Szentkirályi Alexandra: A döntésemet nem előzte meg semmilyen egyeztetés

A választási kampányban többször is szárnyra kaptak olyan híresztelések, hogy a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje vissza fog lépni, de Szentkirályi Alexandra ezeket többször is határozottan cáfolta. A héten jelent meg – egy nappal a visszalépése előtt – a vele készített főpolgármester-jelölti interjúnk. Többek között kijelentette:

„Egy kifejezetten éles verseny zajlik, és azt gondolom, hogy ha minden jobboldali érzelmű budapesti ember elmegy június 9-én a változásra szavazni, akkor abszolút megnyerhető ez a meccs.”

„Ha elegen összefogunk, és elmegyünk június 9-én szavazni, akkor el lehet érni, hogy végre távozzon a budapestiek életéből Karácsony Gergely, helyet adva annak, aki a budapestiekért szeretne dolgozni, nem pedig Gyurcsány Ferencért.”

Arra a kérdésünkre, hogy a kormányoldal elengedte-e Budapestet és a főpolgármester-jelöltjének a kezét, Szentkirályi Alexandra azt válaszolta: ennek az ellenkezőjét tapasztalja. Továbbá azt mondta:

Óriási figyelem vetül a mostani budapesti kampányra, és ez annak köszönhető, hogy egy nagyon éles főpolgármester-jelölti verseny zajlik. Az én hátam mögött van Magyarország legnagyobb, legerősebb politikai közössége. Ez egy hatalmas fegyvertény Budapesten is, mert most tényleg esély nyílik arra, hogy végre leváltsuk Karácsony Gergelyéket, és a valódi fejlődés irányába mozdítsuk el a fővárost. Ehhez támogatást és bizalmat érzek a választók irányából.

Péntek reggel aztán, Orbán Viktor rádióinterjúja után a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra azt közölte: számára továbbra is az a legfontosabb, hogy Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely távozzanak a város éléről, ezért „utat adva a változásnak” eláll a főpolgármester-jelöltségtől, és a Fidesz fővárosi listavezetőjeként folytatja a kampányt.

Egyben arra kérem minden támogatómat, hogy a főpolgármesteri szavazólapon Vitézy Dávidra, a listás szavazólapon pedig az általam vezetett Fidesz–KDNP-listára szavazzon. Így lehetséges a változás, így lehetséges a győzelem. Június 9-én zavarjuk el Gyurcsányt és Karácsonyt a Városházáról!

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, akit az Index megkeresett a bejelentése után. Kérdéseinkre egy rövid közleményt kaptunk tőle:

A napokban világossá vált, hogy valódi esély van változást elérni Budapesten. Ez a változás most úgy lehetséges, ha nem oszlanak meg a változást akaró szavazatok. Le kell váltanunk Karácsony Gergelyt, és ki kell szabadítanunk a várost Gyurcsányék fogságából, különben újabb 5 éven keresztül fognak a fővároson élősködni. Gyurcsány embereinek kisöpréséhez kulcsfontosságú a Fővárosi Közgyűlésben egy erős Fidesz-frakció.

– reagált lapunknak, majd kiemelte, hogy a mostani döntése a kezdetekkor lefektetett célokat szolgálja.

A Fidesz fővárosi listavezetőjeként folytatom a kampányt. Arra kérem minden támogatómat, hogy a főpolgármesteri szavazólapon Vitézy Dávidra, a listás szavazólapon pedig az általam vezetett Fidesz–KDNP-listára szavazzon. A döntésemet nem előzte meg semmilyen egyeztetés Vitézy Dáviddal

– húzta alá Szentkirályi Alexandra.

Karácsony Gergely (itt olvashatja) és Vitézy Dávid (itt olvashatja, illetve sajtótájékoztatót is tartott) is azonnal reagált a visszalépésre (kettejük párharcát összefoglaltuk), illetve sorban érkeztek a további reakciók, Gyurcsány Ferenc is sajtótájékoztatón mondta el az álláspontját.

(Borítókép: Szentkirályi Alexandra 2024. június 3-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)