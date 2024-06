Karsai Dániel már a választás reggelén is közzétett egy posztot, pár nappal ezelőtt pedig Magyar Péterhez intézett kemény kérdést.

Most a hvg.hu számolt be arról, hogy Karsai Dániel is leadta szavazatát vasárnap. Az alkotmányjogász egy mozgóurna segítségével, a segítője közreműködésével a saját ágyában tudta behúzni az X-et.

Az alkotmányjogász több korábbi bejegyzésében pedig már írt arról, hogy kire szavaz. Először azt közölte, hogy az EP-választáson a Momentumra szavaz, majd az ATV vitája után azt is elmondta, hogy a fővárosi közgyűlésben is nekik adja a voksát.

Az pedig a pénteki, Magyar Péterhez címzett posztjából derült ki egyértelműen, hogy a főpolgármester-jelöltek közül Karácsony Gergelyé lesz az ő voksa. Ezzel kapcsolatban utóbb, vasárnapi írásában megjegyezte azt is: „Remélem, hogy Vitézy Dávid elvitathatatlan szaktudása más módon felhasználható lesz a következő öt évben.”

