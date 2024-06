Karácsony Gergely: A város szabadságának megőrzése a tét

Karácsony Gergely a fővárosi kerületek vezetőivel együtt üzente meg szombat délután: a budapestiek átlátnak a szitán. Soproni Tamás, Niedermüller Péter és Pikó András is kifejtette véleményét.

Karácsony Gergely főpolgármester, Soproni Tamás, Terézváros polgármestere, Pikó András, Józsefváros polgármestere és Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere videóban jelentkezett be a Király utcából szombat délután. A főpolgármester elmondta, Ráday Mihály emlékére állítottak ki egy emlékkövet, és „az ő szellemiségét is képviseljük, amikor megőrizzük Budapest kulturális emlékeit”.

Azt gondolom, hogy a választás nagyon világos. Talán sokak számára nem volt kellően az, de tegnap óta világosan látjuk, hogy vannak a NER politikusai, és vannak azok a kerületi vezetők és politikusok, akik eddig is és ezután is azért dolgoznak, hogy ennek a városnak a szabadságát megőrizzék

– mondta a videóban Karácsony Gergely.

Hozzátette: ehhez az kell, hogy június 9-én mindenki elmenjen szavazni, és „az kell, hogy ne hagyjuk magunkat félrevezetni, mert Budapestnek nem a hatalom embereire van szüksége”. Szerinte olyan városvezetők kellenek, akikkel együtt küzdöttek az elmúlt években, a helyi közösséget képviselik a fővárossal kiváló együttműködésben, és akik egy szolidáris és jövőt építő várospolitikában elkötelezettek.

Üzentek a kerületi vezetők

Soproni Tamás szerint megtörtént az, amiről mindenki beszélt: Vitézy Dávid besorolt a Fidesz mögé. „Hiába hallottam korábban pletykákat, tegnapig nem hittem el” – mondta Terézváros polgármestere, aki szerint bebizonyosodott az, hogy „valóban van a progresszív erőknek egy jelöltje, Karácsony Gergely, és van a Fidesznek egy jelöltje”.

Arra kérek mindenkit, hogy adjon egy ikszet Karácsony Gergelynek. És ha azt szeretné, hogy a Fővárosi Közgyűlésben ez a politika képviseltetve legyen, akkor a Momentumra húzza be a második ikszet

– tette hozzá.

Niedermüller Péter arról beszélt, hogy aki azt gondolta, Vitézy Dávid egy politikamentes szakember, az most ráébredt a valóságra. „Láttuk a szerepmegosztást, Vitézy úgy tett, mintha lenne valami nagyszerű, politikától mentes programja. Az igazság az, hogy a Rogán-művek hetek, hónapok óta azon dolgozik, hogy az egyetlen progresszív baloldali politikust megakadályozza abban, hogy a következő 5 évben is ő legyen a főpolgármester.” Közölte, hogy ő is Karácsony Gergelyre fog szavazni, mivel csak vele tud Budapest zöld, független, szabad és szolidáris város maradni.

Pikó András szerint meg kell nézni, hogy a jelöltek mögött milyen erők vannak. „A Vitézy Dávidot támogató erő az elmúlt öt évben csak ártott a fővárosnak, csak ártott a kerületemben, Józsefvárosnak. Én biztosan Karácsony Gergelyt támogatom, és a másik ikszem a Momentumé lesz” – mondta.

Karácsony Gergely a videó végén hozzátette: a budapesti kerületek vezetése igazi csapatként küzdött eddig is azért, hogy a főváros szabad és szolidáris maradjon.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. május 31-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)