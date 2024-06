Nagy csata Győrben, még bármi lehet Borkai Zsolt visszatéréséből

A legutóbbi, 2019-es önkormányzati választáson a 23 megyei jogú város közül 13-ban kormánypárti vagy általa támogatott jelölté lett a polgármesteri szék. Azóta Esztergom és Baja is megkapta a titulust, frissülő cikkünkben így immár 25 vidéki nagyvárosra fókuszálva várjuk a választási eredményeket, olyan csataterekkel a középpontban, mint Miskolc, Pécs, Győr, Eger vagy Érd.

Cikkünk frissül!

Elérkezett a választások napja, 2024. június 9-e. Az alábbi cikkünkben minden olyan fontos részletet megtalál, amit a megyei jogú városokról tudni kell. A települések következő öt évéről döntöttek a választópolgárok 19 óráig.

21.07 Na de mi a helyzet Győrben? Borkai Zsolt (Borkaival Közösen A Jövőnkért) továbbra is csak harmadik (27,51), Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP – 31,17) mellett Pintér Bence is (TSZV, LMP-Zöldek, Momentum – 28,79) is jobban áll a Rába partján. (30,93 százalékos a feldolgozottság).

21.03 Nézzük az újdonsült megyei jogú városokat, Baját és Érdet! A halászlé fővárosában a kormánypárti Kámánné Bari Bernadett – 12,50 százalékos feldolgozottságnál – meggyőző teljesítménnyel vezet (49,32), a második hely Nyirai Kláráé (MARÉG – 37,55).

Érden nagyon vezet (60,67 százalék) Csőzik László (Szövetség Érdért), a Fidesz-KDNP-s Kardosné Gyurkó Katalin egyelőre nem tudja megszorongatni (32,88). Beszédes adat, a feldolgozottság ugyanakkor még csak 14,58 százalék.

20.56 A hajdúsági megyeszékhelyen Papp László (Fidesz-KDNP) jól áll (49,28 százalék), Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület) tisztes távolból követi (23,15). Igaz, a feldolgozottság még nem éri el a 20 százalékot sem (19,71).

A napfény városában Botka Lászlóra (Összefogás Szegedért) süt a nap: 25,23 százalékos feldolgozottságnál 68,36 százaléka van, Fidesz-KDNP-s kihívójának, Fülöp Lászlónak ezen a ponton 23,37 százalékkal kell beérnie.

20.49 A vásárhelyi részeredményeknél jóval szerényebb feldolgozottság mellett az alábbi adatok is figyelemreméltóak:

Győrben a nagy visszatérő Borkai Zsolt (Borkaival Közösen A Jövőnkért) 2,07 százalékos feldolgozottságnál még vezetett, 14,43 százaléknál viszont már csak harmadik volt (28,43). Ekkor nemcsak Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) előzte meg (31,47), hanem Pintér Bence is (TSZV, LMP-Zöldek, Momentum – 28,79)

Pécsett a regnáló városvezetőnek, Péterffy Attilának (Pécs Jövőjéért Egyesület) áll a zászló (45,62 százalék), Fidesz-KDNP-s kihívója, Csizmadia Péter (36,07) egyelőre tisztes távolságból követi (9,40 százalékos feldolgozottság)

Egerben a kormánypárti Vágner Ákos áll az élen (34,68 százalék), az eddigi polgármester, Mirkóczki Ádám (CKE) 27,97 százalékkal követi őt. (19,05 százalékos feldolgozottság)

20.27 Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa) meggyőző fölénnyel vezet Hódmezővásárhelyen. 37,25 százalékos feldolgozottságnál 52,03 százalékon áll, míg kormánypárti kihívója, Grezsa István (Fidesz–KDNP) 40,96 százalékon áll.

20.11 Megnéztük, a legnagyobb vidéki városok – eddigi – vezetői milyen várakozásokat fogalmaztak meg, miután leadták a maguk voksát.

Papp László (Debrecen) „Ma Magyarország és Debrecen jövője a tét! Fejlődés, stabilitás, biztonság. A Fidesz–KDNP mindezeket garantálja. Én már leadtam a voksom. Minden szavazatra szükség van, kérem, támogassák a kormánypártot és jelöltjeit!”

Botka László (Szeged) „Szeretjük, építjük, megvédjük Szegedet.”

Veres Pál (Miskolc) „Ma Miskolcról is döntünk.”

Péterffy Attila (Pécs) „Én már szavaztam a Pécs Jövőjéért jelöltjeire. Ma minden szavazatra szükség van, az önére is számítok. Ne feledjék: pécsiség mindenkor. Ma különösen.”

Dézsi Csaba András (Győr) „Nagy a tét: Győr további fejlődése, biztonsága, békéje.”

19.35 Ez itt már a finis, a 18.30-as részeredmények alapján mutatjuk, a megyei jogú városokban hányan szavaztak. Fél órával a célvonal előtt Hódmezővásárhelyen és Szombathelyen voltak a legaktívabbak a választópolgárok, míg az 50 százalékos részvétel ekkor már csak Miskolcon váratott magára.

Hódmezővásárhely – 65,56 százalék

Szombathely – 61,60

Érd – 59,53

Győr – 58,47

Veszprém – 58,25

Székesfehérvár – 58,13

Szekszárd – 57,50

Eger – 56,90

Kaposvár – 56,62

Sopron – 56,62

Zalaegerszeg – 55,53

Baja – 55,45

Békéscsaba – 55,45

Szolnok – 54,20

Dunaújváros – 54,11

Kecskemét – 53,57

Nagykanizsa – 53,44

Nyíregyháza – 52,68

Szeged – 52,67

Debrecen – 52,46

Esztergom – 52,24

Pécs – 51,20

Salgótarján – 50,55

Tatabánya – 50,42

Miskolc – 49,93

19.25 Öt évvel ezelőtt a megyei jogú városok közül Békéscsabán volt a legegyértelműbb a polgármester-választás kimenetele: a független, de kormánypárti támogatást élvező Szarvas Péternek 69,12 százalékpontos előnye volt a második helyezettel szemben. A Fidesz–KDNP részéről magabiztosan nyert Balaicz Zoltán (Zalaegerszeg, 47,08 százalékpontos fór), Papp László (Debrecen, 40,23), Cser-Palkovics András (Székesfehérvár, 27,39). Míg az ellenzéki oldalon feltűnő volt Botka László dominanciája Szegeden (Összefogás Szegedért Egyesület, 24,15), illetve Márki-Zay Péteré Hódmezővásárhelyen (MMM – Tiszta Vásárhelyért Egyesület, 14,6).

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Lehoczky Péter / MTI)