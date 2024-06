Vitézy Dávid bekopogtat a Karmelita kolostorba

Vitézy Dávid leszögezte, hogy nem vált fideszes főpolgármester-jelöltté. A választáson azért indult, mert azt látta, hogy a két politikai oldal harcait – Lázár Jánosék beruházásokat állítanak le, Karácsony Gergelyék panaszkodnak – meg kell haladni. A főpolgármester-jelölt azt gondolja, hogy a vitájuk nagy horderejű volt, és Karácsony Gergely lényegében nem tudott számot adni a teljesítményéről.

Vitézy Dávid úgy tekinti, hogy politikai értelemben kétfordulós választás zajlik,

a nehezen magyarázható harmadik hely helyett inkább visszalépett a Fidesz jelöltje.

Az LMP jelöltje világossá tette, vele nem egyeztették, nem beszélték meg ezt a lépést. Kormányközeli kutatókkal beszélt, ők azt erősítették meg, hogy a vita után látszott fordulat, elkezdte behozni Karácsony Gergelyt, miközben Szentkirályi Alexandra számai lefelé indultak.

Ennek az eredményét látjuk most ebben a döntésben. Nem lesz koalíció se a Fidesszel, se a DK-val, nem lesz se DK-s, se fideszes főpolgármester-helyettes

– húzta alá Vitézy Dávid, hozzátéve: pontosan nem tudja, hogy mi vezérelte a Fideszt, a kármentés, vagy akár az, hogy odaálltak a programja mögé.

Vitézy Dávid azt ígéri, ha megnyeri a választást, bekopogtat a Karmelita ajtaján, és elkéri a városnak a forrásokat.

Majd Vitézy Dávid azt is kiemelte, a kormányzat számára is fontos, hogy legyenek közös pontok. Majd emlékeztetett, hogy például a reptérrel kapcsolatos fejlesztésekben is lehet találni közös ügyeket. Főpolgármesterként élni fog azokkal a jogokkal, amiket a törvény biztosít, „van vétójoga a főpolgármesternek a közgyűlési döntésekkel szemben”. Nem fog pártkádereket delegálni, és kizárják Gyurcsány embereit a vezető tisztségekből, akiket nem Orbán emberei fognak követni.

A főpolgármester-jelölt szerint Budapesten vannak olyan fideszes szavazók, akik elégedetlenek a kormány Budapest-politikájával, ugyanakkor vannak olyan ellenzéki szavazók is, akik korábban őt választották, most őket arra kéri, hogy ezt továbbra is tartsák fenn.

„Nemcsak kormánypárti vagy ellenzéki főpolgármestere lehet Budapestnek, hanem lehet jó főpolgármestere is”

Vitézy Dávid nem hitt abban, hogy Szentkirályi Alexandra visszalép, de már korábban is azt gondolta, hogy ő az egyetlen esélyes kihívó. Arra kérte a budapestieket, hogy ne szavazzanak a Fidesz listájára, hanem az LMP-vel közös listát válasszák. Változatlanul kritikus számos kormányzati lépéssel, és nem szeretne pártkádereket látni a fővárosi cégekben. „Ez egy elég világos mondás” – összegezte.

Vitézy Dávid újra leszögezte, hogy nem volt semmilyen egyeztetés közte és a Fidesz között, ahogy Ungár Péter és a Fidesz között sem Szentkirályi Alexandra visszalépéséről.

Nem zárom ki, hogy annyira változott a kép, hogy akár hármas versenyben is lett volna esélyem megnyerni. Ezt már nem tudjuk meg soha. Azt sem zárom ki, hogy ezt a döntést azért hozták meg, ha már váltás lesz, hogy ennek a győzelemnek a közmegítélésben lecsapódó pozitív energiái náluk is lecsapódjanak

– vélekedett a főpolgármester-jelölt, hozzátéve: azért állhat a Fidesz érdekében, hogy ő legyen a győztes, mert egyrészt a helyzetre reagálnak, Szentkirályi Alexandra a harmadik helyen volt, másrészt a főváros vezetése és a kormány közötti hidegháborús viszony már Budapest és a nemzetgazdaság fejlődése szempontjából is problémát jelent, ezért abban is bízik, hogy egy ilyen radikális városfejlesztési koncepció mögé is odaálltak.

„Ha én fogható lennék, akkor most a Fidesz főpolgármester-jelöltjeként ülnék itt, és arra buzdítanék, hogy a Fidesz listájára szavazzanak. Nem ezt teszem” – utasította vissza Vitézy Dávid azt a felvetést, hogy esetleg az államtitkári időszakából még fogható valamivel kormánypárti oldalról.

