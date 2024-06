Karácsony Gergely: Budapest köztársaság, és nem lesz belőle részvénytársaság

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn délután posztolt a Facebook-oldalára. Megköszönte a győzelmet a szavazóinak, majd leírta, hogy Budapest továbbra is szabad, zöld és szolidáris város marad, és továbbra is bevonják majd a döntésekbe a fővárosiakat.

„Budapest köztársaság, és nem lesz belőle részvénytársaság” – emelte ki Karácsony Gergely legutóbbi Facebook-bejegyzésében.

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy Budapest továbbra is szabad, zöld és szolidáris város marad, majd megköszönte a győzelmet a szavazóinak, és megjegyezte, hogy ez a győzelem azoké, „akik nem engedték magukat becsapni, akik nem engedték, hogy megtörjék Budapest gerincét, akik ragaszkodnak a szabadsághoz, a demokráciához, a sokszínűséghez, az elfogadáshoz, az autonómiához”.

Karácsony Gergely posztjában leírta azt is, hogy több szavazatot kapott, mint 2019-ben, és az összes választókorú budapestire vetítve többen szavaztak rá, mint bármelyik főpolgármesterre az elmúlt harminc évben. Megjegyezte: mindezt annak ellenére, hogy Budapest újkori történetének talán legnehezebb öt évén van túl, és hogy a lejáratására tízmilliárdokat költöttek, miközben a várostól százmilliárdokat vettek el, valamint rájuk küldték a propagandát és titkosszolgálatot.

Ahhoz, hogy utat törjön magának a változás akarata, kellenek a szabad önkormányzatok. Az új Fővárosi Közgyűlés nyugodt működtetése azt a képességet igényli, amit én amúgy a legnagyobb politikusi erények közé sorolok: az együttműködés képességét. Velem csak az nem tud együttműködni, aki nem akar. És az, aki a NER érdekeit vagy magánérdekeket a közérdek elé helyez

– mutatott rá Karácsony Gergely.

Azt is kiemelte, hogy ezután is bevonják a döntésekbe a budapestieket, és a jövőben a közgyűlést alkotó frakciók mellett arra a társadalmi koalícióra is épít, amely a programja támogatására civilekből, diákokból, szakszervezetekből, idősügyi szervezetekből jött létre. A főpolgármester szerint elsődleges szövetségesek a Budapest-politikában továbbra is a megválasztott kerületi polgármesterek, pártállástól függetlenül, „akiknek véleményét, akaratát semmilyen fideszes törvény nem tarthatja távol a Fővárosi Közgyűlés döntéseitől”.

Karácsony Gergely szerint minden adott ahhoz, hogy közösen végrehajtsák azt a programot, amivel megerősítik a város ellenállóképességét a klímaváltozással és a lakhatási válsággal szemben, amivel zöldebbé, egészségesebbé teszik majd Budapestet, és amivel jövőt adnak a városnak.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. június 9-én. fotó: Tövissi Bence / Index)