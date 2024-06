Elemző: Karácsony Gergely elutasítottsága 53 százalékos, Vitézy Dávid győzhet

A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása szerint jelenleg Vitézy Dávid a legnépszerűbb főpolgármester-jelölt. Palóc André, az alapítvány vezető elemzője úgy látja, hogy Szentkirályi Alexandra visszalépése után az LMP jelöltje az egyetlen esélyes Karácsony Gergelyen kívül. Véleménye szerint a Fidesz szavazói a „Gyurcsány-Karácsony tandemet” is megtörhetik vasárnap.

A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása szerint Vitézy Dávid a legkedveltebb főpolgármester-jelölt, és a választási versenyben szemtől szemben legyőzné Karácsony Gergelyt. A részletes eredményekről ebben a cikkünkben már beszámoltunk.

Palóc André, a Századvég vezető elemzője az InfoRádiónak fejtette ki, hogy Szentkirályi Alexandra pénteki visszalépése után Vitézy Dávid az egyetlen esélyes a jelenlegi főpolgármesterrel szemben.

Az elemző megjegyezte, hogy a visszalépés után Szentkirályi Alexandra támogatóinak motiváció lehet, hogy megtörjék a „Gyurcsány-Karácsony Tandemet”.

Véleménye szerint fegyelmezett átszavazás várható Vitézy Dávidra a fideszes választóktól.

Palóc Andre azt is kiemelte, hogy a Századvég kutatása szerint a főpolgármester-választáson Vitézy Dávid 48-42-re vezet Karácsony Gergellyel szemben. Hozzátette:

A főpolgármester elutasítottsága 53 százalékos, tehát „van egyfajta, Karácsonnyal szembeni politikai tömb”, ami nagyobb lehet, mint bármelyik jelöltnek külön-külön támogatottsága.

Megjegyezt azt is: más kérdés, hogy Karácsony Gergely szavazóira hogyan hat a főpolgármesteri versenyben kialakult szoros küzdelem. „Ne feledjük el, ott is könnyen lehet, hogy bizonyos szavazók akár Vitézy Dávidra is szavaznának, ha valódi esélyt látnak arra, hogy talán egy még inkább szakmailag felkészült jelölt lehet Budapest élén a következő ciklusban” – tette hozzá.

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is azonnal reagált a visszalépésre, illetve sorban érkeztek a további reakciók, Gyurcsány Ferenc is sajtótájékoztatón mondta el az álláspontját.

