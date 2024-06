Megérkeztek a 9 órai adatok, a szakértő szerint működhet a „mozgósítási világrekord”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament (EP) tagjainak választásán vasárnap 9 óráig a szavazásra jogosultak 9,98 százaléka, 785 546 szavazó járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Ez az adat magasabb, mint a 2019-ben rögzített 9 órai, a 2022-es országgyűlési választástól viszont elmarad, két évvel ezelőtt ilyenkor már a választópolgárok 10,31 százaléka járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 343 ezer választópolgárból 1,62 százalék, 21 744 választó adta le szavazatát. Délelőtt 9 órára már a jogosultak 8,59 százaléka (115 431 választó) járult az urnákhoz.

Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 11 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet elemzője a 9 órai adatokat az alábbiak szerint értékelte az Indexnek:

Valószínű, hogy működik ez a bizonyos »mozgósítási világrekord«, amelyet a Fidesz tűzött ki célul. Részükről a kommunikáció is emelhet a részvételen, hiszen azt mondták: a mostani választásnak is a háború a tétje. Vélhetően ugyanakkor a Magyar Péter iránti érdeklődés is bevonzott olyanokat, akik 2022-ben nem voltak aktívak. Emellett ott van még az is, hogy egy nap alatt két választáson is részt lehet venni. Ez a több tényező együttesen ad magyarázatot a magas részvételre