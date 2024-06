Tordai Bence váratlanul bejelentette: kilépett a Párbeszédből

„A mai napon kiléptem a Párbeszédből; a továbbiakban a munkámat Buda zöld, független ellenzéki országgyűlési képviselőjeként és a Budai Zöld közösség tagjaként fogom folytatni” – közölte a politikus.

Tordai Bence hozzátette:

Az elhatározás már korábban megszületett bennem: azután, hogy a Párbeszéd testületei úgy döntöttek: a párt a 2024-es EP- és a 2026-os országgyűlési választáson is a DK listáján indul.

[Frissítés: Tordai Bence utóbb a Partizán műsorában egyértelművé tette, hogy a Párbeszéd parlamenti frakciójának tagja marad, onnan nem lép ki. Mint mondta, „a frakcióban eddig is volt három függetlenül képviselő, most akkor négy lesz”. Azt, hogy ki lesz a lemondása után a frakció új vezetője, azt a nyáron eldöntik a tagok].

„Természetesen jó oka van annak, hogy most, június 9-én 19 óra 1 perckor – urnazárás után, de az eredmények megismerése előtt – tettem meg és jelentettem be ezt a lépést: nem akartam ártani Karácsony Gergely és a többi ellenzéki önkormányzati jelölt kampányának. Épp ellenkezőleg: nagyon sokat dolgoztunk a főpolgármesteri, a budai kerületi és más önkormányzati kampányok sikerén” – remélhetőleg nem hiába.

Ezután részletesebben írt az okokról: „Az EP-kampányban azonban nem tudtam együtt menni a Párbeszéddel: meggyőződésem, hogy a DK-val és MSZP-vel kötött megegyezés nem összefogás, hanem önfeladás volt. Feladása azoknak a céloknak, elveknek és értékeknek, amik mentén létrehoztuk tizenegy évvel ezelőtt ezt a pártot.

Ezért a közös listát nemcsak a kampányban, de még a szavazatommal sem tudtam támogatni. Ha pedig az ember nem tud jó szívvel a saját pártjára szavazni, abból le kell vonnia a konzekvenciát

– írta Tordai Bence, majd utalt arra, hogy valójában már márciusban meghozta ezt a döntést.

„Úgy gondolom, hogy a DK melletti elköteleződés (2024-re és egyúttal 2026-ra is) a Párbeszéd részéről végzetes stratégiai hiba volt, amely súlyosan roncsolja a párt önazonosságát és hitelességét. 2013-ban azért léptünk ki az LMP-ből, mert nem voltak hajlandóak együttműködni a többi ellenzéki párttal, most pedig azért lépek ki a Párbeszédből, mert ok nélkül feladta az önállóságát: matrica lett a DK bukósisakján” – fogalmazott.

Ma nincs hiteles zöldpolitika Magyarországon

Ezután hosszan részletezte, hogy mi mindent értek el az utóbbi években, majd azzal zárt: „Akárhogy is: szomorú vége ez egy szépreményű történetnek. Nincs bennem harag, csak bánat, hiszen tizenegy éven keresztül másokkal együtt én is rengeteg munkát tettem bele a Párbeszéd építésébe. És azt is el kell mondani: bár az elmúlt időszakban sok remek ember lépett ki, vagy vonult passzivitásba, még mindig vannak értékes tagjai ennek a pártnak, akik a maguk területén következetesen képviselik a zöld, baloldali elveket. Nekik és a zöldügy minden zászlóvivőjének üzenem: továbbra is közösek a céljaink, és tudom, vagy legalábbis remélem, hogy a jövőben még sokat fogunk együtt dolgozni” – fogalmazott a politikus.

Bejegyzése végén megjegyezte:

Ma a zöldpolitikának nincs hathatós és hiteles képviselete Magyarországon: a két zöldpárt egyike a Fidesz, a másik a a DK uszályába került. A zöldügy ennél többet érdemel, és én azon fogok dolgozni, hogy középtávon felépüljön az eredményes zöldpolitika szervezeti bázisa.

„De a helyzet ennél is rosszabb: ma nincs egységes, a Fidesz-rezsimmel szemben kellő erővel fellépni képes ellenzék. A korábbi széttagoltságot most az ellenzéki pártok polgárháborúja váltotta fel; az egymást kék Fidesz és új Fidesz billogokkal támadó erők között viszont ott van az el nem kötelezett, de változást akaró polgárok népes tábora, akik egyszerre akarnak egységet és hitelességet, értékalapú politikát és észszerű, a kormányváltáshoz szükséges kompromisszumokat. Én a továbbiakban nem egy pártot, hanem őket, a zöldügyet és a választókerületemben élő budai polgárokat szeretném képviselni” – írta Tordai Bence.

„Ezután is elvbarátként, elvtársként tekintek mindenkire, aki a zöld jövőt szolgálja, és bajtársként, szövetségesként nézek mindazokra, akik a kormány- és rendszerváltás ügyének szentelik az energiáikat – legyenek bár bal- vagy jobboldali demokraták, liberálisok vagy konzervatívok, zöldek vagy kékek, lilák vagy pirosak, fehérek, feketék, szivárványszínűek; párttagok, civilek vagy függetlenek; akármilyenek, ha számíthatunk rájuk a rezsim lebontásában és a demokrácia helyreállításában, a köztársaság felépítésében. Mert végeredményben ez a közös célunk, amit soha nem szabad szem elől tévesztenünk” – zárta posztját.

Így reagált a Párbeszéd szóvivője

A Blikk urnazárás után nem sokkal Barabás Richárdot, a Párbeszéd szóvivőjét kérdezte Tordai Bence kilépéséről.

Nagyon sajnálom, hogy Bence így döntött. Nyilván egy olyan országban élünk, ahol az elnyomó rezsimmel szemben, amely iszonyú pénzeket öl ennek az országnak a szellemi mérgezésébe és háborús pszichózisba taszításába, nagyon nehéz küzdeni, és nem mindig látjuk pontosan ugyanúgy, hogy mi a legjobb megoldás.

– fogalmazott Barabás Richárd. „Bence most ezt egy kicsit máshogy látja, de biztos vagyok benne, hogy fogunk Bencével együtt dolgozni már a közeljövőben azon, hogyan lehet ezt a rendszert leváltani, és Magyarországot egy zöldebb és szolidárisabb országgá tenni” – tette hozzá.

(Borítókép: Tordai Bence 2023. március 26-án. Fotó: Németh Kata / Index)