Vitézy Dávid meghaladná azt a városházi helyzetet, ahol a főpolgármester állandó miniszterelnök-jelölti kampányban van.

Kizárólag az a mondanivalója, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Nemcsak kormánypárti vagy ellenzéki főpolgármestere lehet Budapestnek, hanem lehet jó főpolgármestere is

– hangsúlyozta Vitézy Dávid. Majd többször is hangsúlyozta, hogy elég határozottan ki fog állni az elvei és szakpolitikája mellett. A lakhatási válsággal kapcsolatban kiemelte, hogy most olyan programot támogat a Fidesz, amelyre alapozva változásokat lehet elérni a közpolitikában.

Azt nem tagadta, hogy a csapata korábban felkészült Szentkirályi Alexandra visszalépésére. Azonban erről semmilyen konkrét tudásuk nem volt. Megjegyezte: azt is el tudta volna képzelni, hogy Karácsony Gergely lép vissza,

hiszen nem teljesítette a vállalását, és korábban megígérte, hogy visszalép, ha nem sikerül teljesíteni a céljait.

Vitézy Dávid szerint a Partizán vitájáig a kormánypárt oldalán az elhallgatás stratégiája működött. És látszódott a méréseken, hogy a Fidesz-szavazók Szentkirályi Alexandrát elkezdik támogatni. Az ellenzéki szavazók pedig nyitottá váltak arra, amit Vitézy Dávid vállalt. Majd kiemelte, hogy a Magyar Nemzet interjút készített vele, de ez a mai napig nem jelent meg. Azonban a kommunikációja végül áttörhetett a fideszes szavazók buborékján.

Vitézy Dávid a Fidesszel nem feltétlenül összeegyeztethető, konkrét ígéreteiről elmondta, megerősítené a színházak autonómiáját, kimegy a Pride-ra, megőrizné a Lánchíd jelenlegi forgalmi rendjét, megakadályozná a maxi-Dubaj-projektet. A reptéri gyorsvasúttal kapcsolatban úgy vélekedett, arra szükség van, de nem kínai magasvasútra, hanem uniós pénzből átmenős megoldásra, ami beköti a vasúti hálózatba a repteret. A főpolgármester-jelölt azt is kijelentette, hogy megválasztása esetén lennének Budapestinfók.

Vitézy Dávid Magyar Péterről közölte, hogy a Tisza eddig megismert budapesti elképzeléseinek jelentős része azonos az ő programjával. A főpolgármester-jelölt azt érzékelte, sokan voltak, akik az általa képviselt várospolitikának és neki szeretnének bizalmat szavazni, és nem a szokásos Orbán–Gyurcsány-tömbök harcával foglalkoznának.

A ma reggeli történések rajtam nem változtattak semmit. Aki úgy gondolta, hogy én lennék a legalkalmasabb főpolgármestere Budapestnek, azt kérem, hogy ne változtasson ezen a véleményén. A visszajelzések alapján számíthatok is arra, hogy így lesz.

Vitézy Dávid azt szeretné, hogy olyan főpolgármestere legyen Budapestnek, aki nem Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc, hanem a város érdekeit képviseli, ő ezt vállalja. A Fidesz a mai döntésével felelősséget is vállal azért az ajánlatért, amit Vitézy Dávid kínál.

Ungár Péter kampánytámogatása nagyjából a teljes kampányfinanszírozásuk 80 százalékát teszi ki. Vitézy Dávid emlékeztetett arra, hogy Ungár Péter korábban Karácsony Gergely indulását is támogatta. „Ungár Péter a saját jövedelmét költi”, és pártja lehetséges sikereit figyeli. Hangsúlyozta: Ungár Péter támogatása transzparens és nyilvános, ellenben az 500 millió forintos támogatással, amit Karácsony Gergely korábban kapott, azt nem lehet a főpolgármestertől számonkérni. Vitézy Dávid szerint amit ők csinálnak, az a helyes eljárás.

