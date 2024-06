Vitézy Dávid: Meghaladjuk a Karácsony Gergely-féle panaszkodó, másokra mutogató városházi politikát

Két lépésre van szükség ahhoz, hogy középről meg tudja nyerni Vitézy Dávid a főpolgármesteri választást. A megváltozott politikai helyzetet követően ennek részleteiről is kérdeztük a várospolitikust, de arra is kíváncsiak voltunk, mit szól ahhoz, hogy Karácsony Gergely agresszív kismalacnak nevezte.

A főpolgármesteri választás kampányában jelentős fordulatot hozott a péntek, miután Szentkirályi Alexandra, a Fidesz jelöltje bejelentette visszalépését. A megváltozott helyzettel kapcsolatban egyebek mellett arról kérdeztük Vitézy Dávidot, hogy

mit szól a Fidesz hirtelen jött támogatásához,

mennyiben változhat a kormány fővároshoz fűződő politikája,

milyen tendenciákat érzékelt a kampány ívében,

hogyan érintik a felfokozott hangulatban megfogalmazott személyeskedő megjegyzések.

Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt visszalépésének bejelentésével a támogatóit önhöz irányította át. Ez a fideszes hátszél nem döntötte meg a középen álló szakember imázsát?

Engem is meglepett Szentkirályi Alexandra döntése, de ettől még sem a programom, sem a politikai alapállásom nem változott. A célom továbbra is az, hogy szakmai alapon vezethessem Budapestet, és változás legyen azokon a színtereken, amelyeken ma még a két nagy politikai oldal csatározása dominál. Gyurcsányozás és orbánozás miatt nem történik semmi ebben a városban, de a programomban szereplő vállalások és a kampányban általam elmondottak továbbra is érvényesek, ezek mentén fogunk változtatni, legyen szó zöldítésről, közlekedésfejlesztésről, lakhatásról vagy a kultúra szabadságának megőrzéséről. Nem kötök koalíciót sem a Fidesszel, sem a DK-val, és ilyen helyettesem sem lesz.

Mennyiben erősítette pozícióját a Fidesz támogató felhívása a Lázár Jánossal folytatott csatározásaiban – például a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetése ügyében?

Szentkirályi Alexandra bejelentésével, azt hiszem, a Lázár János nevével fémjelzett Budapest-politikát magunk mögött hagyjuk, hiszen olyan program is támogatást kapott így, amely Budapest fejlesztéséről szól. Ez fontos siker, a következő siker pedig az lesz, hogy a Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely-féle panaszkodó, másokra mutogató városházi politikát is meghaladjuk. Erre a két lépésre van szükség ahhoz, hogy középről, a két nagy pártpolitikai oldal helyett szakmai vezetést kínálva meg lehessen nyerni ezt a választást vasárnap, utána pedig a fővárosiaknak szóló Budapest-víziónkat megvalósítani.

Velem nem egyeztetett a kormányzat, egyoldalú döntést hoztak, az elmúlt két évben nem beszéltem Szentkirályi Alexandrával,

nem tartok kapcsolatot a Fidesz más vezető politikusával sem, ezért a támogató felhívást úgy tekintem, hogy az nem az én személyemnek, hanem a programomnak szól. Arra viszont számíthatnak, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások során – legyen szó a maxi-Dubaj fejlesztéséről vagy a kínai magasvasútról – ezeket következetesen képviselni is fogom. Ahhoz, hogy változás legyen, az egyetlen esélyes kihívó mögé álltak, ez ma én vagyok.

Hogyan győzné meg az „ajándékba kapott” fideszes szavazóit, hogy listán ne a Fideszre, hanem az önök szövetségére voksoljanak?

Az világos, hogy ebben a kérdésben nagyon eltérő az érdekünk és az álláspontunk is. Mi azért állítottunk szakemberekből álló listát, mert csak velük lehet meghaladni a szekértábor-logikát. Aki ezzel a céllal és a programunkban foglaltakkal egyetért, annak azt is látnia kell, hogy közgyűlési többséget csak a listánkra leadott szavazattal teremthetünk. Nem szeretnék és nem is fogok koalíciót kötni sem a Fidesszel, sem a DK-val, egyik pártból sem lesz helyettesem, és a cégek igazgatóságában sem szeretnék pártkádereket látni. Ehhez kérem a támogatásukat.

Van friss ismerete arról, hogy jelenleg az LMP–Vitézy közös lista támogatottsága a mérések szerint hogyan áll?

A visszalépés szerintem mindent borított, a korábbi adatok már nem érvényesek. Én egy hete még ott tartottam, hogy a visszalépés nem reális forgatókönyv. Ezen változtatott érzésem szerint a Partizánon rendezett főpolgármesteri vita. Akkor valami eltörött; Szentkirályi Alexandra nem mert kiállni, Karácsony Gergely pedig gyakorlatilag összeomlott, és csak zavartan mosolygott. Ennek máig több mint 450 ezer ember volt szemtanúja, ez több, mint amennyi szavazattal valaha is nyert választást főpolgármester.

Épp erre a vitára utalva nevezte önt Karácsony Gergely agresszív kismalacnak offenzív vitastílusa miatt. Tervezi, hogy változtat a megismert rámenősségén?

Nem veszem ezt magamra, nyilván nehéz helyzetben van, ezért mond ilyen bárdolatlan dolgokat. Én ezen a vitán nem minősítettem őt, csak kérdéseket tettem fel neki, amit talán még szabad. Azt kérdeztem, hogy ígéretének megfelelően visszalép-e, hiszen 2019-ben azt mondta, nem indul el a 2024-es választáson, ha nem teljesíti például azt az ígéretét, hogy minden fővárosi tulajdonú közintézményt akadálymentesíteni fog. Nem teljesítette. Én ilyen ügyekre kérdeztem rá, mert úgy gondolom, hogy ez a feladata a kihívónak. A vita hatására csökkent a hátrányom vele szemben, és nőtt az előnyöm Szentkirályi Alexandrával szemben. A visszalépéssel az igen kínos harmadik helyezés elérését kerüli el a Fidesz, és biztosítja a változás lehetőségét Budapesten az egyetlen esélyes kihívó és programja támogatásával.

Karácsony Gergely nyíltan kampányol a Kutyapárt listavezetője mellett. Hogyan fog Baranyi Krisztináékkal így együttműködni?

Szerintem az utolsó 36 órában nincs értelme nehezíteni a későbbi közgyűlésbeli együttműködést ilyen kérdések boncolgatásával, én a programom alapján szeretnék közös munkát ajánlani, és szeretném elkerülni, hogy a kampány hevében tett nyilatkozatok ezt később akadályozzák.

Magyar Péter érvénytelenül szavaz a főpolgármester-választáson, mert nem lát rendes Budapest-víziót. A Tisza Párt felé már jelezte együttműködési szándékát?

Nem, de nincs is erre szükség. Várjuk meg, míg a fővárosi választók meghozzák a döntést, azaz meghatározzák az ősszel felálló új közgyűlés összetételét. Azt remélem, ebben az új testületben a mi listánkról nagyon sok szakember kap képviselői mandátumot. Ha már látszik, hogy ki a főpolgármester, illetve hogy miként lehet többséget teremteni, akkor jön majd csak el a kapcsolatfelvétel ideje. Meglehetősen visszásnak tartom, ahogy Gyurcsány Ferenc a hírek hatására engem és Tisza Párt vezetőjét rögtön elkezdett támadni, azt viszont örömmel láttam, hogy Magyar Péter olyan fővárosi programot hirdetett, ami 90 százalékban átfedésben van az én programommal. Ez jó kiindulási alap lehet.

