak, a Nyugat pedig adja a fegyvert és a pénzt, de most már ez is kevés, mert el vannak szánva, hogy közvetlen katonai összeütközés következzen be Oroszországgal szemben, miközben az Egyesült Államok nyomásának enged a közép-európai országok egy része is.

Az utolsó előtti pillanatban vagyunk, háborús pszichózis forrása Brüsszel és Washington. Változás kell mind a két helyen, a Egyesült Államokban is békepárti vagy háborúpárti elnököt fognak választani. Mi Brüsszelben tudjuk kikényszeríteni a változást. Sosem gondoltam volna, hogy EP-választásnak ekkora súlya lesz

– jelentette ki, hozzátéve, hogy ha több lesz a békepárti képviselő az Európai Parlamentben, akkor Brüsszelt le lehet lassítani, nem lesz baj. Arról is beszélt, ha Donald Trump nyer, akkor a háborút meg lehet állítani. „A baloldal valóságérzékelése nem működik hibátlanul” – tette hozzá és felidézte a migrációs válságot.

Ha a baloldal azt mondja, hogy valamit nem kell komolyan venni, akkor el kell kezdeni félni

– jelentette ki Orbán, aki szerint most az a javaslat van asztalon az USA-ban, hogy további negyven milliárd dollárt adnak Ukrajnának, ha az EU garanciát vállal a kölcsön visszafizetésére. A kormányfő úgy véli, hogy Magyarországnak kell dönteni a sorkatonaság ügyéről, szó sem lehet arról, hogy a magyar fiatalokat egy másik hadseregbe sorozzák be, mások döntsenek az életükről. Kiemelte, hogy a NATO egy védelmi szövetség, Magyarország részéről pedig szó sem lehet arról, hogy Ukrajnába katonákat küldjön.

A miniszterelnök szerint Magyarország az első és a második világháborúból is ki akart maradni.

Erő kérdése, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból, ha az emberek adnak erőt a kormánynak, akkor az ország is elég erős lesz ehhez. Erő nélkül az igazság keveset ér. Mindenki írja fel első helyre, hogy háború vagy béke. Most nem a párthovatartozás számít

– jelentette ki Orbán, hozzátéve, hogy minden háború emberi döntések következménye, tudható, kik hozzák meg a döntéseket. A nagy európai államok csoportját és az USA vezetőjét pedig meg kell győzni a békéről. A miniszterelnök úgy látja, hogy 24 órán belül tűzszünet jöhetne létre. „Trump 24 órán belül képes előidézni a tűzszünetet” – mondta.

„Engem meggyőzőtt”

„Jó vezetőket kell választani, ha rossz vezetőket választunk, nem sokra jutunk” – mondta az önkormányzati választások tétjéről.

Engem meggyőzött, elfogadtuk, hogy a visszalépést tartja helyesnek. Ha a hadvezér ezt javasolja, egy dolgot tehetek, meggyőződöm róla, hogy igaza van-e

– reagált Szentkirályi Alexandra visszalépésére.

„Nagyon régóta harcoltam a reptér visszavásárlásáért. Nem vagyunk kommunisták, tisztességes árat fizettünk érte, a világ legjobb francia üzemeltető cégét kértük fel az üzemeltetésre. ” – fogalmazott, hozzátéve, milyen fontosnak tartja, hogy a reptér újra magyar tulajdonban van.

A miniszterelnök dabasi választási fórumán arról beszélt az Indexnek, hogy nagyarányú választási győzelemre számít a június 9-én esedékes választásokon. A Békemenetet lezáró beszédében pedig arról beszélt, hogy a háború mögött a gonosz áll, ezért eljött az ördögűzés ideje.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a TV2 Tények című műsorának Budapesten 2024. június 7-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)