Karácsony Gergely: Nem tudom, hogy Dávid röhögés nélkül hogyan tudja ezeket elmondani

Karácsony Gergely hangsúlyozta, neki várospolitikai szempontja van, Gyurcsány Ferenccel nem ért egyet, Magyar Péter és Vitézy Dávid között van különbség. Magyar Péter világossá tette a viszonyát a NER-hez, Vitézy Dávid viszont elkenő válaszokat adott erre,

azért, mert ide akart megérkezni, ahol most vagyunk, hogy ő valójában ellenzékinek mázolt fideszes jelölt. Ő Orbán Viktor jelöltje. Ha ő főpolgármester lenne, ami nem fog bekövetkezni, akkor annak köszönhetné, hogy Rogán Antal és Kubatov Gábor felpörgetik a hatalmi gépezetet. Röhögés nélkül nem tudom, hogyan tudja Dávid ezeket elmondani, kiváló színészi képességeket fejlesztett ki.

Karácsony Gergely Vitézy Dávid jelöltségét hatalmi és üzleti projektnek tartja, Vitézy Dávid pedig az erkölcsi és a politikai vesztese is lehet a választásnak.

A főpolgármester úgy fogalmazott Vitézy Dávidról, hogy kicsit elengedték a pórázát, de visszatalált a gazdáihoz, ami megalázó a Fidesz szavazókra nézve is, és félrevezették azt a nyilvánosságot is, amely Vitézy Dávidot szakemberként respektálta. Szerinte jobb a helyzet azzal, hogy Szentkirályi Alexandra visszalépett, de most két fideszes jelölt nem tudja kioltani egymást.

A nap végén azonban főpolgármester leszek.

Kiemelte, hogy most elvált egymástól a NER és az ő listája. Karácsony Gergely szerint Magyar Péter támogatói őt választják majd, és hasonlóan elképzelhető ez a Kutyapárt esetében is. A képlet szerinte egyszerű: van egy NER és egy ellenzéki jelölt. Szerinte Józsefvárosban az MSZP-s jelöltnek vissza kell lépnie Pikó András győzelmének érdekében.

A Fidesz szerinte ásott egy csapdát, hogy megnehezítsék az ellenzék számára az önkormányzati választást: szerinte részeben Vitézy Dávid javaslatára a közgyűlésben új szabályok szerint lehet mandátumot szerezni. A politikusok között emiatt korábban szoros együttműködés alakult ki, de a pártok szintjén ez nem feltétlenül mondható el.

Az MSZP szerinte óriási hibát követ el, ha nem lépnek vissza Pikó András javára józsefvárosban.

Karácsony Gergely szerint Szentkirályi Alexandra egyszer sem mondta, hogy „rá kell szavazni”, így soha nem gondolta komolyan az indulását. „Orbán Viktor egyszer sem mondta, hogy Szentkirályi Alexandrát támogatni kell” – húzta alá. Ugyanakkor a mai lépéssel egy utolsó nagy ellenzéki mozgósítást ért el a Fidesz.

„Nem szeretem az agresszív kismalacokat”

Karácsony Gergely szerint Szentkirályi Alexandránál Vitézy Dávid képességesebb ember, ehhez nem kell a Partizán-vita, az ATV-vitán pedig úgy látja, hogy más volt a kép. Vitézy Dávid „agresszív kismalac” képét mutatta, Karácsony Gergely nem szereti az agresszív embereket, inkább az érveket szereti és nem az indulatokat.

Büszkén vállalom, hogy ezekben a helyzetekben nem vagyok olyan jó, egy érvelő ember vagyok, nem szeretem az agresszív kismalacokat

– mondta a főpolgármester, hozzátéve: Vitézy Dávid támogatottsága a kampánya hatására csökkent.

Karácsony Gergely szerint brutális mértékben rúgták rá az ajtót azokra, akik azt gondolták, hogy a politikát kint lehet hagyni a várospolitikai küzdelmekből. Ő lenne a legboldogabb, ha nem kellene megvédeni a várost a NER politikai érdekeitől, hanem például arról szólnának a viták, hogy legyen-e gyaloghíd Budapesten.

Karácsony Gergely Ungár Pétert a Fidesz emberének tartja, „ez az egész projekt egy NER-en belüli, családi kupaktanács”. Karácsony Gergely arra a kérdésre, hogy mi változott, mert két éve is Schmidt Mária fia volt Ungár Péter, elmondta: 2021-ben az LMP támogatta őt miniszterelnök-jelöltként, most pedig az LMP kommunikációjában hangsúlyos kritika az irányába, hogy neki miniszterelnöki ambíciói voltak, tehát az LMP változott meg.

A damaszkuszi úton nem lehet ennyit rohangászni jobbra balra. Amit az LMP és Ungár Péter csinál, az gerinctelenség

– jelentette ki főpolgármester, hozzátéve: Ungár Péter vesz magának egy frakciót, ő finanszírozza Vitézy Dávid kampányát. Karácsony Gergely szerint az ő kampánya körülbelül százmillió forintból valósul meg, ezt a Párbeszéd, az MSZP és névvel gyűjtött adományozók adják össze.

