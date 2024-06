Ungár Péter: Vitézy Dávid jelölésére egész életemben büszke leszek

„Visszatértünk. Oda, ahol minden kezdődött” – így kezdte pénteki Facebook-bejegyzését Ungár Péter, az LMP társelnöke. A politikus szerint a Védegylet jelszava volt, hogy Lehet Más a Politika, és erről beszélt az első elnöki interjújában Sólyom László is, akit akkor a Lehet Más a Politika jelszava alatt jelöltek civil aktivisták, és a Fidesz támogatásával lett köztársasági elnök.

Ungár Péter posztjában kiemelte, hogy ez a jelölés az LMP eredettörténete, és ez ismétli magát újra. „Persze, most sok hörgés fog következni arról, hogy pontosan mit kell megvédeni, de ne dőljünk be ennek: ez a hörgés, a status quo védelmének kétségbeesett zaja.” A politikus szerint annak a status quónak, aminek mindenki vesztese Budapesten és az országban.

Ebből jött létre az LMP

Az LMP társelnöke ezt követően kiemelte, hogy Sólyom László megválasztása is keresztbe húzta Gyurcsány Ferenc akkori többségének a számítását, ahogy most is a biztosnak tűnt pozíciók, az előre leosztott dealek kerültek veszélybe.

Egész életemben büszke leszek arra, hogy Vitézy Dávidot jelöltük főpolgármesternek. Ez mutatja: az LMP képes arra, hogy egy jelöltnél azt nézze, alkalmas-e az adott feladatra, nem azt, hogy a szellemi polgárháború melyik ágyúlövése hova érkezik.

Ungár Péter szerint Sólyom László elnöki ciklusa mutatta meg, hogy a jelölését elindítóknak, a rá szavazó parlamenti képviselőknek és az őt támogató aktivistáknak lett igaza. „És ebből az igazságból jött létre aztán az LMP.”

„Az elmúlt tizennégy évben sok döntést hoztunk, köztük sok rosszat is. De Vitézy Dávid jelölésével visszatértünk az eredethez, hogy a politika szólhat arról, hogy alkalmas embereket jelöljünk közpozíciókba. Hogy lehet szó Budapestről, hogy lehetnek víziók egy városban. Hogy nem csak a hörgés van. Hogy lehet más a politika” – összegezte a politikus.

Mint ismert, Szentkirályi Alexandra – bár korábban többször cáfolta, hogy ez megtörténne – péntek reggel bejelentette, hogy visszalép a főpolgármester-jelöltségtől. A vasárnapi választáson így hárman küzdenek meg Budapest vezetéséért:

Karácsony Gergely (Párbeszéd – Zöldek, Demokratikus Koalíció, MSZP, és a külön listán induló Momentum támogatottja); Vitézy Dávid (LMP, Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület); valamint Grundtner András (Mi Hazánk Mozgalom).

Karácsony Gergely (itt) és Vitézy Dávid (itt , illetve sajtótájékoztatót is tartott) is azonnal reagált a visszalépésre (kettejük párharcát itt összefoglaltuk), illetve sorban érkeztek a további reakciók, Gyurcsány Ferenc sajtótájékoztatón mondta el az álláspontját.

(Borítókép: Ungár Péter 2024. május 30-án. Fotó. Papajcsik Péter / Index)