A főpolgármester azt állítja, a DK szabad kezet ad a fővárosi politikában, a pártok használják őt az EP-kampányban a népszerűségén keresztül. Emberi és politikai együttműködése alakult ki azokkal a pártokkal, akikkel egy koalícióban volt, ez túlmutat a pártpolitikai érdekeken.

Karácsony Gergely arra is kitért, hogy „szerény” összegben kampányolnak. A politikai közösségnek, amit képvisel annak fontos tagjai a polgármesterek. „Létező szövetség, amit pontosan az elmúlt 5 év nyomása révén alakult ki” – mondta. Azt hangsúlyozta, hogy mélyen elkötelezett a szövetségesei mellett. Karácsony Gergely kiemelte:

a 2019-es győzelemnél most nagyobb győzelmet vár.

A regnáló főpolgármester szerint a Vitézy Dávid-projekt arról szólt, hogy középről „sutyorogott”, hogy lehet Budapestet jobban vezetni. „De az első perctől elmondtam, hogy ez egy trükk.” Szerinte ma kiugrott a trójai falóból Orbán Viktor.

Vitézy Dávidhoz hasonlóan megígérte: a „szerény” kampányáról végül elszámolnak. Aláhúzta, hogy a Fővárosi Önkormányzat kampánya nem az ő kampányának a része. „Nálunk olyan nincs, hogy lobbi-, magán-, vagy üzleti érdek felülkerekedjen a közérdeken.” Budapest szerinte kitart az elvei mellett. Azonban, ha valaki Orbán Viktor támogatásával lesz főpolgármester-jelölt annak benyújtják a számlát.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy amit Dávid mond perspektivikusan a városról, az nem különbözik abban, amit ő mond, de Karácsony Gergely nem mond olyat, amiről tudja, hogy nem lehet megcsinálni.

A főpolgármester szerint Vitézy Dávid nagy fokú tájékoztatlanságról adott tanúbizonyságot például a költségvetési helyzetről, „nagyságrendileg nem ismeri a főváros költségvetési helyzetét”.

Ennek a városnak akkor van esélye fejlődni, ha nem törik meg a gerincét, szerintem Vitézy Dávid főpolgármestersége azt üzenné, hogy Budapest bekussolt. Ez egy rossz üzenet és nem vezet sehova

– vélekedett Karácsony Gergely.

Visszalépett Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra pénteken bejelentette, visszalép a főpolgármester-jelöltségtől. A vasárnapi választáson így hárman küzdenek meg Budapest vezetéséért: Karácsony Gergely (Párbeszéd – Zöldek, Demokratikus Koalíció, MSZP és a külön listán induló Momentum támogatottja), Vitézy Dávid (LMP, Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület), valamint Grundtner András (Mi Hazánk Mozgalom). Pénteken, egy héttel az első vitájuk után és két nappal a választások előtt a Partizán rendkívüli adásában szerepel Vitézy Dávid és Karácsony Gergely is.

Előzmények:

Pontosan egy hete vitázott egymással Karácsony Gergely és Vitézy Dávid. A kihívó akkor kiemelte, Karácsony Gergely „orbánozik” és folyamatosan miniszterelnöki kampányt folytat. Karácsony Gergely szerint Vitézy Dávid nem érzi, hogy felelősséggel tartozna az elmúlt 14 évért.

Karácsony Gergely második ciklusára készül főpolgármesterként, a saját esélyeit illetően pedig annyira magabiztos, hogy szerinte csak a győzelmének mértéke kérdés – olvasható a lapunknak adott nagyinterjújában.

Karácsony Gergely a politikai térben többször is rossz helyre pozicionálta magát, ennek pedig elsősorban a budapestiek a kárvallottjai – mondta Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltségének körülményeiről az Indexnek.

Szentkirályi Alexandra visszalépésével egy kérdés maradt: Karácsony Gergely vagy Vitézy Dávid? – erről pedig itt írtunk részletesen.

Vitézy Dávid Szentkirályi Alexandra bejelentését követően elmondta, hogy két jelölt maradt állva, „az első fordulót megnyertük, vasárnap jön a második”.

(Borítókép: Karácsony Gergely és Vitézy Dávid. Fotó: Kaszás Tamás, Papajcsik Péter / Index)